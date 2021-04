Telemundo annonce la première de «Café, con aroma de mujer»

Telemundo Ce que vous devez savoir sur la première de la telenovela “Café, con aroma de mujer” sur Telemundo.

Telemundo a annoncé que la première du mélodrame «Café, con aroma de mujer» est prévue le mardi 25 mai à 22 h HE. Le casting de la telenovela est dirigé par des personnalités telles que William Levy, Laura Londoño et Carmen Villalobos.

Le nouveau pari dramatique de Telemundo se concentre sur “l’histoire de Gaviota et Sebastián, qui devront surmonter la résistance de la famille Vallejo, les amours du passé et l’obstacle d’appartenance à des mondes et des classes sociales différents”.

La nouvelle version de «Café, con aroma de mujer» s’est inspirée des livrets de Fernando Gaitán pour le mélodrame original qui a été créé en Colombie en 1994.

L’acteur cubain William Levy revient à la télévision espagnole avec la nouvelle telenovela de Telemundo après sept ans d’absence de projets dramatiques.

Café Aroma pour femme | Bande-annonce officielle | Telemundo Le café est servi comme vous l’avez commandé. ️Profitez de la bande-annonce officielle avec la date de sortie: mardi 25 mai, 22h / 9C aux États-Unis sur Telemundo #CafeTrailer # CafeConAroma☕ Téléchargez notre application: telemundo.app.link/8005Db9UP6 ABONNEZ-VOUS: bit.ly/TelemundoYTChannel Telemundo App – Complete Chapters est votre destination numérique pour profiter de la programmation que vous aimez! Regarder les épisodes complets… 2021-04-13T16: 00: 02Z

«Café, con aroma de mujer» remplacera la série «Looking for Frida» qui en est actuellement à ses dernières semaines de diffusion sur les écrans Telemundo.

«Avec une distribution de premier ordre et une histoire d’amour classique,« Café, con Aroma de Mujer »captivera le public du début à la fin. Nous sommes très heureux de présenter à une nouvelle génération cette version à succès de l’une des productions les plus marquantes et les plus influentes de la télévision internationale », a déclaré Ronald Day, président de la stratégie de divertissement et de contenu de Telemundo.

«La nouvelle version de ‘Café, con Aroma de Mujer’ est absolument fidèle dans son essence à l’histoire originale de Fernando Gaitán, mais incorpore des éléments du monde moderne qui le rendent encore plus attrayant», a déclaré Juan Pablo Posada, vice-président de Contenu de RCN Television en Colombie.

Ce que vous devez savoir sur la première de “Café, con aroma de mujer”

DATE DE SORTIE: Mardi 25 mai 2021

HEURE: 22 h 00, heure de l’Est.

OÙ: Telemundo, consultez votre guide de programmation local.

PROTAGONISTES: William Levy et Laura Londoño.

ANTAGONISTE: Carmen Villalobos.

JETER: Diego Cadavid, Lincoln Palomeque, Mábel Moreno, Katherine Vélez, Juan David Agudelo, María Teresa Barreto, Laura Archbold, Luces Velásquez, Andrés Toro, Yarlo Ruiz, Luis Eduardo Motoa, Caterin Escobar, Raúl Ocampo, Pedro Gilmore, Marcelo Dos Santos, Rodrigo Candamil, Ramiro Meneses, Laura Junco, Dailyn Valdivieso, Jorge López et Mario Duarte.

ÉCRIVAINS D’HISTOIRE: Adriana Suárez, Javier Giraldo et Paola Cazares.

COMMENT REGARDER LE TELENOVELA: Le public pourra regarder les épisodes complets en direct ou se rattraper grâce à l’application Telemundo disponible sur le Google Play Store et l’Apple Store.

Faits amusants sur “Le café, avec l’arôme d’une femme”

Carmen Villalobos fera ses débuts antagonistes dans la nouvelle production dramatique de Telemundo. Les scènes ont été enregistrées dans des lieux imposants dans des pays comme la Colombie et les États-Unis. RCN Televisión a dirigé les enregistrements de telenovela sur le territoire colombien. William Levy n’avait pas participé à un feuilleton depuis son rôle principal dans “The Tempest”. La nouvelle version de «Café, con aroma de mujer» devrait être diffusée aux États-Unis par Telemundo et en Colombie par RCN Televisión.

