Téléviseurs intelligents avec Alexa intégré : commande vocale mains libres, désormais sur votre téléviseur

Nous jetons un coup d’œil à certains des téléviseurs intelligents intégrés Alexa

Les téléviseurs intelligents offrent un large éventail de fonctionnalités innovantes pour simplifier l’expérience télévisuelle des clients. La technologie vocale des téléviseurs est l’une de ces fonctionnalités. Vous pouvez écouter de la musique en mains libres, contrôler votre maison intelligente simplement en utilisant la voix ou regarder votre contenu préféré en demandant à Alexa ou à d’autres assistants vocaux sur ces téléviseurs. Nous examinons certains des téléviseurs intelligents intégrés Alexa :

Téléviseur LED intelligent Samsung 4K Ultra HD

La série Wondertainment TV Smart LED 4K Ultra HD de Samsung présente un design luxueux et mince et constitue une plaque tournante pour tous vos divertissements, prenant en charge un nombre illimité d’applications OTT. Il offre une image nette, une réponse rapide, des mouvements fluides et un design mince, et est alimenté par les capacités Alexa pour profiter d’un divertissement amélioré avec un choix illimité. Vous pouvez utiliser des commandes vocales simples pour obtenir des recommandations sur des films ou des chaînes en fonction de votre modèle de visionnage et automatiser vos appareils domestiques intelligents avec cette création Samsung. Obtenez cette Smart TV sur Amazon.in pour Rs 35 999.

Téléviseur LED intelligent Croma Fire TV Edition Ultra HD 4K

Croma FireTV Edition Ultra HD 4K LED Smart TV est livré avec l’expérience Fire TV intégrée, réunissant le contenu en streaming de plus de 5000 applications. Le téléviseur prend en charge Dolby Vision et Dolby Atmos pour une excellente image et une qualité sonore immersive. Ce téléviseur 4K Croma Fire TV Edition comprend également une télécommande vocale avec Alexa, ce qui facilite le lancement d’applications, la recherche de contenu, la lecture de musique, l’accès à la télévision en direct, le contrôle des appareils domestiques intelligents et même la commutation transparente entre DTH et OTT sans les tracas de plusieurs télécommandes. Ce téléviseur est au prix de Rs 46 499.

Téléviseur intelligent Android 32 pouces Sony BRAVIA 32W830

Le téléviseur intelligent 32W830 de Sony est doté d’un processeur d’image HDR pour améliorer le contraste, les détails et les couleurs. X-Reality PRO garantit que le téléviseur offre une excellente qualité d’image en affinant les images et en réduisant le bruit. Le téléviseur est également doté de la fonction Live Color qui offre une expérience d’image réaliste et de la fonction Clear Phase Dolby audio pour une très bonne expérience sonore. Vous pouvez également connecter vos appareils compatibles Alexa pour un contrôle mains libres transparent d’un téléviseur Sony. Ce téléviseur est au prix de Rs 31 900.

Téléviseur intelligent LG 4K Ultra HD OLED

Le téléviseur LG 4K UHD OLED de 55 pouces est livré avec une recherche vocale Alexa intégrée, ce qui signifie que vous pouvez découvrir et lire du contenu à l’aide de la voix, et même contrôler d’autres appareils domestiques intelligents. Le bon appareil si vous recherchez un téléviseur intelligent avec une résolution 4K et de nombreuses options de streaming. Les fonctionnalités Smart TV ajoutées incluent les applications intelligentes intégrées, Apple AirPlay, la prise en charge de Chromecast et Fire Stick, ajoutent au potentiel du téléviseur. Obtenez cette Smart TV sur Amazon.in pour Rs 1,39,999.

Téléviseur intelligent Kevin 32

Le téléviseur LED intelligent Kevin 80 cm (32 pouces) HD Ready avec Alexa intégré est la mise à niveau parfaite vers un téléviseur intelligent pour votre maison. Son écran HD de 32 pouces offre une bonne qualité d’image, garantissant que vos scènes préférées ne seront jamais manquées. Alexa est accessible en appuyant sur un bouton et vous pouvez demander à Alexa de diffuser votre émission préférée à partir de l’une des plates-formes de streaming populaires telles que Prime Video et Netflix, de changer de chaîne, de contrôler le volume et de lire de la musique. Il promet également un angle de vision de 178 degrés, ce qui permet à tout le monde dans la pièce de profiter plus facilement de ses images, quel que soit l’endroit où ils sont assis. Obtenez cette Smart TV sur Amazon.in pour Rs 13 499.

Téléviseur intelligent Sony Bravia 43X80J

Sony a récemment lancé son premier téléviseur Google d’entrée de gamme avec le Bravia X80J avec fonction 4K HDR et Triluminos PRO. Le téléviseur vous permet de profiter d’un réalisme remarquable dans une qualité d’image soutenue par des couleurs éclatantes et un son multidimensionnel. La Google TV fonctionne bien avec les commandes vocales et vous permet de regarder la télévision en mode mains libres sans couture. Le téléviseur est conçu dans le respect de l’environnement et se compose de plastique SORPLAS recyclable avec un taux de recyclage de 89 %. Vous pouvez également connecter vos appareils compatibles Alexa pour un contrôle mains libres transparent d’un téléviseur Sony. Avec Alexa, vous pouvez allumer votre téléviseur, changer de chaîne, contrôler le volume et plus encore. Il est au prix de Rs 74 900.

Shinco (32 pouces) HD Ready Smart TV LED SO32SF

Avec Alexa sur votre Shinco Smart TV, restez toujours à jour. Vous pouvez demander la météo, les mises à jour sportives, lire vos actualités, parcourir le contenu de divertissement, contrôler le volume, basculer entre les sources d’entrée, définir des alarmes, des rappels personnalisés et bien plus encore, le tout à votre commande vocale sur votre Shinco Smart TV. Le Quantum Luminit Display reproduit plus de nuances de couleurs avec une gradation et des détails plus fins. Le téléviseur intelligent Shinco HD Ready est alimenté par des haut-parleurs de 20 watts et une technologie compatible avec le son surround. Achetez-le sur Amazon.in pour Rs 12 999.

