Téléphone portable et indices technologiques indiquant que votre partenaire vous trompe

Les gens sous-estiment l’intuition. Si votre instinct vous dit que quelque chose ne va pas, ne l’ignorez pas.

Stalkerware est étonnamment facile à installer sur le téléphone de quelqu'un, et les trackers vous suivent en ligne et hors ligne.

Le logiciel de suivi est effrayant. Il est conçu pour signaler exactement où vous êtes et ce que vous faites sur votre téléphone.

Avant d’en venir aux miettes de tricherie numérique, mon meilleur conseil est d’avoir une conversation honnête avec votre partenaire. La thérapie de couple est un excellent endroit pour se plonger dans des problèmes plus profonds. C’est aussi une bonne idée de consulter un avocat avant de commencer à chercher pour vous assurer de ne pas enfreindre les lois fédérales ou étatiques.

1. Collé à leurs appareils

Votre conjoint ou partenaire est-il toujours collé à son téléphone ou à son ordinateur ? Peut-être que le travail est fou en ce moment ou peut-être qu’ils sont occupés à discuter avec quelqu’un.

Faites attention à la façon dont ils se comportent avec leurs appareils. De nombreuses personnes détournent leur téléphone des autres pour protéger leur vie privée, mais la plupart ne cachent pas leur téléphone à leur conjoint. Il en va de même pour mélanger les onglets du navigateur ou éteindre une tablette.

Ces gestes sont subtils et peuvent suggérer que votre partenaire fait quelque chose qu’il ne veut pas que vous voyiez.

Les notifications peuvent également trahir les tricheurs.

2. Les applications peuvent masquer les appels et SMS secrets

Dans les films, les gens ne sont pas très sournois. Dans la vraie vie, les gens se donnent beaucoup de mal pour cacher leurs indiscrétions. À moins que votre partenaire ne soit particulièrement audacieux, vous ne verrez pas d’application de discussion sur son écran d’accueil ou de messages torrides dans son dossier de messages texte.

Il existe de nombreuses applications pour partager des messages, des photos, des vidéos et bien plus qui ne sont pas ce qu’elles apparaissent. Calculator Pro+ en est un exemple. Il ressemble à une calculatrice mais enregistre les textes et les journaux d’appels des contacts secrets.

Pour avoir une meilleure idée des applications que votre conjoint utilise et pendant combien de temps, consultez son rapport de temps d’écran. Recherchez tout ce qui sort de l’ordinaire. Je dirais qu’utiliser une application de calculatrice pendant quatre heures par semaine est impair.

Vérifiez le temps d’écran et l’utilisation sur un iPhone :

– Aller à Paramètres > Temps d’écran. Choisir Voir toutes les activités, alors La semaine. Cela affichera un résumé de l’utilisation hebdomadaire.

– Vous pouvez appuyer sur Jour pour voir un résumé d’utilisation quotidienne.

Vérifiez l’utilisation de l’application sur un Android :

– Robinet Paramètres > Bien-être numérique et contrôle parental > Tableau de bord pour afficher les temps d’écran pour chaque application.

– Temps d’écran montre quelles applications sont à l’écran et depuis combien de temps.

3. Cherchez un deuxième numéro

Un moyen facile de séparer deux vies romantiques est d’acheter deux téléphones distincts. De cette façon, le tricheur ne s’embrouille pas et n’envoie pas un texto à la mauvaise personne par erreur. Un deuxième téléphone est également une responsabilité, même s’il est exprimé comme un téléphone « de travail » ou « d’urgence ».

Une autre technique consiste à acheter une carte SIM séparée. Certains téléphones vous permettent d’avoir deux cartes SIM mais cela peut être un problème. Un moyen beaucoup plus simple consiste à obtenir un numéro Google Voice qui sonne sur le téléphone actuel.

Dans cette illustration photo, l’iPhone 12 d’Apple vu placé sur un MacBook Pro. (Photo illustration par Stanislav Kogiku/SOPA Images/LightRocket via .)

Toute nouvelle entrée pour des personnes ou des entreprises que vous ne connaissez pas pourrait être une ruse. Appelez le numéro et voyez qui répond. C’est une bonne idée de bloquer votre numéro.

Appuyez ou cliquez ici pour découvrir 5 façons de bloquer ou de masquer votre numéro lorsque vous passez un appel.

4. Recherchez toutes les lettres de l’alphabet

Les tricheurs devraient être stupides pour ne pas effacer les historiques de recherche sur leurs navigateurs. S’ils accèdent régulièrement à des sites de rencontres, ils penseront probablement à brouiller les pistes.

Le remplissage automatique est plus difficile à retenir. Les moteurs de recherche comme Google font un travail remarquable pour deviner vos paramètres de recherche en fonction de tout ce que vous avez déjà recherché auparavant.

