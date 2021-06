Télévision 4K avec webcam magnétique

07/06/2021 à 12:03 CEST

Huawei a officiellement présenté une nouvelle série de téléviseurs intelligents, les Huawei Vision S, qui sera disponible en deux tailles, 55 et 65 pouces. Ainsi, il cherchera à connecter notre maison grâce à la télévision, transformant le salon en un cadre intelligent. Le dispositif Il aura un écran 4K et un taux de rafraîchissement du plus haut niveau, ni plus ni moins de 120Hz. Il intégrera une multitude de technologies innovantes telles qu’une webcam magnétique et une collaboration multi-appareils pour amener la connectivité des terminaux à un autre niveau.

Quant à la webcam, il s’agit d’une caméra magnétique avec une résolution de 1920×1080 (FHD), étant magnétique, elle peut être facilement retirée et mise en place si l’utilisateur ne le considère pas nécessaire ou n’aime pas le voir. La fonction MeeTime vous permet de passer ou de transférer des appels vidéo vers d’autres appareils afin que vous puissiez facilement vous déplacer dans votre environnement domestique.

Ainsi, comme on le voit, Huawei concentre ses fonctions sur la connectivité domestique, dans le but d’apporter une expérience à nos maisons beaucoup plus intelligente et dans laquelle les différents appareils électroniques de notre maison sont vraiment connectés.