Televisa annulerait définitivement le programme en raison de la faible note

Tout semble indiquer que le célèbre télévision Televisa aurait décidé de ne pas avoir ce projet pour une nouvelle saison, car il a eu une note très faible et c’est pourquoi il n’a pas pu revenir à l’antenne.

Depuis sa première en juin dernier, la série Dr. Cándido Pérez’ est revenu dans la polémique pour sa basse évaluation.

Et bien qu’il ait été supposé qu’il ne serait plus diffusé en raison de son faible nombre d’audience, il semble cette fois que Televisa a décidé de ne pas lui donner une seconde chance de récupérer.

D’après le compte Twitter « La Comadrita », le série avec Arath de la Torre a été définitivement annulé et n’aura pas de saison prochaine.

Cependant, dans les différents réseaux sociaux, ils n’ont pas précisé plus de détails bien que l’on sache que la saison qui est à l’antenne prendra fin jeudi prochain.

En fait, on ne sait pas quel spectacle pourrait être remplacé, car il fait partie du bar comique Las Estrellas et il n’y a pas d’annonce officielle à ce sujet, nous devrons donc attendre.

Dr. Cándido Pérez est une série télévisée de sitcom produite par Jorge et Pedro Ortiz de Pinedo pour Televisa en 2021.

La série est basée sur le film argentin de 1962, Dr. Cándido Pérez, créé par Abel Santa Cruz, qui à son tour est un redémarrage de la série de 1987 du même nom, produite par Jorge Ortiz de Pinedo.

Il a été créé à Las Estrellas le 18 juillet 2021, faisant partie du bloc des dimanches sur canapé et le 13 août 2021, il a été annoncé que la série était annulée en raison d’une faible audience.

A noter que de nombreuses personnes du public et des analystes des médias spécialisés ont estimé que le programme laissait beaucoup à désirer, et ont également souligné qu’Arath n’est pas convaincant dans cet important rôle de leader.

D’autres critiques ont également souligné le fait que le thème jusqu’à un certain point misogyne – à cause de la façon dont s’exprime le médecin de sa belle-mère – ne correspond plus à l’air du temps.

Et en plus, De la Torre a vu son image affectée après avoir dénigré le rite des Voladores de Papantla dans une campagne publicitaire.

Et comme nous l’avons mentionné précédemment, il est maintenant annoncé qu’une deuxième saison de la sitcom ne sera plus enregistrée car les niveaux d’audience n’ont pas été favorables à la production de Jorge et Pedro Ortiz de Pinedo.

Il s’est avéré que les cadres supérieurs de Televisa ont pris la décision d’annuler le programme et même de se précipiter pour que les chapitres déjà enregistrés passent à l’antenne et donnent ainsi le dépôt final de l’émission.