Televisa telenovela souffre d’une mauvaise note. Est-ce qu’elle est annulée ? | Instagram

Il a été récemment révélé qu’un feuilleton Televisa subirait des changements en raison des faibles cotes d’écoute et pourrait même être coupé car il n’a pas obtenu le succès escompté, une nouvelle extrêmement dévastatrice, puisque quelque chose comme cela ne s’était pas produit.

Comme vous vous en souvenez peut-être, cela fait moins d’un mois que le feuilleton SOS je suis amoureux il a été diffusé sur le signal de Las Estrellas ; Cependant, apparemment, ses jours seraient déjà comptés et tout cela en raison de la faible cote qu’il a enregistrée.

Et c’est que, depuis son début, le mélodrame n’a pas obtenu le succès escompté par les dirigeants de la chaîne de télévision San Ángel, de sorte que les rumeurs autour de la production ont déjà commencé à émerger.

Selon ce qui a été dit, les cadres analysent la possibilité de modifier l’horaire et de le passer à 16h30 de l’après-midi.

A noter que c’est l’heure qui correspondrait à ‘Contigo Sí’, la nouvelle production de Televisa et qu’elle commencerait ses diffusions le 11 octobre.

Cependant, une autre des options possibles serait de retirer du temps de l’émission l’histoire mettant en vedette Daniel Arenas et Iran Castillo et le tailler plusieurs chapitres.

Pour le moment, rien n’a été confirmé à cet égard ; Cependant, selon les chiffres rapportés par différents portails, la telenovela enregistre à peine 8 points d’audience ; à peine la moitié de la note que ‘La desalmada’ atteint chaque jour.

SOS Je tombe amoureux est un feuilleton comique dramatique produit par Lucero Suárez pour Televisa en 2021.

La telenovela est une version de l’histoire argentine El sodero de mi vida, créée par Jorge Maestro et Ernesto Korovsky, adaptée par Lucero Suárez elle-même.

Il a été créé sur Las Estrellas le 6 septembre 2021, remplaçant la quatrième saison de Cette histoire me semble familière.

Il met en vedette Iran Castillo et Daniel Arenas, ainsi que Marcelo Córdoba, Juan Martín Jáuregui et Adriana Montes de Oca dans des rôles antagonistes.

En fait, cette nouvelle telenovela ‘Las Estrellas’ s’engage à montrer des personnages qui reflètent la réalité.

Dans une interview, l’acteur Pedro Prieto a avoué l’émotion qu’il ressent pour donner vie à Gonzalo, un avocat qui cache un secret, le matin c’est un plaideur sérieux et formel et la nuit une drag queen pleine de couleurs et de vie.