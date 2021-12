Téléviseurs ANDROID 43 pouces : visionnement intelligent pour les téléspectateurs intelligents

Le modèle est alimenté par le dernier Android 10 et il est intégré avec 2 Go de RAM et 8 Go de ROM.

Cette année a été pleine de hauts et de bas – les blocages induits par Covid et les horaires de travail à domicile et d’apprentissage à domicile qui les accompagnent nous ont obligés à nous enfermer à l’intérieur et nous n’avons d’autre choix que de mener des modes de vie restreints. Maintenant que la situation s’améliore quelque peu et que la nouvelle année approche à grands pas, beaucoup pourraient avoir l’intention de réorganiser la décoration de la maison, par exemple en apportant un nouveau téléviseur dans le ménage.

Trouver le meilleur téléviseur pour vos besoins dépend de la façon dont vous allez l’utiliser et de l’endroit où vous allez le placer. Sudhir Chowdhary choisit des modèles de 43 pouces conviviaux qui offrent une bonne qualité audio et d’image pour la visualisation à domicile. Ces téléviseurs ont fière allure dans n’importe quelle configuration et offrent une bonne expérience de visionnage à domicile.

Téléviseur Android 4K Premium Cybersound de 43 pouces de Blaupunkt (Rs 27 999)

Cette marque premium allemande de confiance a mis au point un téléviseur de 43 pouces doté d’une sortie de haut-parleur de 50 W et d’un design sans lunette. Il est également livré avec des fonctionnalités telles que Dolby Digital Plus, l’audio certifié DTS TruSurround et 4 haut-parleurs. Il utilise la technologie sonore Dolby MS12, qui, selon la société, peut décoder et améliorer Dolby Atmos. Pour traiter vos oreilles, il dispose de la technologie sonore Dolby Digital Plus. Le modèle est alimenté par le dernier Android 10 et il est intégré avec 2 Go de RAM et 8 Go de ROM.

OnePlus Y Series FHD LED Smart TV Android 43FA0A00 (Rs 26 999)

Le OnePlus TV 43Y1 est doté d’un écran à large gamme de couleurs Full HD de 43 pouces. L’écran est intégré dans un design mince sans lunette avec un rapport écran/corps de 88,5%. Il couvre 93% de la gamme de couleurs revendiquée par la marque pour produire des détails de couleurs clairs, vifs et riches.

Le téléviseur dispose de 2 ports HDMI, 2 ports USB avec connectivité Wi-Fi 2,4 GHz et Bluetooth 5.0. Les autres ports inclus sont RF, AV, Ethernet, Audio Out. Le téléviseur a une puissance sonore totale de 20 W avec deux haut-parleurs. Il prend en charge Dolby Audio. Côté logiciel, le téléviseur fonctionne sur Android TV 9.0 avec Google Assistant et Chromecast intégrés.

Téléviseur intelligent LED TCL P615 Ultra HD (43 pouces, Rs 28 999)

Le téléviseur LED TCL 43 pouces dispose d’un écran 4K Ultra HD avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il dispose d’une mise à l’échelle 4K, d’une amélioration dynamique des couleurs et d’une micro-gradation pour votre pièce de toutes les couleurs. Vous pouvez également toujours regarder du contenu basse résolution en haute qualité sur cet ensemble.

Il dispose d’Android TV, il est donc livré avec Google Assistant intégré pour un contrôle mains libres. La smart TV a accès à plus de 5 000 applications via le Google Play Store. Il vous offre 2 Go de RAM et 16 Go de stockage interne. Il dispose également de haut-parleurs 24W avec Dolby Audio. En parlant de ports, il y a 3 ports HDMI et 1 port USB sur le téléviseur LED TCL 43 pouces.

Mi TV 4X 43 pouces UHD LED Smart TV Android (Rs 29 999)

Le Mi TV 4X est définitivement une bonne option économique pour un téléviseur 43 pouces. Il possède un incroyable écran 4K Ultra HD de 43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il est alimenté par Android TV 9.0 avec le lanceur Patch Wall afin que vous ayez accès à la recherche universelle. Ce téléviseur intelligent dispose également d’un mode enfant avec verrouillage parental, de recommandations intelligentes et bien plus encore.

Le Mi TV 4X intègre également des applications OTT populaires telles que Netflix, Prime Video et Disney + Hotstar. Ce téléviseur vous offre également trois ports HDMI, deux ports USB et une prise casque 3,5 mm sur le Mi TV 4X.

iFFALCON Ultra HD LED Smart TV Android (43K61, Rs 23 999)

L’IFFALCON 43 pouces Ultra HD est livré avec une résolution de 3840 x 2160. Ce téléviseur produit de superbes détails dans toutes les nuances de lumière et vous offre une excellente expérience de visionnage de la télévision. Le HDR 10 vous permet de profiter d’une gamme de couleurs plus large et d’un contraste optimal.

La fonction d’interaction vocale sur le téléviseur iFFALCON vous permet de contrôler la chaîne et même d’avoir des réponses à vos questions. Avec Dolby Decoder, ce téléviseur intelligent aide à optimiser le son dans un

manière qui vous fait vous sentir entouré par la résonance sonore.

