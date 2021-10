Televisa pardonne aux acteurs qui ont été bannis et rejoint Hoy | Instagram

Après plusieurs années d’interdiction de Televisa pour être allé à Télévision aztèque, les acteurs viennent au programme Hoy après que l’un d’eux soit tombé dans une grave crise économique, donc tout le monde est extrêmement surpris de la décision prise.

Deux comédiens célèbres qui ont été bannis de Televisa après être passés à la télévision TV Azteca, sont de retour sur la chaîne de télévision San Ángel avec leur programme et arrivent sur le programme Hoy.

C’est à propos des frères Allemand et Freddy Ortega, mieux connu sous le nom de Los Mascabrothers, qui après avoir perdu leur contrat exclusif avec Televisa, sont passés à Ajusco, ce qui leur a coûté un veto de plusieurs années.

Cependant, en 2020, la société leur a pardonné et ils sont retournés au Canal de Las Estrellas avec le programme comique Relatos Goules, qui est sur le point de lancer sa troisième saison au bar de la comédie télévisée.

Alors que Germán, pour sa part, a déclaré que pendant la pandémie il était ruiné et même, il y a quelques mois, il a fondu en larmes et a fait savoir qu’il n’avait même pas à payer l’électricité, qu’il avait de nombreuses dettes et qu’il devait des frais de scolarité.

À cette époque, il a déclaré que sa situation économique traversait son pire moment parce que les cinémas étaient fermés.

Cependant, apparemment, la situation s’est améliorée car en plus du fait qu’ils ont pu reprendre la pièce El Tenorio Cómico, après avoir terminé la deuxième saison de leur programme en juillet, ils sont de retour.

C’était lors d’une interview pour Televisa Espectáculos, où les frères ont déclaré qu’ils étaient très satisfaits du grand succès et de la cote que le programme a atteint, s’assurant qu’ils avaient déjà la quatrième saison prête et en étaient à leurs cinquième et sixième saisons.

Après son veto et les moments difficiles qu’ils ont vécus, tous deux arrivent ce vendredi au matin Hoy pour vivre ensemble avec le casting composé de Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Paul Stanley, Arath de la Torre et Andrea Escalona.

Là, ils pourront inviter le public à voir cette troisième saison, qui comptera un total de 12 chapitres et sera présentée en première ce vendredi 1er octobre au bar ‘Noche de Buenas’.

Freddy et Germán Ortega, nés dans la ville de Puebla, la vérité est que, sans aucun doute, lorsque la formule du succès est découverte et que le grand talent est présent dans chaque travail effectué.

C’est ce qui arrive aux “Mascabrothers” Germán et Freddy Ortega, ce sont deux des meilleurs comédiens mexicains qui existent à ce jour.

« A Oscuras me Da Risa » était la comédie portée par ces comédiens talentueux et grâce au talent et à l’histoire d’Ernesto Cano, il était logique que le public soit heureux d’avoir eu l’opportunité d’une œuvre pleine de rires anecdotiques et drôles.