Telemundo annonce une série qui sera présentée en première en 2021-2022

Telemundo annonce la série qui sera présentée en première en 2021-2022

Mis à jour le 20 mai 2021 à 13 h 26

Telemundo Kate del Castillo revient sur les écrans de Telemundo avec la troisième saison de “La Reina del Sur”.

Telemundo continue de parier sur des projets dramatiques avec des séries surprenantes qu’ils prévoient de présenter en première dans leur programmation pour la période 2021-2022.

Comme Univision, la chaîne de télévision a opté pour un événement numérique pour annoncer toute l’actualité avec laquelle elle promet de continuer à conquérir le public hispanophone dans les mois à venir.

La programmation de la saison prochaine comprend deux séries originales: Le retour de «La Reina del Sur» dans sa troisième saison et «Malverde: El Santo Patrón», la première série périodique sur Telemundo.

Avec plus de 1000 heures de contenu original, le réseau est en train de façonner une nouvelle ère dans les médias numériques avec des récits axés sur la culture latino qui se connectent authentiquement avec chaque spectateur.

Découvrez la série dont la première sur Telemundo est prévue en 2021-2022:

La reine du sud 3 – La série Telemundo, mondialement acclamée, revient avec sa troisième saison très attendue. Quatre ans se sont écoulés depuis que les autorités américaines ont condamné Teresa Mendoza pour les meurtres de trois agents antidrogue. Vivant derrière les barreaux dans une prison à sécurité maximale et privée de sa liberté, Teresa est à nouveau séparée de sa fille bien-aimée, Sofía. Après avoir conçu un plan d’évasion très sophistiqué, les vieux amis de Teresa, Oleg et Jonathan, la traînent hardiment hors de prison au Mexique où elle rencontre le président Epifanio Vargas.

Malverde: la patronne – Le drame de première période de Telemundo Global Studios est une nouvelle série d’action puissante qui raconte l’histoire de Jesús Juárez, un jeune homme de Sinaloa, au Mexique, qui devient une figure légendaire, presque une icône religieuse vénérée par beaucoup. Situé en 1870 et inspiré par des événements de la vie réelle, Malverde raconte l’histoire de Jésus depuis son enfance troublée d’orphelin jusqu’à l’avènement de la Révolution mexicaine, où il a vécu les tourments de la guerre, du danger et de l’amour tout en accumulant du pouvoir. Inattendu.

Journal d’un Gigolo – Produit par Telemundo Global Studios, Diario de un Gigoló est une série provocante et fascinante sur la vie d’Emanuel, une escorte masculine qui mène une vie hédoniste de luxe et de liberté. Après avoir survécu à une enfance de violence et de pauvreté, Emanuel forge un lien avec un patron local qui le prend sous son aile et l’aide à devenir une escorte recherchée.

Les parents de la force – Une nouvelle comédie dramatique de Telemundo Global Studios pour toute la famille, Parientes a la Fuerza, raconte l’histoire de George Cruz, un écrivain à succès qui a le sentiment que sa vie a pris fin après avoir été abandonné par sa femme, Leticia. Le destin intervient lorsque George s’envole pour le Mexique, où il rencontre accidentellement Carmen Jurado, une jeune mexicaine aux ressources limitées. Ils tombent tous les deux amoureux et envisagent rapidement de partager un avenir ensemble, sans imaginer que mélanger leurs familles respectives ne sera pas aussi simple que de tomber amoureux.

Passion de Gavilanes II – 20 ans plus tard, les Kings et les Elizondo se sont réunis en famille, mais leurs liens seront mis à l’épreuve par de nouveaux défis. Cette nouvelle génération de Pasión de Gavilanes est prédestinée à commencer un autre crime tragique qui secoue la famille au fond. L’enquête ultérieure sur la mort mystérieuse d’un enseignant indique que les enfants de l’un des couples sont des coupables possibles, déclenchant une série d’événements dramatiques pour prouver leur innocence.

Hercai: amour et vengeance – Le drame turc qui a captivé le public du monde entier se déroule dans l’ancienne ville de Midyat, dans la province historique turque de Mardin. Hercai: Love and Vengeance raconte l’histoire de Reyyan et Miran, dont l’amour impossible est motivé par la vengeance et la trahison. L’intrigue se déroule alors que Miran, un jeune homme incité par sa grand-mère en colère, entreprend un plan néfaste pour honorer la mort de ses parents. Pendant ce temps, le désir de Reyyan d’échapper à la pression de son grand-père la conduit involontairement dans les bras de Miran.

