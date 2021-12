téléphone Xiaomi de 50 pulgadas y Android pour 459€

Si quieres dar una sorpresa estas navidades a toda la familia cambiando la tele que tienes en el salón de casa, te vamos a mostrar una excelente opción que seguro encaja con lo que estás buscando. Hablamos de comprar una Smart TV Xiaomi de pantalla grande y Android qué ahora mismo está fr offrir fr Amazon.

El sistema operativo mencionado antes es uno de los grandes atractivos que vas a encontrar en este television, ya que el desarrollo de Google del que estamos hablando es de lo mejor que puedes encontrar actualmente en el mercado. Opciones como la posibilidad de instalar una grande cantidad de aplicaciones (un claro ejemplo de lo que decimos es Kodi) y tener una interfaz de usuario sencilla utilizar y rápida a la hora de ejecutar acciones hacen que este sea un software completemente recomendable y que permite personnaliser la télé à la perfection.

Otra de las virtudes que ofrece la Xiaomi P1 es que cuenta con una excelente conectividad. Un ejemplo es que no le faltan un par de ports USB para conectar cualquier dispositivo de almacenamiento externo y, tampoco, très HDMI que aseguran que no vas a tener que estar con los cables en la mano constantmente la hora desconectar accesorios como por ejemplo una barra de sonido o la consola. Aparte, no le faltan todas las opciones actuales que permiten acceder a Internet como por ejemplo Ethernet et Wi-Fi (También dispone de Bluetooth por si es necesario). Por lo tanto, no le falta de nada… ya que incluso integra un Chromecast!

L’offre d’Amazonie

En estos momentsos puedes encontrar un descuento realmente interesante ya que hablamos de un ahorro del 23% respecto del precio que habitualmente el televisor del que estamos hablando. Es decir, en vez de pagar 599€ lo que tienes que gasstarte para tener este modelo en casa son 459 euros… una excelente oportunidad la verdad. Péché Pagar nada por el envío en el caso que tengas una cuenta Prime, te dejamos el enlace que tienes que utilizar para no dejar escapar esta ocasión de un modelo que pertenece a la gama de 2021 y que cuenta con una eficiencia energética excelente (tipo G).

Imagen en esta Xiaomi

Teniendo en cuenta que hablamos don televisor que tiene resolución 4K y que cuenta con una pantalla de 50 poulgadas, creemos que este es un dispositivo más que suficiente para encajar a la perfección en cualquier tipo de salón significando una mejora respecto a la tele que se tiene actualmente. Además, tiene opciones adicionales de lo más interesantes como por ejemplo ser compatible con contenidos HDR10+ o utilizar una frecuencia de 60 Hz (que sin ser esto algo déterminante, sí asegura que los juegos de las consolas van a ir muy bien). Important también mencionar que el apartado del sonido esta Xiaomi P1 ofrece compatibilidad con Dolby et DTS.

Si Todo lo que hemos indicado no te parece suficiente, debes conocer que gracias al micrófono que existe en el mando a distancia del televisor podrás acceder al uso de diferentes assistants de voz Como por ejemplo es el propio de Google o Alexa de Amazon, lo que te permitirá realizar acciones de forma sencilla incluso controlar otros dispositivos que tengas en casa y que sean compatibles. La verdad, es que teniendo en cuenta el descuento existente, esta es una excelente opción de compra y un regalo fenomenal para disfrutar en estas navidades.