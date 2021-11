Téléviseurs, appareils Apple, Sonos et plus

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Le Black Friday n’est que dans quelques jours, ce qui signifie que le Cyber ​​Monday est presque là aussi. De plus en plus, les deux se mélangent en un seul grand événement commercial, et nous gardons un œil sur les meilleures offres du Cyber ​​Monday 2021 ici.

Cette année, le Black Friday a lieu le 26 novembre et le Cyber ​​Monday le 29 novembre. Vous n’êtes peut-être pas le meilleur quand il s’agit de dresser une liste à l’avance. C’est bon. Mais cela pourrait être l’année où vous commencez. Même si vous souhaitez faire vos courses à la dernière minute, nous sommes là pour vous aider.

Que vous souhaitiez des téléviseurs, des ordinateurs portables, des produits Apple ou que vous recherchiez simplement les meilleures options dans différents magasins, nous avons ce qu’il vous faut. Vous n’avez pas besoin d’être submergé. Le shopping peut être mouvementé. Alors, suivez nos conseils et jetez un œil aux meilleures offres du Cyber ​​Monday pour 2021.

Offres télévisées du Cyber ​​Monday 2021

Vous cherchez un moyen d’améliorer l’expérience du salon? Un téléviseur solide vaut la peine d’être acheté. Nous nous attendons à obtenir une tonne d’offres télévisées impressionnantes pour le Cyber ​​Monday 2021, sur tous les types de téléviseurs.

Lors de l’achat d’un téléviseur, il y a quelques points à considérer. Vous devrez penser à la taille de l’écran et à votre budget. Vous voudrez également considérer la plate-forme de télévision intelligente que vous souhaitez, que ce soit Roku, Google TV ou autre chose. Et, vous voudrez penser au nombre de ports et aux spécifications du téléviseur, comme le taux de rafraîchissement et le type d’affichage utilisé. Sans plus tarder, voici les meilleures offres TV Black Friday 2021 que nous avons pu trouver.

Téléviseur LG C1 OLED Prix catalogue : 2 499,99 $ Prix : 1 771,99 $ Vous économisez : 728,00 $ (29%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Samsung QN90A QLED TV Prix catalogue : 1 499,99 $ Prix : 1 197,99 $ Vous économisez : 302,00 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Samsung 55-Inch Frame TV Prix catalogue : 1 297,99 $ Prix : 977,99 $ Vous économisez : 320,00 $ (25 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Offres pour la maison intelligente du Cyber ​​Monday 2021

Les appareils domestiques intelligents valent vraiment la peine d’investir. Avec une maison intelligente entièrement équipée, vous pouvez contrôler vos lumières et vos appareils à l’aide de votre voix et de votre téléphone. Et, vous pouvez mieux surveiller la consommation d’énergie de votre maison, ce qui est toujours bon.

Lorsque vous achetez des appareils pour la maison intelligente, la première chose que vous devez garder à l’esprit est l’écosystème de maison intelligente que vous utilisez : Google Home, Amazon Alexa ou Apple HomeKit. À l’heure actuelle, de nombreux appareils compatibles avec l’un ne sont pas toujours compatibles avec les autres. Vous devrez également tenir compte de votre budget, bien sûr. Voici les meilleures offres de maison intelligente du Cyber ​​Monday 2021.

Amazon Echo Dot (3e génération) Prix catalogue : 39,99 $ Prix : 19,99 $ Vous économisez : 20,00 $ (50 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Système de caméra Arlo Pro 3 Spotlight 2 Prix catalogue : 499,99 $ Prix : 299,99 $ Vous économisez : 200,00 $ (40 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Offres sur les ordinateurs portables du Cyber ​​Monday 2021

Vous cherchez un nouvel ordinateur portable ? Il existe des tonnes d’options, et elles ne sont pas toutes créées égales. Un ordinateur portable peut être très important pour votre travail et votre vie personnelle.

Lorsque vous achetez un ordinateur portable, vous devez d’abord déterminer si vous souhaitez un appareil Mac ou Windows. Ensuite, vous voudrez réfléchir à l’utilisation que vous comptez en faire – et si vous comptez l’utiliser pour plus que des tâches de base, à quel point vous en avez besoin. Voici les meilleures offres d’ordinateurs portables Cyber ​​Monday 2021.

Ordinateur portable HP 14 avec AMD Ryzen 5 5500U Prix catalogue : 559,99 $ Prix : 479,99 $ Vous économisez : 80,00 $ (14 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Ordinateur portable de jeu Lenovo Ideapad L340 Prix catalogue : 969,99 $ Prix : 769,18 $ Vous économisez : 200,81 $ (21%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Apple MacBook Pro 2020 avec puce M1 Prix catalogue : 1 499,00 $ Prix : 1 349,00 $ Vous économisez : 150,00 $ (10 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Offres de jeux vidéo Cyber ​​Monday 2021

Les jeux vidéo devraient également bénéficier de remises assez intéressantes pour le Cyber ​​Monday 2021. Nous attendons des offres sur les jeux Nintendo Switch, les jeux PlayStation 5 et les jeux Xbox Series X. Lorsque vous achetez un jeu vidéo, assurez-vous d’avoir un jeu qui fonctionne sur votre plateforme. Voici les meilleures offres de jeux vidéo Cyber ​​Monday 2021 que nous avons pu trouver.

