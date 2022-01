Téléviseurs Samsung 2022 : Neo QLED, mini-LED, NFT, plus

Samsung lance aujourd’hui la semaine du CES 2022 avec le lancement de sa dernière gamme de téléviseurs. En vedette par les versions actualisées de ses populaires téléviseurs mini-LED Neo QLED, 2022 verra également Samsung dévoiler de nouveaux modèles micro-LED parallèlement au déploiement d’un hub de jeu actualisé, de la prise en charge NFT, etc. Rendez-vous ci-dessous pour le récapitulatif complet.

Samsung présente les nouveaux téléviseurs Neo QLED 2022

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une mise à niveau trop drastique par rapport aux éditions précédentes, la gamme des téléviseurs phares Samsung Neo QLED pour 2022 est toujours basée sur des panneaux mini-LED avec gradation locale et des résolutions 4K ou 8K. Bien que cette fois-ci, il y ait quelques ajustements.

Le plus notable d’entre eux est une nouvelle fonctionnalité appelée Shape Adaptive Light Control, qui, selon Samsung, aidera à réduire l’éclairage parasite en analysant ce qui est affiché à l’écran et en ajustant l’éclairage en conséquence. Cela s’accompagne d’un traitement supplémentaire trouvé dans la fonction Object Depth Enhancer pour aider à distinguer les objets de leur arrière-plan. Tout cela, espérons-le, donnera une image plus belle pour le cinéma maison, bien que nous verrons comment cela fonctionne réellement dans la pratique.

Le taux de rafraîchissement est un autre domaine qui connaît une mise à niveau notable, avec les nouveaux téléviseurs Samsung Neo QLED 2022 prenant en charge 144 Hz dès la sortie de la boîte. C’est une avancée par rapport aux modèles de l’année dernière et aux taux de rafraîchissement de 120 Hz associés, rendus possibles par tous les ports HDMI passant à la norme 2.1. Toutes les autres fonctionnalités intelligentes devraient faire un retour par rapport aux années précédentes, notamment AirPlay 2, Alexa et la prise en charge de l’assistant, etc.

En complément de ses téléviseurs Neo QLED, Samsung actualise également certaines solutions microLED pour 2022. Bien que toujours hors de portée pour la plupart des propriétaires de cinéma maison, Samsung met à jour sa gamme de The Wall avec une nouvelle taille de 89 pouces. Au moment de la rédaction, aucune information sur les prix n’est disponible, bien que vous puissiez certainement vous attendre à payer un joli centime pour ce qui sera probablement le meilleur OLED du marché.

Du côté le plus novateur de la gamme de Samsung, 2022 verra également la sortie de versions actualisées de ses modèles populaires The Frame. Les téléviseurs uniques, qui servent également de cadres d’art numérique, arriveront désormais avec un nouveau panneau anti-éblouissant et peu réfléchissant que Samsung considère comme un écran mat. Il existe également désormais une version 85 pouces à associer à toutes les autres tailles à partir de 32 pouces.

Samsung double les nouvelles fonctionnalités logicielles

Parallèlement au matériel réel des nouvelles versions, Samsung double également le logiciel de ses derniers téléviseurs. Plus particulièrement, il existe un écran d’accueil repensé basé sur le système d’exploitation Tizen de la société, qui cherche à centraliser tout votre contenu sous un même toit. En plus d’un accès rapide à votre contenu préféré, il existe également des recommandations organisées ainsi qu’un accès au mode ambiant pour montrer de l’art.

Il existe également de nouvelles fonctionnalités axées sur les jeux dans le Gaming Hub. Bien que cela ne soit lancé que plus tard cette année, les services de jeux en nuage comme NVIDIA GeForce Now et Google Stadia pourront jouer directement depuis le téléviseur grâce à la prise en charge de contrôleurs tiers.

Malheureusement, Samsung met également en œuvre la possibilité d’acheter des NFT sur tous ses nouveaux téléviseurs. En plus de pouvoir parcourir toutes les applications numériques et autres soi-disant « art », vous pourrez présenter celles que vous possédez directement sur grand écran.

Découvrez de plus près toutes les nouveautés de Samsung dans son communiqué de presse.

