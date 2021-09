Téléphones bon marché 2021 : nos meilleurs choix américains pour tous les budgets

Si vous recherchez le meilleur téléphone bon marché, vous cherchez évidemment à économiser de l’argent, mais combien vous pouvez vous permettre ou justifier des dépenses variera d’une personne à l’autre, donc ce qui constitue un téléphone bon marché le sera également. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons recommandé de nombreux téléphones à des prix différents, vous devriez donc en trouver un qui correspond à vos besoins.

Dans cet esprit, ce guide couvre une gamme de prix, avec notre sélection du meilleur téléphone bon marché à moins de 600 $, le meilleur pour moins de 500 $, moins de 400 $, moins de 300 $ et même moins de 200 $, pour ceux qui veulent dépenser aussi peu que possible sur un combiné.

Ainsi, quel que soit votre budget, vous devriez pouvoir trouver quelque chose qui vous convient ici, et notre sélection comprend une gamme de marques, des nouveaux téléphones abordables aux téléphones plus anciens dont le prix a maintenant baissé.

Ces téléphones économiques sont largement disponibles et sont fréquemment déverrouillés, sans contrat et sans carte SIM, ce qui les rend encore plus faciles à prendre et à essayer.

Du Samsung Galaxy S10e à l’extrémité la plus chère de l’échelle des téléphones bon marché, au Moto G Fast à l’extrémité inférieure, et avec divers excellents combinés entre les deux, ce sont les meilleurs téléphones bon marché disponibles actuellement.

Les meilleurs téléphones bon marché en un coup d’œil

Moins de 600 $

(Crédit image : Samsung)

Samsung Galaxy S10e

Un produit phare reçoit une nouvelle proposition de valeur

Caractéristiques

Poids : 150g

Dimensions : 142,2 x 69,9 x 7,9 mm

Système d’exploitation : Android 10

Taille de l’écran : 5,8 pouces

Résolution : 1440 x 2960

Processeur : Snapdragon 845 / Exynos 9810

RAM : 6 Go/8 Go

Stockage : 128 Go/256 Go

Batterie : 3 100 mAh

Caméra arrière : 12MP f/1.5-2.4 + 16MP

Caméra frontale : 10MP

LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR

Raisons d’acheter

+ Appareils photo principaux + ultra-larges fantastiques + Excellentes spécifications

Raisons à éviter

-Pas de capteur d’empreintes digitales à l’écran-Pas de téléobjectif

Le Samsung Galaxy S10e est un frère abordable du Galaxy S10 et a moins de fonctionnalités pour réduire les coûts. Que manque le S10e ? Principalement, un téléobjectif, un écran à plus haute résolution et un capteur d’empreintes digitales à l’écran.

Mais pour la plupart des utilisateurs, un écran Full HD+ (2280 x 1080) fonctionnera très bien, et l’écran plus petit de 5,8 pouces signifie que ce téléphone tient plus confortablement en main. Le capteur d’empreintes digitales et le bouton de verrouillage physiques montés sur le côté sont grands et généralement plus précis que ceux à l’écran, de toute façon.

Vous ne pouvez pas non plus manquer le téléobjectif arrière, étant donné le nombre de cas d’utilisation couverts par les caméras principales et ultra-larges. Avec le chargement sans fil (et le chargement sans fil inversé), le S10e possède de toute façon la plupart des fonctionnalités phares.

Le S10e a vu son prix baisser à 599 $, mais vous pouvez le trouver pour 549 $ ou même moins cher chez certains détaillants. Si vous voulez un produit phare Samsung plus grand et abordable, essayez le Samsung Galaxy S10 Lite avec son écran de 6,7 pouces, mais il n’est peut-être pas aussi disponible ou aussi bon marché que le S10e.

Lire notre intégralité Test du Samsung Galaxy S10e

Appels:

Appels vers MX & CA inclus

Les textes:

Messagerie vers MX & CA incluse

Données:

(ralenti à des vitesses de 128 kbps)

Appels:

Appels vers MX & CA inclus

Les textes:

Messagerie vers MX & CA incluse

Données:

(ralenti à des vitesses de 128 kbps)

Appels:

Appels vers MX & CA inclus

Les textes:

Messagerie vers MX & CA incluse

Données:

(ralenti à des vitesses de 128 kbps)

Afficher plus d’offres

Alimenté par

Moins de 500 $

(Crédit image : Google)

Google Pixel 4a 5G

Design phare et performances à prix réduit

Caractéristiques

Poids : 168g

Dimensions : 153,9 x 74 x 8,2 mm

Système d’exploitation : Android 11

Taille de l’écran : 6,2 pouces

Résolution : 1080 x 2340

Jeu de puces : Snapdragon 765G

RAM : 6 Go

Stockage : 128 Go

Batterie : 3 885 mAh

Caméra arrière : objectifs 12,2 MP + 16 MP

Caméra frontale : 8MP

Réseaux pris en charge : réseaux GSM + CDMA

Les meilleures offres Google Pixel 4a 5G du moment

Raisons d’acheter

+Excellentes spécifications pour le coût+Bon logiciel de caméra

Raisons à éviter

-Pas de stockage extensible-Pas de téléobjectif

Le Google Pixel 4a 5G est un téléphone intéressant – une mise à jour de mi-année sur le Google Pixel 4a qui augmente ses spécifications presque au niveau du produit phare Google Pixel 5 avec lequel il a été publié. Mais à un prix de lancement moins cher de 200 $, le Pixel 4a 5G est un excellent rapport qualité-prix.

