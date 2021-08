Téléphone d’entrée de gamme Nokia C20 Plus avec une autonomie de 2 jours lancé en Inde, le prix commence à Rs 8 999

Nokia C20 Plus lancé en Inde

HMD Global a lancé le téléphone d’entrée de gamme Nokia G20 Plus en Inde à un prix de départ de Rs 8 999. Le téléphone en question dispose d’une configuration à double caméra arrière, d’un grand écran de 6,5 pouces et d’une autonomie de batterie allant jusqu’à 2 jours, du moins c’est ce qui est annoncé. HMD a également confirmé que le Nokia C01 Plus et le Nokia XR20 arriveront bientôt en Inde.

Prix, disponibilité du Nokia C20 Plus Inde

Le Nokia C20 Plus démarre à Rs 8 999 pour une version avec 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage. Le téléphone est également livré avec 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage pour Rs 9 999. HMD proposera le téléphone en deux coloris, gris et bleu. Le C20 Plus sera disponible sur le site Web de Nokia India et chez les principaux détaillants tels que les points de vente Reliance Digital et Jio Point.

Spécifications et fonctionnalités du Nokia C20 Plus

Le Nokia C20 Plus est doté d’un écran HD+ de 6,5 pouces (720 × 1 600 pixels) avec une encoche en forme de goutte d’eau. L’appareil fonctionne sous Android 11 (édition Go) et est livré avec un SoC octa-core Unisoc SC9863a avec jusqu’à 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage. Il dispose de deux caméras arrière avec une caméra principale de 8 MP et une autre de 2 MP pour les portraits. À l’avant, il dispose d’un appareil photo 5MP.

Sous le capot, le C20 Plus dispose d’une batterie de 4 950 mAh avec une charge standard de 10 W. Le téléphone est conçu pour offrir jusqu’à deux jours d’utilisation avec une seule charge.

