Televisa, Eugenia Cauduro « évincées », la rumeur suscite l’inquiétude

Televisa, actrice « évincée », la rumeur suscite l'inquiétude

Expulsé ?, la rumeur selon laquelle l’actrice bien-aimée Eugénie Cauduro Elle allait être expulsée, a-t-elle alerté dans les couloirs de Televisa, collègues, amis, followers et proches, car ils assuraient qu’il restait très peu de temps à la star du feuilleton.

Selon Dael Quiroz d’Arguende TV, les informations que l’actrice de Télévision Il a quitté le même forum dans lequel il travaillait, c’est pourquoi beaucoup l’ont pris pour vrai et ont été sérieusement attristés par l’état de santé supposé d’Eugenia Cauduro.

Ce qui aurait été traité dans les couloirs de Televisa, c’est que Cauduro, l’un des visages les plus légendaires des feuilletons mexicains, aurait été testé positif au Covid-19 et c’est cette situation qui l’a non seulement maintenue intubée, mais elle l’aurait déjà été. expulsé et qu’il vivait ses derniers instants.

Heureusement et selon El Arguenderito, Eugenia Cauduro est en parfaite santé et ces rumeurs sont totalement fausses puisque même l’actrice de 54 ans fêtait avoir atteint un an de plus.

Ce que Dael met sérieusement en évidence comme boiteux, c’est que la rumeur a émergé des couloirs de Televisa, l’endroit où elle travaille et fréquente les fameux plusieurs jours de la semaine, l’important c’est qu’elle va bien.

Un signe que tout va bien est la photographie que la star de Télévision Il a partagé sur les réseaux sociaux il y a quelques heures à peine, dans lesquels on peut le voir assez bien et souriant, s’apprêtant même à fêter Noël et le Nouvel An avec sa famille et ses amis.

L’actrice a partagé une photo sur laquelle elle rencontre une personne qui va faire le test PCR pour savoir si elle est indemne du Covid-19 et pour pouvoir vivre avec ses proches l’esprit serein qu’elle ne le sera pas. les infecter avec le virus fort.

Avant que la fête ne commence et que le couvre-bouche ne soit retiré, un test en ce moment est aujourd’hui pour la sécurité et la tranquillité de tous. Je recommande le service à domicile de Quick Tests Mx. Super service et qualité. , a partagé le célèbre.

Les followers de l’artiste en ont profité pour lui demander de prendre bien soin d’elle, qu’ils l’aiment beaucoup et lui souhaitent le meilleur lors de ces rendez-vous privilégiés qui se passent en famille et entre amis.