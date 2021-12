TeletonUSA 2021 : Date et heure de transmission sur Univision

. Univision a annoncé l’heure et la date de teletonUSA 2021, une collecte de fonds télévisée pour soutenir le Children’s Rehabilitation Institute TeletonUSA.

Sous le thème « Avec toi tout est possibleUnivision mettra en vedette un éventail éblouissant de stars, y compris des artistes et des célébrités de la musique latine, et des éditions spéciales d’émissions populaires. « Look Who Baila », « Our Latin Beauty » et « Who is the Mask ?« Pour une diffusion de 17 heures de TeletonUSA 2021.

L’événement de collecte de fonds devrait se dérouler en direct le samedi 11 décembre d’un océan à l’autre pour soutenir le Institut de réadaptation pour enfants TeletonUSA (CRIT), commençant la diffusion à 22 h 00 HE sur Univision.

« Nous sommes fiers de continuer à soutenir le CRIT et son travail important, qui coïncide avec la mission d’Univision de servir la communauté hispanique », a-t-il déclaré. Ignace Meyer, vice-président exécutif, Musique et divertissement non scénarisé chez Univision. « Pour la diffusion de la collecte de fonds de TeletonUSA cette année, nous combinons des artistes musicaux exceptionnels, des célébrités et des éditions spéciales de nos émissions de téléréalité les plus populaires pour divertir notre public, et nous vous invitons à rejoindre cette cause importante. »

Qui proposera des performances musicales lors de la diffusion TeletonUSA 2021 ?

Parmi les artistes stellaires qui participeront, il y aura Ana Bárbara, Banda El Recodo, Banda MS, Ally Brooke, Chiquis, Danna Paola, El Dasa, Myriam Hernández, Lucero & Mijares, Lunay, Natti Natasha, Christian Nodal, Paulina Rubio, Gloria Trevi et Sebastián Yatra.

En plus des actes musicaux, l’émission comprendra une couverture de La Basilica à Mexico, dans laquelle étoile brillante chantera « Las mañanitas » à la Vierge de Guadalupe et aussi des éditions spéciales de programmes populaires « Despierta América », « Noticiero Univision: Digital Edition », « La Rosa de Guadalupe » et « Here and Now » d’Univision.

Les fans pourront également regarder des épisodes spéciaux pour TeletonUSA des compétitions de téléréalité populaires d’Univision. La collection télévisée comprendra « Revanche », une édition spéciale de « Regardez qui Baila Univision All Stars » (17h30 Est / 14h30 Pacifique) avec le retour de Chef Yisus, La Bronca, Aleyda Ortiz et Roberto Hernández à la piste de danse.

Les émissions de télé-réalité populaires « Notre beauté latine » (19h Est/Pacifique) et « Qui est le Masque ? » (20 h 30 HE / PT) aura également des épisodes spéciaux lors de la diffusion du TeletonUSA dans son édition de l’année 2021.

Qui seront les hôtes de TeletonUSA 2021 ?

Les hôtes de cette année comprennent des personnalités d’Univision Rafael Araneda (Tomber amoureux) Alejandra Espinoza (Notre beauté latine), Raul González (Réveillez-vous l’Amérique, réveillez-vous dimanche), Karla Martinez (Réveillez-vous l’Amérique), Alain Tacher (Réveillez l’Amérique) et Voix de Borja (Édition numérique, Premier impact) et Galilée Montijo (Aujourd’hui) de Televisa. Parmi les invités spéciaux, il y aura Daniella Alvarez du jury NBL, l’animateur de télévision marguerite baez, le conférencier motivateur Juanpi Dolande, chanteuse et comédienne Sherlyn, et l’animateur de télévision paul stanley.

D’innombrables personnalités de l’industrie du divertissement hispanophone se joindront à la noble cause, notamment : Karina Banda, Carlos Calderón, Lindsay Casinelli, Migbelis Castellanos, María Antonieta Collins, Tony Dandrades, Chiqui Delgado, Raúl de Molina, Francisca, Michelle Galván, Jomari Goyso, Jackie Guerrido, Roberto Hernández, Maity Interiano, Clarissa Molina, Adriana Monsalve, Aleyda Ortiz, Satcha Pretto, Pablo Ramírez, Teresa Rodríguez, Carolina Sarassa, Pamela Silva, Lourdes Stephen, Chef Yisus et Iván Zamorano.