Le Pixel 4a 5G contient le même chipset Snapdragon 765G, deux caméras arrière (12,2 MP principales + 16 MP ultra-larges) et à peu près le même écran OLED Full HD Plus de 6,2 pouces (1080 x 2340) ainsi qu’une batterie respectable de 3 885 mAh. . Et, bien sûr, une prise casque 3,5 mm.

Notre critique a trouvé que les 6 Go de RAM fonctionnaient un peu moins bien que les 8 Go trouvés dans le Pixel 5, ce qui a entraîné des problèmes logiciels, et le cadre en polycarbonate du Pixel 4a 5G est un peu moins cher que le corps en métal de son frère plus cher.

Mais pour un téléphone assez rapide qui prend essentiellement les mêmes photos que le Pixel 5 plus cher, le Pixel 4a 5G est un excellent choix à ce prix, et cette capacité photographique le place au-dessus des autres téléphones de milieu de gamme dans les moins de 500 $ étage.

Lire notre intégralité Test du Google Pixel 4a 5G

Les meilleures offres Google Pixel 4a 5G du moment

Moins de 400 $

(Crédit image : Apple)

iPhone SE 2020

Le dernier iPhone pas cher

Caractéristiques

Poids : 148g

Dimensions : 138,4 x 67,3 x 7,3 mm

Système d’exploitation : iOS 13

Taille de l’écran : 4,7 pouces

Résolution : 750 x 1334

Processeur : A13 bionique

RAM : 3 Go

Stockage : 64/128/256 Go

Batterie : 1 821 mAh

Caméra arrière : 12MP

Caméra frontale : 7MP

LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR

Raisons d’acheter

+A11 Bionic toujours puissant+La caméra est vive et claire

Raisons à éviter

-Design daté-Petit écran

Les fans d’Apple réclament un nouvel iPhone SE depuis des années, et ils ont tous les deux obtenu et n’ont pas obtenu ce qu’ils voulaient. Le nouvel iPhone SE est plus grand que son prédécesseur – désolé, petits fans de téléphones – et conserve à peu près tout de l’iPhone 8… à l’exception du puissant chipset A13 Bionic.

C’est le même chipset qui alimente l’iPhone 11 haut de gamme, ce qui signifie que vous obtenez presque la même puissance (avec un peu moins de RAM) que les combinés haut de gamme d’Apple. Cela signifie que l’iPhone SE 2020 n’est pas seulement rapide, il sera compatible avec plus de versions iOS au-delà d’iOS 13 que la gamme iPhone 8 ou iPhone XS. Si c’est ce que vous recherchez, cela ne vous dérangera pas les grandes lunettes et les caméras avant et arrière uniques qui ont essentiellement été héritées de l’iPhone 6.

Le reste de ses spécifications ne sont pas trop minables, avec une caméra arrière de 12 MP, une caméra frontale de 7 MP, 2 Go de RAM et un choix de 64 Go, 128 Go ou 256 Go de stockage. Bien que la batterie de 1 821 mAh ne soit pas énorme par rapport aux produits phares, elle peut changer sans fil. L’iPhone SE 2020 coûte 399 $.

Lire notre intégralité Test de l’iPhone SE 2020

Afficher plus d’offres

Alimenté par

Moins de 300 $

(Crédit image : Motorola)

Moto G Power (2020)

Un Moto G8 avec une plus grande portion de batterie

Caractéristiques

Poids : 197g

Dimensions : 156 x 75,8 x 9,6 mm

Système d’exploitation : Android 10

Taille de l’écran : 6,4 pouces

Résolution : 1080×2300

Processeur : Snapdragon 665

RAM : 4 Go

Stockage : 64 Go

Batterie : 5 000 mAh

Caméra arrière : 16MP f/1.7

: 8MP f/2.2 (téléobjectif)

: 8MP f/2.2 (ultra-large)

: 2MP f/2.2 (macro)

Caméra frontale : 16MP f/2.2

Raisons d’acheter

+Bonnes spécifications pour le prix+Batterie longue durée

Raisons à éviter

-Dos en plastique lourd

Le Moto G Power (connu sous le nom de Moto G8 Power en dehors des États-Unis) n’est pas seulement une version alimentée par batterie d’un bon téléphone économique – c’est une mise à niveau considérable par rapport au modèle de l’année dernière qui comprend un nombre admirable d’avantages que vous verriez normalement sur les phares.

