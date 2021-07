Télescope spatial Hubble : Qu’est-ce qui a poussé l’observatoire emblématique à entrer en mode sans échec et comment est-il ressuscité ?

La NASA a essayé de redémarrer le PCU, mais sa tentative a échoué. (Photo : NASA)

Le télescope spatial Hubble: L’agence spatiale américaine NASA a entamé jeudi dernier le processus de résolution d’un problème technique dans le télescope spatial Hubble, qui n’a pas pu être utilisé pour des travaux liés à la science depuis plus d’un mois. Selon un rapport d’IE, le problème a été qualifié de problème le plus grave auquel le télescope spatial Hubble ait été confronté depuis une décennie, et en raison de ce dysfonctionnement, l’observatoire fonctionnait en “mode sans échec”. Après l’arrêt d’un ordinateur à bord du Hubble le 13 juin, le mode sans échec du télescope a été activé, ce qui signifie que tous les systèmes non essentiels ont été arrêtés. Cela avait rendu la NASA incapable d’utiliser le télescope spatial Hubble pour des observations astronomiques.

Le rapport a ajouté que si la NASA était en mesure d’effectuer les travaux de réparation avec succès, il faudrait quelques jours au télescope pour revenir à la normale et fonctionner correctement. Le Hubble est important pour la NASA, en tant que télescope qui parcourt l’espace depuis plus de trois décennies maintenant et a souvent été décrit comme l’outil scientifique le plus important jamais construit. Depuis son lancement en 1990, Hubble a envoyé plus de 15 lakh d’observations.

Hubble est entré en mode sans échec lorsque son ordinateur de charge utile contrôlant et coordonnant les instruments scientifiques à bord a rencontré un problème. Suite à cela, l’équipe au sol coordonnant Hubble a passé un mois à effectuer des tests et des analyses pour découvrir le problème, qui s’est avéré être probablement présent dans l’unité de contrôle de puissance (PCU). Le PCU est censé s’assurer que le matériel de l’ordinateur de la charge utile reçoit une alimentation constante en tension.

La semaine dernière, la NASA a expliqué dans un communiqué que l’ordinateur de charge utile et sa mémoire recevaient une énergie constante de cinq volts d’un régulateur de puissance dans le PCU. L’agence spatiale a ajouté que ce régulateur de puissance avait également un circuit secondaire qui indiquait à l’ordinateur de cesser ses opérations en cas de tension fluctuant à des niveaux inférieurs aux niveaux autorisés ou les dépassant. L’analyse de l’équipe au sol de Hubble a suggéré que soit la tension fournie par le régulateur est sortie des niveaux acceptables, soit la dégradation progressive du circuit de protection secondaire l’a bloqué dans cet état.

La NASA a tenté de redémarrer le PCU, mais sa tentative a échoué et, par conséquent, l’agence a décidé de transférer le PCU à bord de l’unité de commande et de traitement des données des instruments scientifiques (SI C&DH) du télescope, transférant les opérations vers le PCU de secours. Le processus a commencé le 15 juillet et l’agence s’attendait à ce que le processus prenne quelques jours, mais le télescope a pu passer lui-même à la sauvegarde le lendemain. Cela a permis à la NASA de ramener Hubble aux opérations scientifiques le 17 juillet lui-même.

Alors que l’arrêt du Hubble était une préoccupation majeure, le passage au PCU de secours a laissé espérer que le télescope continuerait à fonctionner pendant longtemps, car il a grandement contribué à une meilleure compréhension de l’espace en fournissant des images claires.