Assassin’s Creed Valhalla Xbox Series X|S, Xbox One Standard Edition Prix catalogue : 59,99 $ Prix : 19,99 $ Vous économisez : 40,00 $ (67%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Call of Duty: Vanguard Prix catalogue : 69,99 $ Prix : 59,94 $ Vous économisez : 10,05 $ (14%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Offres Apple Cyber ​​Monday 2021

Les produits Apple sont toujours des articles chauds pour le Black Friday et le Cyber ​​Monday. Apple lui-même n’offrira pas de remises énormes sur ses propres appareils pour le Black Friday et le Cyber ​​Monday, mais d’autres détaillants le feront. Que vous recherchiez un nouvel iPhone, Apple Watch, Mac ou autre, voici les meilleures offres Cyber ​​Monday 2021 sur les appareils Apple.

Prix ​​catalogue des écouteurs Apple AirPods Max : 549,00 $ Prix : 439,99 $ Vous économisez : 109,01 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) Prix catalogue : 749,00 $ Prix : 459,00 $ Vous économisez : 290,00 $ (39%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Offres de cuisine du Cyber ​​Monday 2021

A la recherche d’un nouvel appareil de cuisine ? Le Cyber ​​Monday 2021 proposera probablement également des tonnes d’excellentes offres d’appareils de cuisine. Nous nous attendons à ce que les offres de cuisine s’étendent des friteuses à air aux fours grille-pain en passant par les cafetières. Peu importe ce que vous recherchez d’un appareil de cuisine, voici les meilleures offres de cuisine Cyber ​​Monday 2021 que nous avons pu trouver jusqu’à présent.

Autocuiseur 8-en-1 Ninja Foodi TenderCrisp Prix : 149 $ (80 $ de rabais) Acheter maintenant . peut recevoir une commission

Cafetière à portion individuelle et carafe Keurig K-Duo Essentials Prix : 79 $ (20 $ de rabais) Acheter maintenant . peut recevoir une commission

Les produits que nous surveillons le plus

Il y a beaucoup d’options quand il s’agit d’offres à cette période de l’année. Les articles coûteux dont vous vous attendez toujours à des ventes auront les meilleures affaires. Par exemple, si vous souhaitez acheter une nouvelle tablette, vous trouverez certainement des prix plus bas. Besoin d’un nouveau bureau ? Gardez un œil sur celui que vous voulez.

Vous devrez faire quelques recherches lorsque vous planifiez quoi acheter en cette période des fêtes. Certaines entreprises déploient déjà certains de leurs plans et meilleures offres. Amazon a commencé sa grande vente avec les offres Early BF actuelles. La Nintendo Switch OLED et l’Apple Watch Series 7 sont toutes deux disponibles à la commande. Des options plus anciennes de ces deux géants de la technologie seront donc probablement en vente dans les prochaines semaines.

Les accords Roku ont déjà commencé chez Amazon et nous en attendons plus sur ceux-ci. Des offres Fire TV Stick 4K sont également en cours, avec des prix bas en raison de la disponibilité du nouveau Fire TV Stick 4K Max. TiVo Stream 4K est également disponible à prix réduit pour le moment. Ainsi, vous pourrez diffuser vos émissions et films préférés sur un appareil de diffusion en continu moins cher. N’oubliez pas qu’une tonne de points de vente différents auront des ventes à mesure que nous nous rapprochons des vacances. Nous avons moins d’un mois maintenant, les ventes vont donc augmenter sous peu.

Appareil de diffusion en continu Fire TV Stick 4K avec télécommande vocale Alexa (comprend les commandes du téléviseur), Dolby Vision Prix catalogue : 49,99 $ Prix : 24,99 $ Vous économisez : 25,00 $ (50 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Plus des meilleures offres du Cyber ​​Monday chez d’autres détaillants

Amazon a annoncé une tonne d’offres secrètes du Black Friday qui sont déjà en ligne. Amazon a également montré les différents guides de cadeaux de vacances disponibles. Vous pouvez obtenir des jouets, des bas de Noël, des appareils électroniques, des cadeaux pour la maison et plus encore. Certains des meilleurs écouteurs Beats, le Beats Solo 3, sont actuellement en baisse. Vous pouvez les accrocher pour seulement 99,99 $.

Les offres de Target ont commencé à Halloween et les offres du Black Friday changent chaque semaine. Vous pouvez obtenir des écouteurs, des jouets, des ordinateurs portables et plus encore pour moins cher. La société a annoncé les désignations « Holiday Best » qui avertiront les clients que le prix qu’ils voient est le plus bas qu’il sera pour la saison des vacances. Cela donnera aux clients plus de tranquillité d’esprit. Non seulement les mêmes offres qui étaient disponibles dimanche dernier sont toujours à prix réduit, mais une nouvelle série d’offres est également disponible maintenant.

Pour les ordinateurs, HP, Dell et Lenovo ont tous annoncé leurs guides de cadeaux de vacances et leur couverture Black Friday. Vous pouvez obtenir les principaux Dealbusters Lenovo dès maintenant en prévision des événements plus importants. Best Buy offre des correspondances de prix garanties. Donc, si vous achetez quelque chose chez Best Buy et que le prix baisse, ils vous rembourseront la différence.

Liste de toutes nos couvertures

Voici ce sur quoi nous avons un œil. Nous allons ajouter à cela à mesure que nous nous rapprochons du Black Friday et du Cyber ​​Monday. Jetez un œil à toutes les couvertures individualisées et voyez ce que nous attendons et ce que nous savons jusqu’à présent.

