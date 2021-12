Téléviseur LED UHD Acer de 70 pouces : ramenez le cinéma à la maison

Le téléviseur LED UHD Acer de 70 pouces offre une excellente expérience cinématographique complète; il offre les dernières fonctionnalités Smart TV à un prix abordable



Grand écran, superbes effets sonores, rien ne vaut le plaisir de regarder un film dans les salles de cinéma et les multiplexes. Beaucoup d’entre nous ont des souvenirs d’enfance en regardant les derniers films en anglais et en hindi dans des salles de cinéma alors qu’il n’y avait pas d’alternative. Bien que la qualité du son et de l’image puisse varier, nous avons apprécié de regarder le film sur l’écran 70 mm. L’expérience dans son ensemble était un régal et une expérience totalement différente.

Couper pour présenter. La pandémie a grandement perturbé l’industrie du divertissement, aucun film à gros prix ne sort, les gens sont pour la plupart chez eux collés à leurs téléviseurs et écrans de téléphones portables. Récemment, ce critique a amené le cinéma chez lui, grâce au téléviseur LED UHD Acer de 70 pouces. Le téléviseur qui sera bientôt lancé (exclusivement offert à FE à des fins d’essai) fait partie de la série XL avec un écran géant et des cadres élégants et étroits. Il se vend à Rs 69 999 ; Voyons les détails les plus fins de ce chef-d’œuvre d’Acer.

Acer, basée à Taïwan, est mondialement reconnue pour sa formidable réputation dans l’industrie informatique en tant que fabricant d’ordinateurs de bureau, d’ordinateurs portables, de tablettes, entre autres produits informatiques et de communication. Il est entré dans le segment du divertissement à domicile à croissance rapide en Inde en partenariat avec Indkal Technologies, basé à Bengaluru, ce dernier est le titulaire officiel de la marque Acer en Inde. Elle développe un portefeuille de produits de divertissement à domicile—téléviseurs, audios domestiques et appareils multimédias.

Très franchement, j’ai été quelque peu embêté lorsque l’unité d’essai est arrivée à ma porte dans un emballage monstrueux, compte tenu de ses dimensions de 70 pouces et de son emballage élaboré. À ma grande joie, les responsables de l’entreprise ont eu la gentillesse d’envoyer leur technicien pour m’aider à déballer le téléviseur Acer et à l’installer dans la salle de télévision. Je dois admettre que l’ensemble de l’exercice n’a pas pris plus de quelques minutes et que le téléviseur LED Acer UHD devait être monté sur un support et non au mur, compte tenu de ses dimensions et de son poids de 29 kg.

Visuellement époustouflant et absolument magnifique, ce téléviseur Acer de la série XL a tous les composants intégrés dans son châssis ultra-mince. Notre temps de télévision a été tout simplement parfait. Les visuels sont si clairs. Qui ne regarde pas Netflix et YouTube de nos jours ? Le téléviseur intelligent Acer y parvient ; il est préinstallé avec les applications Netflix, Prime Video et YouTube, donc l’expérience cinématographique a été si agréable à la maison. Ce que nous aimons avec l’Acer Android TV, c’est que sa télécommande est livrée avec les boutons dédiés Netflix, YouTube et Prime Video, vous permettant d’accéder facilement à ces applications pour une visualisation rapide. De plus, il dispose d’un bouton Google Assistant qui vous permet de contrôler votre téléviseur avec des commandes vocales. Après avoir vécu avec mon Sony Bravia pendant près d’une décennie, je sais maintenant qu’il existe une chose telle que le téléviseur de mes rêves.

Le téléviseur LED Acer UHD est doté d’un grand écran de 70 pouces avec un cadre élégant et étroit. Mais ce téléviseur intelligent ne prend pas beaucoup de place. Au lieu de cela, il ajoute cette touche luxueuse à votre maison moderne et contemporaine. La résolution est 4K UHD—3840 x 2160, 1,07 milliard de couleurs, rapport de contraste de 6000:01 et luminosité de 500 nits. Il y a Dolby Audio, Pure Sound 2 intégré et la sortie des haut-parleurs est de 24W. Équipé d’une fiche technique aussi formidable dans le département visuel et audio, vous pouvez être assuré d’une expérience cinématographique pour vos soirées cinéma à la maison.

J’ai regardé une vaste collection de vidéos 8K d’animaux sauvages, de nombreuses superproductions hollywoodiennes telles que Gladiator, Cast Away et Avatar et les visuels sont tout simplement époustouflants, avec les couleurs les plus riches, les noirs les plus profonds et l’une des qualités d’image les plus réalistes. Il y a beaucoup de confort oculaire pour de longues heures de visionnage. Combiné aux fonctions audio riches et avancées du téléviseur, regarder des films à la maison est désormais tout simplement époustouflant.

De plus, avec Chromecast intégré, vous pouvez facilement diffuser le contenu de vos appareils (téléphone, tablette ou ordinateur portable) sur le téléviseur pour le regarder sur un écran plus grand, sans subir de perte de résolution de sortie. L’avantage du système d’exploitation Android Pie du téléviseur (le système sera directement mis à jour vers Android 11 via OTA) est que vous avez accès à des milliers d’applications via le Google Play Store.

Points clés à retenir : le téléviseur LED Acer UHD a une qualité d’image impressionnante, il produit des visuels lumineux et vifs, rendant le visionnage de films absolument surréaliste. Il y a aussi un excellent son. Dans l’ensemble, c’est un excellent téléviseur intelligent, que ce soit pour les films, le sport ou la navigation générale sur le Net. Il est super élégant et aura fière allure dans n’importe quelle maison moderne, et trouve donc une forte recommandation.

CARACTÉRISTIQUES

Taille et résolution de l’écran : 70 pouces, 4K UHD – 3840 x 2160

Processeur : 64 bits Quad Core

Système d’exploitation : Android Pie ; le système sera directement mis à jour vers Android 11 via OTA

Mémoire et stockage : 2 Go de RAM, 16 Go de stockage

Ports et connectivité : 3 HDMI1 supportent ARC, 2 USB

Assistant Google, Chromecast intégré

Applications préinstallées : Netflix, Prime Video, YouTube, Fast Cast

Prix ​​public estimé : Rs 69 999

