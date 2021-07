Téléphones Samsung aux Jeux olympiques : 20 ans de smartphones sur le thème du sport

Les Jeux Olympiques de Tokyo sont enfin là, un an après qu’ils étaient attendus (et après un été chargé d’événements sportifs, selon l’endroit où vous habitez). Si vous êtes un fan des téléphones Android ou des smartphones Samsung, nous avons quelque chose pour vous, car la célébration des prouesses sportives de haut niveau n’affecte pas seulement le monde du sport.

Depuis 2000 – par coïncidence l’année même où le lancer de téléphone portable a été créé en tant que sport – Samsung a officiellement commencé à parrainer les jeux olympiques et, par conséquent, a commencé à lancer des téléphones portant la marque à cinq anneaux.

Les téléphones Samsung ont beaucoup changé au cours des 20 dernières années (enfin, 21, mais avec les Jeux olympiques de Tokyo techniquement un événement de 2020, et 20 étant un bon nombre rond, nous nous en tenons à cela). Les smartphones n’ont été créés que relativement récemment, et beaucoup d’anciens téléphones olympiques de Samsung sont de véritables explosions du passé.

Donc, pour nous remémorer deux décennies de sport et de smartphones, nous avons déterré tous les vieux téléphones à thème olympique, à la fois fonctionnels et intelligents, pour vous emmener dans un voyage dans le passé. Pour être clair, les versions des Jeux olympiques d’hiver ne sont pas répertoriées ici – attendez-vous à cet article au début de 2022.

Sydney 2000 – Samsung SGH-600

Le téléphone multifonction Samsung SGH-600 sorti en 1999 appartient à un musée, mais pour commémorer les Jeux olympiques de Sydney, Samsung a sorti une version avec un petit logo olympique sur la coque rabattable.

Ce téléphone avait une autonomie de 65 heures, un écran de résolution 96 x 32 et toutes les fonctions de base de votre téléphone. Les touches étaient cachées par une coque rabattable, comme le faisaient certains des premiers téléphones multifonctions.

Alors que Samsung déclare que trois millions d’unités SGH-600 ont été vendues, le nombre de versions sur le thème olympique n’est pas clair. Il semble, cependant, que le combiné ait été conçu pour ajouter du prestige au nom de Samsung, plus que pour vendre des versions spéciales de l’appareil.

Athènes 2004 – Samsung SGH-i530

(Crédit image : Samsung)

En reculant de quatre ans (vous pouvez voir ce que nous avons fait là-bas), les Jeux olympiques grecs de 2004 avaient le SGH-i530 comme téléphone sponsorisé. Comme en témoigne son nom, il fait partie de la même série que le SGH-600, mais il s’agit d’un véritable téléphone à clapet.

Le téléphone avait un écran principal de 176 x 162 avec un écran extérieur de 128 x 96 une fois replié, et le téléphone avait 32 Mo de RAM et une autonomie de 96 heures. Fonctionnant sous PalmOS de Samsung, le combiné était exactement ce que vous attendez d’un téléphone à clapet – sauf que l’écran principal était également un écran tactile.

Il n’est pas évident que la version de la marque olympique du i530 ait jamais été mise en vente, bien que quelques milliers de personnes auraient été distribuées lors des jeux aux officiels et aux athlètes. Mais avec un subtil logo d’anneau olympique sur la couverture avant, l’appareil a fait voler ses drapeaux sportifs moins visiblement que les autres combinés de cette liste.

Pékin 2008 – Samsung SGH-i688

(Crédit image : Samsung)

Les téléphones des Jeux Olympiques de Samsung peuvent être considérés comme des références des changements dans l’industrie mobile, et le SGH-i688 en est un exemple, car c’est le premier appareil de cette liste qui n’a pas de clavier. C’est un véritable mobile à écran tactile.

Avec un écran de 320 x 240, une caméra arrière de 3 MP et une caméra frontale de 0,3 MP, 128 Mo de stockage et une autonomie de 230 heures, c’était une véritable centrale électrique par rapport à ce qui existait auparavant – même si cela ne se compare peut-être pas à votre moderne mobile.

