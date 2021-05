Telemundo annonce la nouvelle saison de Pasión de Gavilanes

Telemundo Telemundo confirme la nouvelle saison de “Pasión de Gavilanes”.

«Pasión de Gavilanes», l’un des projets dramatiques les plus réussis de la télévision espagnole, sera bientôt de retour sur les écrans de Telemundo avec une nouvelle saison.

“Pasión de Gavilanes II ramène l’histoire des frères Reyes à partir de l’une des productions originales les plus emblématiques de Telemundo”, a annoncé la chaîne de télévision dans un communiqué de presse.

Jusqu’à présent, Telemundo n’a pas annoncé si les acteurs de la distribution originale formeraient la suite de la telenovela colombienne à succès qui a captivé tous les téléspectateurs.

La nouvelle saison de “Pasión de Gavilanes” se concentrera sur un autre crime tragique qui secouera les membres des familles Reyes-Elizondo qui seront mis à l’épreuve pour prouver leur innocence.

«Vingt ans plus tard, les Kings et les Elizondo se sont réunis en famille, mais leurs liens vont être mis à l’épreuve par de nouveaux défis. Cette nouvelle génération de Pasión de Gavilanes est prédestinée à commencer par un autre crime tragique qui secoue la famille au plus profond “, a déclaré la chaîne de télévision pour évoquer l’intrigue de la deuxième saison de la telenovela.

La première saison de «Pasión de Gavilanes» a été produite par Telemundo en collaboration avec RTI Colombie et a battu des records d’audience aux États-Unis lors de sa diffusion en 2003 et 2004.

Qui faisait partie de la distribution originale de Pasión de Gavilanes?

La première saison de la telenovela à succès «Pasión de Gavilanes» était composée d’un casting d’acteurs tels que Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss, Michel Brown, Jorge Cao, Kristina Lilley, Ana Lucía Domínguez , Zharick León, Juan Sebastián Aragón, Juan Pablo Shuk, Lorena Meritano, entre autres grandes stars.

Le mélodrame colombien a été un succès d’audience dans des pays comme les États-Unis, la Colombie, le Venezuela, le Chili, la Bulgarie, la Serbie, la Roumanie, le Panama, Porto Rico et la Chine.

Quand la deuxième saison de Pasión de Gavilanes sera-t-elle diffusée sur Telemundo?

Telemundo n’a pas annoncé la date de première de la nouvelle saison de «Pasión de Gavilanes», mais elle devrait être diffusée sur le réseau de télévision au cours de la période de programmation 2021-2022.

Pour l’instant, le casting d’acteurs qui feront partie de cette suite qui promet de conquérir le public hispanophone aux États-Unis est inconnu.

Les membres de la distribution originale de la telenovela ont parlé de la possibilité d’une nouvelle saison

En avril 2020, les membres de la distribution originale de «Pasión de Gavilanes» ont offert des déclarations exclusives à People en Español sur la possibilité d’une nouvelle saison de la telenovela.

«Pour le moment, il n’y a pas de plans, mais j’aimerais beaucoup, cela semble être le meilleur. C’est une très belle histoire qui a été marquée pour nous tous et évidemment j’aimerais être à nouveau dans cette production », a déclaré l’actrice Paola Rey, qui a donné vie au personnage de Jimena.

Natasha Klauss, qui a joué le personnage de «Sarita», a mentionné que ce serait «beau», mais ce serait un peu «difficile».

“Oui Julio Jiménez [el escritor] il commence à y jeter des étincelles dans son cerveau et il nous donne ça, le public sera content », a souligné l’acteur Mario Cimarro, l’inoubliable Juan Reyes.