Les premiers sont les quatre caméras à l’arrière – un tireur principal de 16 MP, un téléobjectif de 8 MP avec zoom optique 2x, un objectif ultra-large de 8 MP avec un champ de vision de 118 degrés, et enfin, un objectif macro de 2 MP. De plus, une vidéo 4K à 30 ips. Il s’agit d’une suite impressionnante surmontée d’une caméra frontale de 16 mégapixels dans un trou perforé, ajoutant au look phare.

Le reste du téléphone n’est pas trop moche non plus. Le chipset Snapdragon 665 est une mise à niveau avec les 4 Go de RAM, et l’écran de 6,4 pouces est légèrement plus grand que son prédécesseur – et plus net aussi, avec une résolution Full HD+ (2300 x 1080). Il offre de bonnes performances et une apparence nette pour un téléphone à petit budget.

Lire notre intégralité Avis sur Moto G Power

Afficher plus d’offres

Alimenté par

Moins de 200 $

(Crédit image : Motorola)

Moto G Rapide

Le téléphone abordable de la série G de Moto de cette année

Caractéristiques

Poids : 189g

Dimensions : 161,9 x 75,7 x 9 mm

Système d’exploitation : Android 10

Taille de l’écran : 6,4 pouces

Résolution : 720 x 1512

Processeur : Snapdragon 665

RAM : 3 Go

Stockage : 32 Go

Batterie : 4 000 mAh

Caméra arrière : 16MP f/1.7

: 2MP (macro)

: 8MP (ultra-large)

Caméra frontale : 8MP f/2.2

Raisons d’acheter

+Suite de caméras impressionnante+Fonctionne Android 10

Raisons à éviter

-Affichage banal-Base de stockage faible

Si vous voulez l’un des derniers téléphones de la série Moto G mais que vous devez opter pour un prix encore plus bas, le Moto G Fast est une option convaincante. Il possède toujours le chipset Snapdragon 665 alimentant les modèles plus chers de la série Moto G, mais son prix est bien inférieur aux autres. Ses 3 Go de RAM n’ont rien de spécial, cependant, et ses 32 Go de stockage de base sont extrêmement faibles.

Pourtant, à un prix abordable, vous obtenez un écran qui a l’air assez moderne avec un trou de perforation dans le coin, qui a l’air convenablement moderne. Même si la résolution n’est que HD, l’écran de 6,4 pouces est assez grand.

Au-delà de cela, vous obtenez un lecteur d’empreintes digitales, une prise casque et un port USB-C pour le chargement, bien que vous deviez acheter vous-même un Motorola Turbo Charger.

Note de l’éditeur: Nous n’avons pas complètement examiné le Moto G Fast, mais il est presque identique au Moto G8 que nous avons examiné et que nous avons vraiment aimé. Le Moto G fast est l’équivalent américain de ce téléphone, mais il a un peu moins de RAM, deux fois moins de stockage et il ne dispose pas d’un autofocus laser comme le Moto G8.

Lire notre intégralité Test du Moto G8

Appels:

Appels vers MX & CA inclus

Les textes:

Messagerie vers MX & CA incluse

Données:

(ralenti à des vitesses de 128 kbps)

Appels:

Appels vers MX & CA inclus

Les textes:

Messagerie vers MX & CA incluse

Données:

(ralenti à des vitesses de 128 kbps)

Appels:

Appels vers MX & CA inclus

Les textes:

Messagerie vers MX & CA incluse

Données:

(ralenti à des vitesses de 128 kbps)

Afficher plus d’offres

Alimenté par

Matt Swider et Mark Knapp ont également contribué à cette liste

Récapitulatif des meilleures offres du jour

Illimité minutes

Illimitéles textes

4 GoLes données

Appels:

Appels vers MX & CA inclus

Les textes:

Messagerie vers MX & CA incluse

Données:

(ralenti à des vitesses de 128 kbps)

Illimité minutes

Illimitéles textes

4 GoLes données

Appels:

Appels vers MX & CA inclus

Les textes:

Messagerie vers MX & CA incluse

Données:

(ralenti à des vitesses de 128 kbps)

Illimité minutes

Illimitéles textes

4 GoLes données

Appels:

Appels vers MX & CA inclus

Les textes:

Messagerie vers MX & CA incluse

Données:

(ralenti à des vitesses de 128 kbps)

Illimité minutes

Illimitéles textes

4 GoLes données

Appels:

Appels vers MX & CA inclus

Les textes:

Messagerie vers MX & CA incluse

Données:

(ralenti à des vitesses de 128 kbps)