Télésanté : AstraZeneca s’associe à Docon Technologies pour numériser plus de 1 000 cliniques en Inde

Dans une étape importante vers le renforcement des soins de santé numériques, AstraZeneca India a signé un accord avec Docon Technologies, basé à Bengaluru, en vertu duquel plus d’un millier de cliniques à travers le pays seront numérisées. Dans le cadre de l’initiative, les cliniques identifiées seront dotées des systèmes de dossier médical électronique (DME), qui les aideront à accéder à l’historique complet des affections des patients. Un communiqué de presse publié par AstraZeneca India a déclaré que la numérisation des cliniques contribuera à fournir un meilleur traitement aux patients souffrant d’une gamme de maladies non transmissibles, notamment des problèmes cardiaques et le diabète. Les patients souffrant de maladies cardiaques et cardiovasculaires sont plus à risque et la numérisation garantira de meilleurs protocoles de traitement ainsi qu’une gestion efficace des complications à long terme, a déclaré la société.

Commentant les derniers développements, Gagandeep Singh, directeur général d’AstraZeneca India, a déclaré que l’initiative vise à prévenir, identifier et gérer une gamme de maladies non transmissibles, notamment la pression artérielle, l’hypertension et le diabète, etc. le besoin d’un système d’information centralisé contenant les antécédents médicaux du patient a été souligné; la mise en œuvre de la même chose n’a pas été à la hauteur.

Le directeur commercial et de croissance de Docon Technologies, Akash Valia, a déclaré que les maladies cardiaques et autres maladies non transmissibles nécessitent une surveillance étroite et à long terme et que les antécédents détaillés du patient permettent au médecin de prescrire un traitement meilleur et éclairé pour la maladie. Soulignant les caractéristiques des cliniques à numériser, Valia a déclaré qu’en plus de pouvoir accéder à l’historique du patient, la plate-forme permettra également aux patients de consulter des médecins sur leurs smartphones et de demander une ordonnance numériquement sur le même appareil. Valia a en outre déclaré que l’initiative a le potentiel d’atteindre également les coins ruraux et les plus éloignés du pays et de fournir des soins de santé de qualité.

