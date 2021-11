Telemundo annonce le casting de « Diario de un Gigoló »

Telemundo La mini-série « Diario de un Gigoló » est le nouveau pari de Telemundo pour 2022.

Telemundo a dévoilé aujourd’hui la distribution internationalement reconnue de sa prochaine mini-série, Diario de un Gigoló, un drame provocateur de 10 épisodes dont la première est prévue en 2022.

Actuellement en production en Argentine, le « thriller » mettra en vedette l’acteur espagnol Jesús Castro (La Reine du Sud, Brigada Costa del Sol), Victoria White (À la recherche de Frida), Fabiola Campomanes (Le jeu des clés, Mon cœur est Bien à vous), Francisco Denis (Narcos, El Comandante), Begoña Narváez (La Fan, Rosario Tijeras), Eugenia Tobal (Sos Mi Hombre, Los Únicos), Alosian Vivancos (El Señor de los Cielos, Club de Cuervos) et le prix- actrice gagnante, Adriana Barraza (Silvana sin Lana, Al Otro Lado del Muro, Babel, Nous pouvons être des héros).

« Nous sommes ravis de présenter cette grande et unique histoire sur laquelle nous travaillons depuis plus de deux ans, dans laquelle nous avons une excellente distribution internationale », a déclaré Juan Ponce, vice-président principal et directeur général de Telemundo Streaming Studios. «Nous sommes convaincus que cette série captivera le public avec son histoire intrigante et ses excellentes performances. Dans la série des relations complexes et surprenantes se développeront où tous les personnages s’affronteront », a-t-il ajouté.

De quoi parle la mini-série de Telemundo « Diario de un Gigoló » ?

« Diario de un Gigolo » est une mini-série séduisante qui raconte l’histoire d’Emanuel (Jesús Castro), un compagnon qui mène une vie de luxe et de liberté. Après avoir survécu à une enfance de violence et de pauvreté, Emanuel tisse des liens avec Minou (Adriana Barraza), une femme d’affaires qui le prend sous son aile et l’aide à devenir une escorte recherchée. Le destin change lorsqu’Ana (Fabiola Campomanes), l’une de ses clientes fréquentes, lui propose un travail complexe : séduire sa fille Julia (Victoria White) pour renforcer son estime de soi. Avec l’arrivée de Julia, Emanuel s’engage de manière inattendue dans une relation amoureuse, l’amenant à remettre en question ses choix de vie. Consumée par la jalousie de l’amour grandissant qu’elle s’est elle-même nourri, Ana menace de dire à sa fille la vérité sur Emanuel afin de mettre fin à leur histoire d’amour. Aveuglé par sa passion pour Julia, Emanuel ne voit pas les dangers qui pèseront sur son avenir incertain avec elle et sa vie compliquée de gigolo.

« Diario de un Gigolo » a été écrit par Silvina Fredjkes et Alejandro Quesada et est réalisé par Mariano Ardanaz. La production exécutive est en charge de Marcos Santana, Sebastián Ortega, Pablo Flores, Juan Ponce et Pablo Culell.

Telemundo prépare de grosses surprises dans sa programmation pour 2022

« Diario de un Gigolo » est l’un des nouveaux et audacieux pari de la chaîne de télévision dans le but de battre des records d’audience dans son guide de programmation en 2022.

« La Mujer de Mi Vida » est un autre des grands paris de Telemundo pour l’année 2022. Dans le mélodrame, les acteurs Iván Sánchez et Angélica Celaya incarnent le couple principal de l’histoire qui se concentre sur un homme d’affaires trahi par l’un de ses meilleurs amis. , qui a tenté de le tuer pour reprendre son magasin. Après l’incident, Ricardo (Sánchez) souffre d’amnésie, il devra donc se battre avec son propre diagnostic pour pouvoir se souvenir de son passé et ainsi élaborer un plan pour se rapprocher de sa famille, qui croyait qu’il était mort en l’accident.