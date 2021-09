Téléphones à écrans flexibles : quel est le meilleur pliable ou enroulable ? | La technologie

Nous avons décidé de confronter les appareils de pliage à l’équipement d’enroulement, les deux appareils ont des avantages et des inconvénients. L’intéressant est d’essayer de trouver une réponse et, une fois pour toutes, de savoir quel format est le meilleur.

La technologie des appareils mobiles a progressé à pas de géant. Les téléphones pliables sont une réalité aujourd’hui, et bien qu’ils ne soient pas encore la norme, l’industrie semble se diriger dans cette direction. Maintenant bien, Sont-ils la seule proposition qui existe sur le marché ? Sont-ils destinés à régner dans le futur des smartphones ?

Nous allons essayer de répondre aux deux questions, mais avant tout il faut préciser que tout peut changer en quelques années, donc plus qu’un dogme la réponse est une catégorisation en vue d’être changée au fur et à mesure de l’évolution du marché. En fait, seul l’avenir a la réponse à ces deux questions.

Tout d’abord, nous ne parlerons que des téléphones pliables qui ont vu le jour sur le marché et peuvent être achetés. Nous n’entrerons pas dans des prototypes ou des équipes que les entreprises ont enseignées, mais qui sont impossibles à réaliser. Les terminaux pliables qui existent actuellement ont deux formats bien différenciés : du mobile vers la tablette et du mobile compact vers le mobile normal.

Samsung et Motorola ont proposé des appareils pliables, le premier a les deux formats et le second un seul. Les avantages d’un mobile pliable au format coque sont plus esthétiques, nostalgiques et curieux que vraiment utiles. Oui, vous avez un mobile plié qui est plus compact qu’un classique.

Le format pliable qui devient tablette est le plus intéressant des deux, la tendance du marché est de proposer un écran plus grand sur les appareils. Les constructeurs suivent cette voie depuis longtemps et, aujourd’hui, les terminaux sont énormes et de nombreux utilisateurs veulent un grand écran, mais ils veulent aussi pouvoir mettre leur mobile dans leur poche.

Les téléphones à roulettes, malheureusement, ne sont pas une réalité. OPPO a présenté sa version d’un appareil avec ces caractéristiques il y a quelques mois, mais cet appareil n’a jamais vu le jour. Le format roll-up a le côté positif d’avoir un ordinateur de taille classique, mais qui se trouve être une tablette.

En général, ce qui est intéressant, c’est à quel point il peut être futuriste de voir comment un écran de terminal est affiché afin d’augmenter le ratio d’écran. Mais en même temps, met en évidence un problème de base de l’appareil et ce sont les pièces mobiles. Dans un dispositif de pliage, le mouvement de pliage est effectué par l’utilisateur, tandis que dans un dispositif de pliage, des moteurs sont nécessaires.

Les moteurs d’un appareil peuvent tomber en panne à tout moment, soit parce que de la poussière s’y est incrustée, soit parce qu’il cesse de fonctionner de manière aléatoire. Oui, les téléphones pliables ont l’inconvénient d’avoir un écran qui souffre du pliage et du dépliage, alors qu’en principe les roll-ups ne le font pas..

En termes de conception, les terminaux roll-up sont un exercice beaucoup plus complexe, en fait, la partie générée par la suppression magique d’un écran supplémentaire est, en partie, non protégée. Ils représentent un défi que de nombreux constructeurs ne sont pas disposés à relever, en plus de tous les désagréments qui peuvent être générés dans une utilisation quotidienne..

Enfin, les pliants de Samsung ont été certifiés résistants à l’eau après plusieurs générations, tandis que dans un pliage enroulable, en raison de la casuistique de sa construction, il semble que ce sera très compliqué ou presque impossible. La solution d’isolation, pour le moment, ne semble pas compatible avec les systèmes coulissants pour étendre l’écran.

Après avoir pesé toutes les forces et les faiblesses de l’équipement pliant, en plus du roulement, le gagnant clair n’est pas difficile à décider. Les pliants gagnent et, c’est que, ils peuvent déjà être achetés. L’avantage est clair et repose sur le fait qu’on les trouve aujourd’hui sur les grandes plateformes d’achat et de vente.

Bien sûr, cela ne signifie pas qu’ils sont parfaits ou qu’ils ont gagné par un éboulement. En fait, le pliage doit évoluer beaucoup plus. Bien que la chose la plus importante soit que, pour être des appareils populaires, son truc est que leur prix était beaucoup moins cher. Et, est-ce que la révolution des terminaux pliables arrivera quand ils atterriront dans le milieu de gamme.