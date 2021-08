Téléphone Qualcomm Snapdragon Insider contre OnePlus 9

Récemment, Qualcomm a annoncé son propre smartphone haut de gamme et coûteux conçu pour le marché des passionnés. Le combiné Smartphone for Insiders est censé être le téléphone optimal fabriqué avec le SoC Snapdragon de Qualcomm, avec un processeur Snapdragon 888, 16 Go de RAM, 512 Go de RAM et de nombreuses autres fonctionnalités matérielles et logicielles haut de gamme. Mais comment ce téléphone coûteux rivalise-t-il en termes de performances avec l’ancien OnePlus 9, qui possède également un processeur Snapdragon 888 à l’intérieur ?

À l’aide du logiciel de test de référence Speed ​​Test G, Gary Sims d’Android Authority a comparé le nouveau téléphone Qualcomm Smartphone for Insiders au OnePlus 9. Le résultat final ? Alors qu’il était proche, l’ancien OnePlus 9 a remporté le score global, avec un temps de 1 minute et 58,4 secondes. Le combiné Qualcomm n’avait que 0,4 seconde de retard.

Alors que le OnePlus 9 s’est éloigné de l’appareil Qualcomm dans le test du processeur d’une seconde complète, le test mixte a vu le téléphone Qualcomm gagner de 0,4 seconde. Le test GPU a vu le téléphone Qualcomm battre le OnePlus 9 de seulement 0,1 seconde. Cependant, ce n’était pas tout à fait suffisant pour la victoire globale.

Il semble que le téléphone Qualcomm fabriqué par Asus soit un combiné très rapide, mais le OnePlus 9 est juste un peu plus rapide. Si vous souhaitez obtenir le nouveau smartphone Qualcomm pour les initiés, vous pouvez le précommander dès maintenant pour 1 499 $ dans la boutique officielle d’Asus avant sa date de livraison officielle le 27 août. Pendant ce temps, le OnePlus 9 est disponible à un prix beaucoup plus bas sur le lien ci-dessous. :

Le rapport qualité prix

Le OnePlus 9 s’appuie sur des générations de performances solides avec une configuration de caméra améliorée, une recharge sans fil et un assortiment d’autres technologies haut de gamme. Ce n’est pas un téléphone bon marché, mais il représente tout de même un bon rapport qualité-prix.