Il s’agissait également du premier téléphone Samsung Olympic à déplacer la marque à cinq anneaux à l’arrière de l’appareil, en la plaçant à côté du logo Samsung à l’arrière amovible du combiné.

Alors qu’il s’agissait de l’appareil olympique phare, Samsung a également lancé le coulissant E848, doté du P318 et de l’écran tactile U308 qu’il aurait utilisé lors des jeux ainsi que le i688.

Londres 2012 – Samsung Galaxy SIII

(Crédit image : Samsung)

Lorsque la gamme Samsung Galaxy S a été lancée en 2010, ce n’était qu’une question de temps avant de voir les versions olympiques de ses membres, et en 2012, le Galaxy SIII (ou S3, comme Samsung alterne entre les deux) a été utilisé.

Ce téléphone Android avait un écran HD de 4,8 pouces, 2 Go de RAM et jusqu’à 64 Go de stockage, une caméra arrière de 8 MP et une caméra frontale de 1,9 MP et une batterie de 2 100 mAh. Il y avait aussi un bouton d’accueil physique, une fonctionnalité qui semble à l’ancienne de nos jours.

Rowan Atkinson (vous le connaissez peut-être sous le nom de M. Bean) a été vu en train d’utiliser ce téléphone lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques, et Samsung a également expliqué comment il pourrait être utilisé pour les paiements sans contact lors de la cérémonie.

Aucune version olympique du téléphone n’a été vendue aux fans, ce qui est dommage, mais elle a été distribuée à des athlètes et à des célébrités. La version olympique du téléphone avait un énorme lion bleu et rouge «Team GB» à l’arrière, dans un affichage accrocheur.

Rio 2016 – Samsung Galaxy S7 Edge

(Crédit image : Samsung)

Les jeux olympiques brésiliens avaient un lien avec le Samsung Galaxy S7 Edge, le célèbre téléphone à écran incurvé, et une version bleu foncé du combiné a été mise en vente dans quelques régions.

Ce téléphone était doté d’un écran FHD+ de 5,5 pouces, d’appareils photo arrière de 12 MP et avant de 5 MP, d’une batterie de 3 600 mAh et exécutait le logiciel Android 6. Ce n’était pas le premier téléphone Samsung avec un écran effilé sur les bords, car le S6 Edge a lancé cette tendance.

L’Olympic S7 Edge est assez rare dans cette liste, en ce sens qu’il a été mis en vente pour que les gens l’achètent, bien que, comme les autres, il ait également été distribué aux athlètes. Avec la couleur bleu foncé, la garniture bleu clair et les petits anneaux olympiques, c’est probablement aussi l’entrée la plus classe de cette liste.

Tokyo 2020 : Samsung Galaxy S20 Plus

(Crédit image : Samsung)

À l’époque où les Jeux olympiques devaient encore avoir lieu en 2020, une version dorée du Samsung Galaxy S20 Plus a été dévoilée pour se rattacher aux jeux.

Ce téléphone était censé avoir les mêmes spécifications que le S20 Plus d’origine, à savoir un écran FHD+ de 6,7 pouces, quatre caméras arrière, une batterie de 4 500 mAh et un chipset Exynos 990.

Nous disons “destiné à” car, une fois les Jeux olympiques reportés, le combiné aurait été annulé – il n’allait de toute façon être mis en vente qu’au Japon, cependant.

Tokyo 2021 : Samsung Galaxy S21

(Crédit image : Samsung)

En fin de compte, c’est le Samsung Galaxy S21 qui a obtenu la version «officielle» des Jeux olympiques, et nous sommes heureux que cela ait donné à Samsung l’occasion de repenser cet or éclatant. Il s’agit d’un modèle violet plus raffiné, avec certes une bosse de caméra dorée, et il a un petit logo d’anneaux blancs à l’arrière.

Comme pour le Galaxy S21 standard, l’appareil dispose d’un écran de 6,2 pouces, de trois caméras arrière, d’une batterie de 4 000 mAh et d’un chipset Exynos 2100.

Cela a en fait été mis en vente, mais exclusivement via le réseau japonais Docomo – vous ne pouvez donc pas l’acheter en dehors du pays. Désolé, fans des Jeux Olympiques.