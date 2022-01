Télescope spatial James Webb : la NASA achève le déploiement de son projet le plus intimidant — Voici ce que fera le télescope

Un effort conjoint avec l’Agence spatiale européenne et l’Agence spatiale canadienne, la mission Webb « explorera chaque phase de l’histoire cosmique… », a déclaré la NASA.

Télescope spatial James Webb : Le télescope spatial James Webb de la NASA a achevé samedi une phase de déploiement de deux semaines de son panneau de miroir primaire recouvert d’or de 21 pieds alors qu’il se prépare à étudier l’histoire cosmique.

« Le télescope spatial James Webb est une mission sans précédent qui est sur le point de voir la lumière des premières galaxies et de découvrir les mystères de notre univers », a déclaré le site Web de la NASA citant l’administrateur Bill Nelson.

« Chaque exploit déjà réalisé et réalisation future témoigne des milliers d’innovateurs qui ont consacré la passion de leur vie à cette mission. »

Le télescope a été transporté dans l’espace plié car il était trop grand pour tenir dans le cône de nez de la fusée dans sa configuration opérationnelle. Le processus de déploiement a été un processus compliqué et difficile et, selon la NASA, le projet de ce type le plus intimidant jamais tenté.

Un effort conjoint avec l’Agence spatiale européenne et l’Agence spatiale canadienne, la mission Webb « explorera toutes les phases de l’histoire cosmique – de l’intérieur de notre système solaire aux galaxies observables les plus éloignées de l’univers primitif », a déclaré la NASA.

Successeur du télescope Hubble, le Webb est le télescope spatial le plus puissant jamais construit. Il a décollé à bord d’une fusée Ariane 5 depuis la Guyane française et se dirige vers son point orbital, à 1,5 million de kilomètres de la Terre.

Pour l’équipe du télescope « multiculturelle » qui a travaillé sur son lancement le jour de Noël pendant les vacances orthodoxes orientales, c’était l’heure de la célébration.

Deux semaines après son lancement, @NASAWebb a atteint son prochain plus grand jalon : les miroirs ont terminé leur déploiement et le télescope de nouvelle génération a pris sa forme finale. La prochaine étape pour Webb ? Cinq mois d’alignement et de calibrage avant de commencer à obtenir des images : pic.twitter.com/BOj5O1HS37 – NASA (@NASA) 8 janvier 2022

« Je suis tellement fier de l’équipe – couvrant des continents et des décennies – qui a réalisé cette réalisation unique en son genre », a déclaré l’administrateur associé de la Direction des missions scientifiques de la NASA, Thomas Zurbuchen.

« Le déploiement réussi de Webb illustre le meilleur de ce que la NASA a à offrir : la volonté de tenter des choses audacieuses et stimulantes au nom de découvertes encore inconnues. »

Le chef de projet Bill Ochs, quant à lui, a souligné que l’équipe ne baissait pas la garde malgré le succès.

Le télescope spatial – le plus grand et le plus compliqué – subira désormais cinq mois d’alignement et d’étalonnage avant de pouvoir commencer à envoyer des images. Le Webb commencera à déplacer ses 18 segments de miroir primaire pour aligner l’optique. Sa technologie infrarouge lui permettra de voir les premières galaxies et étoiles, formées il y a 13,5 milliards d’années, et donnera aux astronomes un nouvel aperçu de la première époque de l’univers.

