Télévision canarienne surprend avec l’utilisation de la réalité augmentée pour expliquer le volcan, ridiculisant les télévisions nationales | La technologie

Le premier volcan à entrer en éruption en Espagne depuis 50 ans a mobilisé tous les médias. Mais c’est une chaîne locale qui a donné une leçon de journalisme et de technologie.

Week-end dernier le volcan de La Palma il a émerveillé le monde par son caractère spectaculaire et le drame des plus de 300 maisons et propriétés déjà rasées.

Un événement si unique, l’éruption d’un volcan en Espagne, quelque chose qui ne s’est pas produit depuis un demi-siècle, a attiré l’attention de tous les médias espagnols. Y compris beaucoup qui ont peu à voir avec le journalisme et l’information.

Mais il a été une télévision locale celui qui a ridiculisé les médias nationaux et son journalisme douteux qui cherche le drame et met le célèbre présentateur au pied du volcan, pour se prendre en photo. Avec l’aide de réalité augmentée et réalité virtuelle pour faire un reportage sur le volcan, Canary Television balaie les réseaux. Ne manquez pas les deux vidéos de l’actualité :

Ils ont été créés par l’émission Una Hora menos, qui est diffusée du lundi au vendredi à 21h20 sur Televisión Canaria.

Malgré les moyens limités, One Hour Less utilise la réalité augmentée, mêlée à la réalité virtuelle, pour expliquer de manière très visuelle et spectaculaire le fonctionnement d’un volcan.

Dans cette autre vidéo, nous pouvons voir que se passera-t-il lorsque le magma du volcan atteindra la mer. Visuellement époustouflant, et en même temps instructif et divertissant. Une leçon de journalisme qui devrait être apprise par d’autres médias avec beaucoup plus d’argent et beaucoup plus d’ego.

L’utilisation de réalité augmentée et réalité virtuelle dans l’actualité Ce n’est pas quelque chose de nouveau, la BBC l’a aussi utilisé très intelligemment aux JO de Tokyo.

Avec des médias plus petits, mais avec une production impeccable, Televisión Canaria a montré que c’est une technologie dont tout le monde peut profiter pour améliorer l’information et attirer le spectateur, sans dépenser beaucoup d’argent.

On va beaucoup parler de réalité augmentée dans les années à venir. Snapchap et Vodafone ont déjà lancé leurs lunettes, et Facebook et Apple sont sur le point de le faire.