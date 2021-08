Tell-All Partie 1 ⋆ 10z viral

in

Angela Deem.

C’est un nom que je veux oublier après 90 Day Fiance : Happily Ever After ? Saison 6 Épisode 16.

Je vais être honnête. J’allais couvrir cette saison, mais beaucoup de ces couples sont tellement toxiques que j’ai retardé le visionnage le plus longtemps possible.

L’attrait initial de la franchise était la rotation des couples, mais pour une raison quelconque, TLC pense que nous voulons voir les mêmes couples dans chaque émission de la franchise.

Revenons à Angèle. Si vous regardez 90 Day Fiance : Happily Ever After ? en ligne, vous savez qu’elle est l’une des personnalités les plus franches de la télé-réalité.

À son apogée, elle faisait de la bonne télévision, mais quelque part en cours de route, son traitement de Michael s’est en quelque sorte empiré et elle n’est plus amusante à regarder.

Son nouveau look ressemblait manifestement à un arc de rédemption pour la ramener dans les bonnes grâces avec les fans, mais après l’avoir vue menacer Michael de divorcer, demander à suivre son téléphone et tout ce qu’elle a fait, il est temps que la franchise évolue et s’arrête récompenser les mauvais comportements.

Une chose qui m’a le plus agacé, c’est qu’elle a accepté le retour du docteur sans le dire à son mari. Une semaine s’était écoulée et je ne pouvais imaginer le tumulte que si les rôles étaient inversés.

Si Michael ne répond pas au téléphone ou dit qu’il est occupé, elle s’empresse de le pointer du doigt et de l’accuser de tricherie. Elle l’allume au gaz, purement et simplement.

L’incident avec le psychique a solidifié cela. Je sais qu’elle a tellement confiance en elle après son opération et sa perte de poids, mais je ne pense pas que les travailleurs de la chaîne de télévision soient suffisamment payés pour que quelqu’un expose ses seins en studio… devant tout le monde.

Oui, Angela voulait faire une déclaration à la famille de Michael, mais avait-elle vraiment besoin de se baisser aussi bas ?

Michael peut faire tellement mieux qu’Angela. Il devrait trouver quelqu’un qui ne combat pas chacun de ses mots et quelqu’un qui respecte réellement sa famille.

Angela fait de la bonne télévision, mais elle fait aussi de la télévision toxique, et il est grand temps que la franchise choisisse de ne pas récompenser les mauvais comportements.

Quant à Natalie, j’ai essayé tant de fois de comprendre sa position, mais chaque fois qu’il y avait une lueur d’un problème entre elle et Michael, elle s’est précipitée sans y faire face.

Comment une relation est-elle censée fonctionner lorsqu’il y a un manque de communication ? Dans ce cas, Michael et Natalie étaient toujours destinés au malheur. Chaque fois qu’une conversation difficile se profilait à l’horizon, elle était introuvable.

Et bien que Trish aimerait que le monde croie qu’elle n’a rien à voir avec la rupture de la relation, elle l’a fait. Trish sut tout de suite qu’il y avait quelque chose qui clochait chez Natalie, et elle ne pouvait pas s’en débarrasser.

Peut-être que Trish pouvait dire que cela se terminerait par un chagrin et voulait protéger son fils.

Natalie vivant en Floride était une surprise. Elle a déménagé si loin de Mike qu’il n’y avait aucun moyen pour eux de réparer leur relation.

Le problème plus large avec Natalie était les allégations qu’elle a faites sur les gens. Nous savions qu’elle avait dit que la mère de Mike l’avait traitée de prostituée. C’est une accusation incendiaire qui pourrait ruiner la vie de quelqu’un, mais Natalie n’était pas disposée à comprendre que Trish avait dit “cuisinière”.

Ce que le révélateur a confirmé, c’est que Natalie voulait que tout le monde pense qu’elle était une victime. Le commentaire de la prostituée était une chose, mais dire que l’oncle Beau avait volé ses bijoux en était une autre.

Trish étant sur le plateau était un vrai choc, et Natalie s’est clairement rendu compte que personne ne se sentait désolé pour elle, alors elle s’est excusée auprès de Trish. Je m’attendais à moitié à ce que Trish la gifle pour tout ce qui s’est passé. On ne sait jamais avec cette émission.

À toutes fins utiles, Natalie et Mike sont terminés, et compte tenu des rumeurs, Natalie a tourné pour The Single Life, il y a de fortes chances qu’ils mettent officiellement fin à leur mariage très bientôt.

Natalie cachant le fait qu’elle avait quitté Mike m’a pris par surprise. Sa mère n’a-t-elle pas remarqué qu’il faisait beaucoup plus ensoleillé chaque fois que la vidéo de Natalie l’appelait?

Il n’y a jamais eu de soleil à Sequim.

Tous les autres couples ont pris du recul pendant la première partie du Tell-All, mais les faire commenter les événements qui se sont déroulés en a fait l’un des épisodes les plus juteux depuis un moment.

Jovi exposant Natalie était comique parce qu’elle voulait désespérément que tout le monde croie qu’elle jouait cette épouse dévouée. Je me suis senti mal quand Julia a dit à Natalie si elle retournerait en Ukraine maintenant que son mariage est terminé.

Natalie avait déjà été réprimandée à plusieurs reprises tout au long de l’épisode, et elle n’avait pas besoin de Julia pour la frapper quand elle était à terre.

Julia adore commenter la vie des autres, et c’est en partie la raison pour laquelle elle a eu des ennuis si souvent malgré son court mandat au sein de la franchise.

Est-ce que quelqu’un d’autre a remarqué qu’Angela se rapprochait de Mike ? Pouvez-vous imaginer que ces deux-là se retrouvent ensemble ? Ils ont tous les deux des personnalités si compliquées que vous savez qu’ils s’affronteront !

Vos réflexions sur la première moitié du révélateur ?

Êtes-vous surpris par Mike et Natalie ?

Pensez-vous qu’il est temps que la série arrête de faire revenir les gens pendant 19 saisons consécutives ?

Frappez les commentaires.

La finale sera diffusée le dimanche 22 août sur TLC.

Paul Dailly est le rédacteur en chef adjoint de TV Fanatic. Suivez-le sur Twitter.