Téléphones économiques Realme C20, C21, C25 lancés en Inde: vérifiez le prix, la disponibilité et les fonctionnalités

Realme a lancé aujourd’hui trois nouveaux smartphones, Realme C20, Realme C21 et Realme C25 en Inde. Tous ces smartphones avaient déjà été lancés par la société dans d’autres pays au début de cette année. Les trois smartphones lancés par la société flanquent l’encoche d’affichage de style goutte d’eau, ce qui leur donne un look classe. Alors que le Realme C20 dispose d’une seule caméra arrière, les deux autres téléphones lancés par la société sont parsemés de trois caméras arrière. En ce qui concerne les performances de la batterie, le Realme C25 a été doté de la batterie la plus puissante de 6000 mAh tandis que les deux autres acheteurs de smartphones devront se contenter de la batterie de 5000 mAh.

Prix ​​des smartphones en Inde

Le téléphone Realme C20 est au prix de 6 999 Rs pour la variante de stockage 2 Go de RAM + 32 Go. Cependant, dans le but d’encourager les utilisateurs à acheter le téléphone, la société a déclaré que le premier million de clients du téléphone bénéficieront d’une remise supplémentaire de Rs 200 et n’auront qu’à payer Rs 6 799.

Le prix du modèle Realme C21 dans sa variante de stockage 3 Go de RAM + 32 Go est de 7 999 Rs, ce qui passe à 8 999 Rs pour la variante de stockage de 4 Go de RAM + 64 Go. Le meilleur téléphone du lot, le Realme C25, a été vendu au prix de 9999 Rs pour la variante de stockage 4 Go de RAM + 64 Go, tandis que sa version améliorée avec 4 Go de RAM + 128 Go de stockage coûtera aux acheteurs 10999 Rs.

Disponibilité des téléphones Realme nouvellement lancés

Le modèle Realme C20 sera le premier à être mis en vente en Inde à partir de 12 heures le 13 avril. D’autre part, Realme C21 et Realme C25 seront mis en vente quelques jours plus tard. Alors que le Realme C 21 sera mis en vente le 14 avril, le téléphone Realme C25 sera disponible à l’achat par les clients à partir du 16 avril. En ce qui concerne la boutique en ligne choisie par la société, les trois modèles seront disponibles en exclusivité. sur Flipkart, Realme.com et dans certains magasins de détail du pays.

Spécifications du téléphone Realme

Les trois téléphones Realme nouvellement lancés sont à double SIM (Nano) et fonctionnent sur Android 10 avec Realme UI. Tous les trois ont été équipés d’un écran IPS HD + de 6,5 pouces (720 × 1600 pixels) avec un rapport hauteur / largeur de 20: 9. Comme mentionné ci-dessus, alors que le Realme C20 a été équipé d’une seule caméra arrière, les deux autres modèles ont une triple caméra arrière cloutée à l’arrière. La triple caméra arrière qui a été installée dans les deux autres appareils se compose d’un capteur principal de 13 mégapixels avec un objectif f / 1,8, d’un macro-tireur de 2 mégapixels et d’un capteur monochrome de 2 mégapixels avec un objectif f / 2,4. Alors que le modèle Realme C25 a été fourni avec la batterie 6000 mAh, les deux autres modèles le feront avec une batterie 5000 mAh.

