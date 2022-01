Telenovelas que Televisa présentera en 2022

Televisa et tous les feuilletons qui seront diffusés en 2022

Aujourd’hui, nous vous ferons part de feuilletons télévisés qui sont actuellement en production et seront bientôt à la télévision pour être appréciés par les téléspectateurs amateurs de Televisa.

Vous avez sûrement apprécié les telenovelas qui sont arrivées cette année sur Las Estrellas de Televisa, alors le la télé Mexicana prépare déjà les nouvelles propositions pour 2022, et cette semaine, ils nous ont fait savoir de quoi il s’agissait.

A noter que ces nouveaux feuilletons auront des histoires pleines d’amour et de passion, mettant en vedette les acteurs préférés du moment, selon Televisa.

Alors sans plus tarder, nous allons vous présenter ci-dessous les telenovelas confirmées pour 2022 sur Televisa :

un

Amour divisé

C’est une production d’Angelli Nesma, qui nous amène Eva Cedeño, Gabriel Soto, Andrés Palacios et Irina Baeva.

Le tournage a été réalisé à Zacatlán de las Manzanas, Puebla, San Antonio, Texas et au CDMX.

Il est actuellement en promotion par Las Estrellas et arrivera le 17 janvier à 18h30.

deux

Couronne de larmes 2

Situé 10 ans après ce qui s’est passé dans la première partie, « Corona de Lágrimas » reviendra pour continuer avec l’histoire de la vie de « Refugio » et de ses trois enfants.

Les acteurs et actrices qui joueront dans cette histoire sont Victoria Rulfo, Alejandro Nones, José María Torre, Mane de la Parra, Ernesto Laguardia, Maribel Guardia et Africa Zavala.

Cette telenovela n’a pas encore de date de sortie exacte, mais elle atteindra sûrement Las Estrellas à un moment donné en 2022.

3

Les riches pleurent aussi

Avec Sebastián Rulli et Claudia Martin, la telenovela « Les riches aussi pleurent » revient avec une nouvelle version de celle sortie en 1979.

Carlos Bardasano était en charge de la production de cette nouvelle version améliorée.

Le casting est également rejoint par Lorena Graniewicz, Diego Klein, Mario Moran, Thalí García, Michelle Jurado et Hugo Catalán.

Le feuilleton sera bientôt disponible.

4

Warrior Heart (titre provisoire)

Cette nouvelle telenovela remplacera « Contigo Sí », à 16h30.

Comme cette production est toujours en cours, il y a très peu d’informations sur l’intrigue, cependant, on sait qu’Alejandra Espinoza, Rodrigo Guirao et Gonzalo García Vivanco seront les protagonistes.

Le roman produit par Salvador Mejía a encore une date de sortie à confirmer.

5

Une biosérie de Gloria Trevi

Carla Estrada est en train d’interpréter le rôle de Gloria Trevi pour sa biosérie, où les détails de la vie de la chanteuse seront dévoilés à travers Las Estrellas.

Selon Televisa, cette nouvelle production tentera de raconter l’histoire de Trevi « aussi proche de la réalité et aussi sensible que possible ».

Il arrivera bientôt à Las Estrellas.

6

Surmonter l’absence

Rosy Ocampo a connu un succès retentissant avec la franchise « Vencer », c’est pourquoi elle travaille désormais sur le quatrième opus qui portera le nom de « Vaincre l’absence ».

Selon Televisa, cette production devrait arriver en juillet 2022.