Si vous partagez un ordinateur avec un conjoint suspect, vous pouvez avoir l’intention de taper « Megalodon » et à la place, les mots « Megan Granger home phone number » clignotent dans le champ. Allez encore plus loin. Commencez à taper chaque lettre de l’alphabet et voyez ce qui apparaît.

Commencez à taper chaque lettre de l'alphabet et voyez ce qui apparaît.

5. Messages secrets et documents en ligne

L’habitude la plus dangereuse pour les tricheurs est d’envoyer des photos et des vidéos. Ces médias peuvent pimenter les choses, mais ils sont la preuve éclatante d’une liaison. De tels documents peuvent être utilisés comme preuves dans une procédure de divorce, en particulier si un mari ou une femme trahi peut enregistrer ou télécharger des copies.

C’est un travail facile d’intégrer secrètement une image dans un fichier audio ou image. Des outils comme OurSecret ou QuickStego font que ce pointer-cliquer fonctionne pour le tricheur occasionnel. Le fouineur ne soupçonne généralement rien d’inhabituel. Les fichiers semblent être ordinaires. Vous devez connaître une frappe ou un code spécial pour déverrouiller les fichiers.

Les tricheurs sont également connus pour créer des documents Google en ligne ou des fichiers Microsoft 365 qui semblent innocents jusqu’à ce qu’ils soient ouverts. Le nom du fichier peut être, par exemple, « Objectifs du troisième trimestre ». Lorsque le fichier est ouvert, la première page semble être un tas de discours d’entreprise.

Mais faire défiler vers le bas révèle le véritable objectif du fichier. Le document en ligne est un moyen secret de partager des notes, des photos et des vidéos avec quelqu’un d’autre.

EN RELATION: Besoin d'envoyer un message qui reste privé ?

6. Vérifiez les services cloud, y compris Amazon Prime

Pour garder les images et les vidéos secrètes, les tricheurs peuvent également utiliser un service cloud particulier. Par exemple, Keepsafe Photo Vault est conçu pour à la fois stocker ces fichiers multimédias et empêcher les autres d’y accéder. De nombreux clients utilisent Keepsafe pour des raisons professionnelles ou personnelles, mais si vous remarquez que votre conjoint a un compte Keepsafe et ne pouvez pas comprendre pourquoi, vous êtes peut-être sur quelque chose.

Deux services similaires sont Vault et Hide It Pro, qui ont été créés pour stocker des photos et des vidéos et les protéger avec un code PIN. Ils fonctionnent également de la même manière que les services cloud comme Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive et iCloud d’Apple, mais la sécurité est leur priorité absolue.

Assurez-vous de penser hors de la boîte de cloud en ligne. Vérifiez Amazon Prime car vous obtenez un coffre-fort de photos gratuit dans le cadre de votre abonnement.

Un abonnement Amazon Prime comprend bien plus.

7. Vérifiez les emplacements du téléphone

Comme nous devenons de plus en plus dépendants du GPS, vous voudrez peut-être également jeter un œil à l’historique de localisation de votre conjoint. Pour les utilisateurs de Google, l’option de menu « destinations précédentes » sur le système de navigation peut relater les mouvements de votre conjoint ; pour les utilisateurs d’Android, la fonction Google Timeline (trouvée dans l’application Google Maps ou Google Maps en ligne) fonctionne de manière similaire.

Si votre conjoint utilise un iPhone, il y a un endroit pour être sûr de regarder. Beaucoup de gens ne savent même pas que ce trésor de pistage existe.

Vous pouvez trouver les emplacements fréquents d’un utilisateur d’iPhone dans Paramètres, Intimité, Services de location, Services système puis Emplacements importants. Il faut beaucoup d’efforts pour désactiver ou supprimer ces types de paramètres de manière cohérente, donc s’ils ne sont pas bons, vous trouverez probablement quelque chose.

Vous voudrez peut-être désactiver cette fonctionnalité sur votre propre téléphone si cette pratique vous effraie. Appuyez ou cliquez ici pour savoir comment procéder.

8. Fouillez les poubelles

Les éléments numériques supprimés ne sont généralement jamais partis pour de bon. La corbeille ou la corbeille d’un ordinateur conserve les éléments jusqu’à ce que la corbeille soit vidée. Les services cloud tels que DropBox vous permettent de restaurer des éléments de la corbeille.

Les e-mails supprimés s’accumulent dans la corbeille jusqu’à ce qu’elle soit vidée. Les messages vocaux sur un iPhone sont supprimés, mais ils peuvent être récupérés. Les applications supprimées d’un téléphone peuvent également être restaurées. Si vous utilisez les services d’un opérateur, des messages vocaux peuvent être disponibles sur son site.

Il peut être fastidieux de trouver des preuves d’un tricheur. Assurez-vous de prendre soin de vous pendant le processus.

