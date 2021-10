Telemundo annonce le casting de « La Mujer de Mi Vida »

Telemundo Iván Sánchez et Angélica Celaya sont les protagonistes du nouveau pari dramatique de Telemundo.

Telemundo a dévoilé le casting officiel de son nouveau mélodrame « La femme de ma vie« , dont la première est prévue en 2022.

La série originale actuellement en tournage sur les forums Telemundo Center à Miami, met en vedette l’acteur espagnol Iván Sánchez (La Reina del Sur, Can’t Hide), Angélica Celaya (Jenni Rivera : Mariposa de Barrio, Constantine) ainsi que Mauricio Islas (Señora Acero, De Brutas, Nada) et Catherine Siachoque (Sin Senos No Hay Paraíso) comme antagonistes.

Le casting principal comprend également Patricia Reyes Spíndola (La Reina del Sur, Frida), David Ostrosky (La Casa de las Flores, Prisonnier n°1), Rodrigo Murray (Amores Perros, Narcos : México), Norma Angélica (La Casa de Las Flores, Run Coyote Run), Vanessa Díaz (Sweet Family, Women’s Weapons), Jason Romo (The Chosen), Rosalinda Rodríguez (Jenni Rivera : Mariposa de Barrio), Oswaldo Zárate (De Brutas, Nada) et Felipe Betancourt (Mrs. Steel , la chance de Loli).

Le projet dramatique a la participation spéciale de Litzy (Who Killed Sara, De l’autre côté du mur), Pepe Gámez (False Identidad, Jenni Rivera: Mariposa de Barrio), Ana Lorena Sánchez (Santiago Apostol, Tierra de Reyes), Norkys Batista (Anyway Rosa), Simone Marval (100 jours pour tomber amoureux), Vin Ramos (Elle doit l’avoir) et Katia Bada (40 et 20 ans).

Dans les coulisses | La femme de ma vie Photoshoot | TelemundoCette vidéo des coulisses a été capturée lors d’un tournage promotionnel sur les forums du Telemundo Center à Miami où il tourne actuellement « La Mujer de mi Vida ». La vidéo met en lumière les protagonistes Iván Sánchez, Angélica Celaya, Mauricio Islas, Catherine Siachoque, et le casting principal dont David Ostrosky, Rodrigo Murray, Norma Angélica, Vanessa… 2021-10-07T13 : 00 : 15Z

Découvrez les détails du nouveau mélodrame de Telemundo :

SUR QUOI EST CENTRE L’intrigue de « LA FEMME DE MA VIE » : L’intrigue de « La femme de ma vie » est centrée sur Ricardo Oribe (Iván Sánchez), un homme avec peu de beauté physique, mais prospère dans les affaires, dévoué à sa famille et amoureux de sa belle épouse Daniela (Angélica Celaya), une jeune femme aspirante actrice.

La vie de Ricardo prend un tournant lorsque son meilleur ami Emilio (Mauricio Islas) le trahit et tente de le tuer pour reprendre son entreprise et la famille qu’il n’a jamais eue. Malgré le fait que sa famille et ses amis le considèrent comme mort ; Ricardo est toujours en vie, mais souffre d’amnésie.

Après 15 ans, Ricardo subit plusieurs changements physiques et retrouve la mémoire. Désireux de récupérer tout ce qui lui appartient, il assume une nouvelle identité en tant que Pablo Silva pour éviter de tomber entre les mains des autorités pour le mauvais coup qu’Emilio a planifié. Déterminé à reconquérir l’amour de sa vie, il revient renouer avec sa femme, ses enfants et ses amis sans être reconnu. Cependant, vous devrez faire attention car si vous découvrez qui vous êtes, vous pourriez ruiner votre vie et celle de la vôtre.

QUI SONT LES ACTEURS PRINCIPAUX DE LA NOUVELLE TELENOVLA DE TELEMUNDO : Iván Sánchez et Angélica Celaya dirigeront le casting, tandis que Catherine Siachoque et Mauricio Islas seront les antagonistes de l’histoire.

ACTEURS QUI FERONT DES PARTICIPATIONS PARTICULIÈRES : Litzy, Pepe Gámez, Ana Lorena Sánchez, Norkys Batista, Simone Marval, Vin Ramos et Katia Bada.

DISTRIBUTION STAR : Patricia Reyes Spíndola, David Ostrosky, Rodrigo Murray, Norma Angélica, Vanessa Díaz, Jason Romo, Rosalinda Rodríguez, Oswaldo Zárate et Felipe Betancourt.

QUI A ÉCRIT L’HISTOIRE : « La femme de ma vie » a été développé et écrit par Daniel Alfonso Rojas, Alberto Gonze et Mario Schajris.

La telenovela est dirigée par Serigo Busco, Eduadro Ripari, Ricardo Schwarz et Alfredo Hueck. Elizabeth Suárez est responsable de la production générale et la production exécutive est en charge de Marcos Santana, Karen Barroeta et Miguel Varoni pour Telemundo Global Studios.