Telemundo CACHE les mensonges de la frontière de Kamala ⋆ 10z viral

Des millions de téléspectateurs de NBC et d’utilisateurs de médias sociaux à travers le pays ont regardé la vice-présidente Kamala Harris mentir ouvertement et faire des blagues à l’animateur de NBC Today Lester Holt lors d’une interview le 8 juin sur sa visite au Guatemala et au Mexique. Cependant, le public de Telemundo n’a eu que des miettes – n’obtenant qu’une version modifiée de l’échange qui a délibérément nettoyé son mépris total pour les immigrants et la crise à la frontière sud.

Regardez ce que NBC a diffusé et comment Telemundo a aseptisé l’échange pour ses téléspectateurs :

NICOLE SUAREZ : Juste avant de s’envoler pour le Mexique depuis le Guatemala, le vice-président (Kamala Harris) s’est entretenu avec le présentateur de NBC News Lester Holt à propos de cette question dans une interview exclusive. A plusieurs reprises, il lui a demandé pourquoi elle n’avait pas visité la frontière et voici ce qu’elle a répondu :

KAMALA HARRIS : Je me soucie de cela et je me soucie de ce qui se passe à la frontière. Je suis au Guatemala, parce que je me concentre sur les causes profondes de la migration.

…

LESTER HOLT : Juste pour mettre rapidement un bouton, avez-vous l’intention de visiter la frontière ?

KAMALA HARRIS : À un moment donné. Nous allons à la frontière. Nous sommes allés à la frontière. Donc tout ce – tout ce truc à propos de la frontière, nous sommes allés à la frontière. Nous sommes allés à la frontière.

HOLT : Vous n’êtes pas allé à la frontière.

HARRIS : Et je ne suis pas allé en Europe. Je ne comprends pas le point que vous faites. Je ne sous-estime pas l’importance de la frontière.

On pourrait supposer qu’en tant que l’un des deux principaux réseaux nationaux qui s’adressent à un public hispanophone, Telemundo offrirait un rapport complet sur ce qui se passe VRAIMENT avec l’administration Biden-Harris en matière d’immigration illégale.

Mais non, il a fallu un réseau anglophone pour faire le travail, et il nous a fallu montrer aux téléspectateurs de Telemundo ce qu’ils auraient dû voir dans leur journal télévisé. C’est une preuve supplémentaire d’un agenda politique qui assure la permanence de Telemundo sur le marché.

Noticias Telemundo Mediodía

8 juin 2021

…

NBC aujourd’hui

8 juin 2021

CRAIG MELVIN : Passons à la crise actuelle à la frontière sud, objet du premier voyage à l’étranger du vice-président Kamala Harris.

SAVANNAH GUTHRIE : Elle se rend au Mexique hier après avoir passé hier au Guatemala où elle a annoncé plusieurs initiatives et délivré un message aux migrants potentiels là-bas. Ne venez pas aux États-Unis. Le vice-président s’est également entretenu exclusivement avec Lester Holt de NBC qui a commencé par lui poser des questions sur cet avertissement.

LESTER HOLT : Lors de la conférence de presse ici à Guatemala City, vous aviez un message pour les migrants, « ne venez pas. Pourquoi devraient-ils vous croire, alors qu’ils savent que les gens entrent dedans ?

(….)

HOLT : Les Américains ne voient pas grand-chose au quotidien. Ce qu’ils voient à leur propre frontière, des enfants qu’on fait descendre par-dessus des clôtures, des enfants qui arrivent avec des numéros de téléphone gravés sur leur main. Et donc la question s’est posée et vous l’avez entendue ici et vous l’entendrez encore, j’en suis sûr. Pourquoi ne pas visiter la frontière ? Pourquoi ne pas voir ce que les Américains voient dans cette crise ?

KAMALA HARRIS : Eh bien, nous allons à la frontière. Nous devons faire face à ce qui se passe à la frontière, cela ne fait aucun doute. Ce n’est pas un point discutable. Mais nous devons comprendre qu’il y a une raison pour laquelle les gens arrivent à notre frontière et demander quelle est cette raison, puis identifier le problème afin que nous puissions le résoudre.

HOLT : Parlons de la question de la corruption. Vous ne visitez notamment pas le Salvador ou le Honduras où vous avez des dirigeants qui ont eu des liens avec la corruption. Avez-vous suffisamment de partenaires fiables dans ce triangle du nord, dans cette région, pour faire ce qui doit être fait ?

HARRIS : Nous faisons donc le travail dans l’ensemble de la région. Nous avons été engagés en tant qu’administration, en tant que pays, à un niveau élevé avec des dirigeants dans les trois pays.

(….)

HOLT : Alors, à quelle vitesse cela change-t-il ce que nous voyons à la frontière ?

(….)

HOLT: Le président Biden en tant que vice-président a dirigé un effort très similaire. Qu’est-ce qui est vraiment différent dans ce que vous faites cette fois-ci ?

(….)

HOLT : Et pourquoi réussira-t-elle cette fois si ce n’était pas dans le passé ?

HARRIS : Eh bien, je pense que ce qui s’est passé dans le passé a connu du succès. Encore une fois, quand vous regardez ce que vous faites maintenant, vous voyez des progrès. Et donc ne négligeons pas les progrès.

HOLT : Appuyez rapidement sur un bouton, avez-vous l’intention de visiter la frontière ?

HARRIS : À un moment donné. Nous allons à la frontière. Nous allons à la frontière. Nous sommes allés à la frontière. Donc tout ce – tout ce truc à propos de la frontière, nous sommes allés à la frontière. Nous sommes allés à la frontière.

HOLT : Vous n’êtes pas allé à la frontière.

HARRIS : Et je ne suis pas allé en Europe. Je ne comprends pas le point que vous faites. Je ne sous-estime pas l’importance de la frontière.

HOLT: Je mentionne parce que les républicains vous ont attaqué à ce sujet. Mais le membre du Congrès démocrate Cuellar a un district frontalier et a dit à vous et au président : « Venez ».

HARRIS : Écoutez, je me soucie de ce qui se passe à la frontière. Je suis au Guatemala parce que je me concentre sur les causes profondes de la migration. Il y en a peut-être qui pensent que ce n’est pas important. Mais je suis fermement convaincu que si nous nous soucions de ce qui se passe à la frontière, nous ferions mieux de nous préoccuper des causes profondes et de nous y attaquer. C’est donc ce que je fais.