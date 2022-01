Telemundo répond à propos de COVID-19 dans EXATLON 6 USA

Telemundo Exatlon États-Unis 2022

Récemment, les fans de la soi-disant « concurrence la plus féroce sur la planète » Exatlon États-Unis ont été pris par une surprise inattendue lorsqu’après l’annonce de la première le 11 janvier 2022, par Telemundo, un changement soudain de date a déclenché l’alarme de ce que c’est ce qui s’est passé à huis clos dans la téléréalité sportive à succès diffusée par Telemundo.

Du 11 au 17 janvier

Bien que le changement de date ait été soudain, il n’a pas été très dramatique. Le début de la sixième saison d’Exatlon États-Unis est prévu le 17 janvier prochain à 19h / 18h Central sur Telemundo, mais… Qu’est-ce qui a provoqué ce changement ?

Beaucoup de choses ont été dites sur les réseaux sociaux, mais l’hypothèse restée inchangée jusqu’à présent est qu’une nouvelle épidémie de COVID-19, sous la forme de la variante contagieuse Omicron, aurait une nouvelle fois atteint les arènes d’Exatlon aux États-Unis. Bien que ce qui se passe soit inconnu en détail, plusieurs portails ont déjà partagé des informations non confirmées sur la nouvelle vague de virus qui serait revenue beaucoup plus contagieuse, ce qui a conduit la production à s’arrêter pour repenser les stratégies garantissant la sécurité des personnes impliquées.

Telemundo répond aux allégations de COVID-19 dans EXATLON 6 USA

Mais avant les rumeurs incessantes, Telemundo a envoyé à la salle de rédaction HoyMismo une déclaration dans laquelle ils précisent que leur priorité est la sécurité de tous ceux qui sont impliqués dans la sixième saison d’Exatlon États-Unis, et pour cette raison ils sont obligés de faites ce petit guide pour affiner les stratégies qui garantissent que les règles de sécurité strictes qui ont été mises en place restent en place et que la prochaine tranche d’Exatlon USA continue son cours sans inconvénient majeur.

Voici la déclaration de Telemundo :

« La santé et la sécurité de nos talents, de notre équipe de production et de nos employés sont toujours notre priorité absolue. Afin de maintenir un environnement de travail sûr pour toutes les personnes impliquées dans la production d’Exatlon États-Unis, nous avons apporté des modifications à nos plans de production et pour cette raison, nous lancerons désormais la nouvelle saison le 17 janvier. »

Une sixième saison qui s’annonce historique

La vérité est que le retour d’Exatlon United States est imminent avec un nouvel épisode dans lequel 24 guerriers complètement nouveaux donneront tout dans les arènes féroces pour atteindre cette gloire convoitée que d’autres ont déjà obtenue. Parallèlement à cela, ils se disputeront jour après jour des prix incroyables dans des circuits de plus en plus complexes dans le cadre de ce défi qui, saison après saison, devient le favori définitif du public hispanique aux États-Unis.

La sixième saison sera dirigée par le journaliste sportif vénézuélien expérimenté Frederik Oldenburg, accompagné de la première gagnante de la compétition, Marisela « Chelly » Cantú, qui de la République dominicaine est déjà en train de peaufiner les détails du retour attendu. Il y aura également plus de prix, de nouveaux circuits et toute l’excitation à laquelle Exatlon États-Unis a été habitué.

Nous sommes prêts!

