Téléphones Android avec la meilleure autonomie de batterie 2021

Certains des meilleurs téléphones Android ont également la meilleure autonomie de batterie. A quoi sert votre téléphone si la batterie se décharge trop tôt ? Si vous utilisez votre téléphone dur et que vous n’avez pas la possibilité de le recharger tout au long de la journée, la durée de vie de la batterie est votre priorité numéro un lorsque vous magasinez pour votre prochain téléphone. Heureusement, plusieurs excellentes options se concentrent sur la durée de vie de la batterie et n’abandonneront pas au milieu de la journée, y compris le Galaxy S21 Ultra comme premier choix global.

Notre choix : Samsung Galaxy S21 Ultra 5G – Smartphone



Choix du personnel

Samsung a fait un modeste pas en avant en 2021, sauf en ce qui concerne le Galaxy S21 Ultra. Samsung a tout mis en œuvre sur son superphone S21 avec un zoom optique 10x, un écran QHD+ 120 Hz et une batterie de 4 500 mAh. Bien sûr, si vous voulez que ce téléphone soit un champion de la batterie, vous pouvez réduire le taux de rafraîchissement à 60 Hz et la résolution FHD+. Mais dans l’ensemble, il est difficile de se tromper avec le meilleur de ce que Samsung a à offrir.

À partir de 800 $ chez Amazon À partir de 1 000 $ chez Best Buy

Est-ce un téléphone ? : Asus ROG Phone 5 SD888 5G 256 Go



ASUS met tout en œuvre avec son dernier téléphone Republic of Gamers, le ROG phone 5. Ce n’est pas la version la plus rusée du ROG Phone 5 Ultimate. Ce téléphone a beaucoup à offrir, notamment une batterie de 6 000 mAh, Snapdragon 888, 8 Go de RAM, etc. Les téléphones de jeu sont connus pour leurs grosses batteries, et celui-ci ne fait pas exception.

1 050 $ sur Amazon

Tout le monde est fan : Samsung Galaxy S20 FE G780F 128 Go



Le Samsung Galaxy S20 FE était l’une des meilleures offres de Samsung en 2020. Il coupe tous les coins pour vous offrir d’excellentes performances, appareil photo et batterie. Le téléphone est un champion de la batterie qui durera plusieurs jours si vous le permettez. Le fait qu’il soit à un petit pas d’un produit phare à part entière est un bonus.

À partir de 517 $ sur Amazon

Le meilleur de Google : Google Pixel 5a – Smartphone



Le Google Pixel 5a offre le meilleur de Google à un prix plus accessible. Vous obtenez une expérience Android très propre, des mises à jour rapides et la dernière version d’Android. De plus, le Pixel 5a est désormais résistant à l’eau et, surtout, il possède la plus grande batterie jamais conçue dans un téléphone Pixel à 4 680 mAh.

449 $ sur le Google Store

Produit phare abordable : OnePlus 9 – Smartphone Android



Le OnePlus 9 est un fantastique smartphone polyvalent. Il est ultra-rapide, dispose d’un excellent écran et de caméras fiables réglées par Hasselblad. Sa batterie de 4 500 mAh permet une endurance de premier ordre tout au long de vos journées d’utilisation, et quand vient le temps de recharger, le système Warp Charge 65T vous permet de passer de 0 à 100 % en une demi-heure environ.

650 $ chez Amazon À partir de 630 $ chez Best Buy

Capacité de la batterie Bonkers : TCL 20 Pro



Comme le Pixel 5a, le TCL 20 Pro offre une expérience de qualité phare à un prix moyen. Avec un design magnifique, un écran à couper le souffle et des performances solides, vous vous sentirez en confiance en opposant ce téléphone à des appareils des centaines de dollars plus chers. De plus, sa batterie de 4 500 mAh et sa charge rapide Qualcomm 3.0 vous permettront de continuer pendant des heures.

530 $ sur Amazon

Le meilleur rapport qualité-prix de Google : Google Pixel 4a – Nouveau smartphone Android débloqué



Si vous voulez la meilleure expérience Google, mais que votre budget est plus serré (et que vous ne vous souciez pas de la 5G), le Pixel 4a est un excellent choix. Ce n’est pas le plus puissant, mais il est doux et soyeux. Il est disponible avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage et est disponible en Just Black et Barely Blue. Le capteur d’empreintes digitales à l’arrière du téléphone est un peu à l’ancienne, mais la taille de l’écran est parfaite pour une utilisation à une main, et le téléphone dure et dure.

350 $ chez Amazon À partir de 300 $ chez Best Buy

Téléphone trois jours : Moto G Power (2021) – Gris



Vous n’avez pas besoin de dépenser une tonne pour obtenir une excellente autonomie de batterie, et le Moto G Power (2021) nous montre pourquoi. Un logiciel simple et des fonctionnalités matérielles limitées se marient bien avec une batterie de 5 000 mAh, et le résultat est un téléphone qui peut durer jusqu’à trois jours avec une seule charge. Oui, vous avez bien lu – trois jours.

200 $ chez Amazon À partir de 150 $ chez Best Buy

Pour les acheteurs internationaux : Xiaomi Mi 11 Ultra – Ceramic Black



Notre dernier choix est pour ceux qui lisent ceci qui ne vivent pas aux États-Unis. Le Xiaomi Mi 11 Ultra est un combiné solide comme le roc à plus d’un titre, la durée de vie de la batterie étant l’un de ses aspects les plus forts. Vous obtenez une énorme batterie de 5 000 mAh qui permet une autonomie de plus d’une journée, ainsi qu’une charge rapide filaire et sans fil de 67 W lorsqu’elle meurt enfin.

69 999 chez Xiaomi Inde

Faites durer votre téléphone toute la journée

Les téléphones avec une autonomie incroyable sont de plus en plus courants, mais aucun ne représente mieux la classe que le Galaxy S21 Ultra. Non seulement ce téléphone est une centrale électrique avec la meilleure configuration de caméra que vous pouvez acheter sur un téléphone aujourd’hui, mais il a une batterie de 4 500 mAh sous le capot qui alimente tout. Ainsi, avec une utilisation légère à modérée, vous pourriez oublier de brancher ce téléphone pendant une journée et il vous en resterait encore assez dans le réservoir pour terminer le dîner du lendemain.

Si vous préférez une expérience plus propre, le Google Pixel 5a est un excellent choix. Dès le départ, vous obtenez la batterie de la plus grande capacité jamais vue dans un téléphone Pixel à 4 680 mAh, et lorsqu’il est associé au Snapdragon 765G, qui consomme de la batterie, le téléphone peut durer des jours. C’est un soulagement compte tenu des performances passées de Google dans cette catégorie.

Si vous êtes plus soucieux de votre budget, nous avons le Moto G Power. Il n’a pas toutes les fonctionnalités trouvées sur les autres téléphones présentés ici, mais vous bénéficiez d’une autonomie de trois jours dans un package très abordable.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.