TELL Stock est un pari très risqué et coûteux sur le gaz naturel

Terrien (NASDAQ :RACONTER) est un penny stock qui a grimpé à 4,36 $, soit une augmentation de plus de 235% depuis le début de l’année et de près de 390% au cours de la dernière année. C’est indéniablement une belle performance. Cependant, l’action TELL reste un pari risqué – et coûteux – sur le gaz naturel.

Tellurian est une société d’exploration et de production pétrolière et gazière fondée en 2016 dont le siège est à Houston, au Texas. Il a un objectif très ambitieux, comme indiqué sur son site Internet :

« Tellurian s’engage à fournir de l’énergie sur le marché mondial avec une priorité sur la réduction de la pollution urbaine, la réduction des émissions de carbone dans le monde et le ralentissement du rythme du changement climatique. Tellurian développe des infrastructures de gaz naturel de manière efficace et responsable, offrant aux consommateurs un approvisionnement énergétique plus fiable et plus propre et permettant des avancées dans les alternatives d’énergie renouvelable.

En tant qu’entreprise de gaz naturel se consacrant à de meilleures pratiques environnementales, il n’est pas étonnant que l’action TELL bouge. Mais est-ce un achat intéressant ?

TELL Stock a des objectifs ambitieux

Tellurian mentionne sur son site Internet qu’elle se concentre sur une tâche très importante : la création de valeur pour ses actionnaires. J’aime cet engagement, mais sur la base des fondamentaux et des performances de l’action TELL, cette décision n’est pas étayée par des chiffres réels ou des indicateurs financiers clés majeurs.

La description de l’entreprise peut éclairer ses objectifs :

« Tellurian a l’intention de créer de la valeur pour ses actionnaires en créant une entreprise mondiale de gaz naturel à faible coût, fournissant de manière rentable du gaz naturel aux clients du monde entier. Tellurian développe un portefeuille de production de gaz naturel et possède près de 100 sites de forage avec une ressource nette estimée à un billion de pieds cubes. Elle développe également une opération de négoce de GNL et une infrastructure qui comprend un [approximately] Installation d’exportation de GNL de 27,6 mtpa et un pipeline associé.

Cela indique qu’en fin de compte, Tellurian souhaite lever des capitaux via des offres de dette et d’actions pour exploiter son projet de pierre angulaire, Driftwood LNG.

Un examen plus approfondi du bilan

Commençons par son engagement fondamental à créer de la valeur pour ses actionnaires. En analysant son formulaire 10-K pour 2020, les faits saillants suivants sont notables :

Les revenus totaux pour 2020, 2019 et 2018 étaient respectivement de 37,43 millions de dollars, 28,77 millions de dollars et 10,29 millions de dollars. Entre 2018 et 2020, le résultat d’exploitation a été négatif et les pertes ont augmenté. Les pertes nettes pour 2020, 2019 et 2018 étaient de 210,69 millions de dollars, 151,76 millions de dollars et 125,74 millions de dollars respectivement. La moyenne pondérée des actions en circulation est passée de 211,57 millions en 2018 à 267,62 millions en 2020.

Avec ces chiffres, la première conclusion à tirer est que Tellurian n’a pas été rentable depuis trois ans. Elle n’a pas été en mesure de générer un résultat opérationnel positif et s’est engagée dans une dilution de ses actions pour financer ses opérations.

Ses performances ont nui à la valeur des actionnaires, car Tellurian a un historique de flux de trésorerie disponibles négatifs remontant à 2016. En 2020, Tellurian a déclaré une perte de flux de trésorerie disponibles de 73,05 millions de dollars selon MarketWatch.

Comment TELL Stock se compare réellement

Les données de MorningStar montrent également que d’autres mesures financières clés, telles que ses rendements sur les actifs et les capitaux propres, n’ont créé aucune valeur pour l’action TELL.

Son rendement des actifs est constamment négatif depuis 2015. Il a atteint une perte de 62,4 % en 2020 contre une perte de 38,38 % en 2019. Le rendement des capitaux propres de Tellurian a suivi le même chemin, également négatif au cours des six dernières années. Il a connu une perte de 153,09 % en 2020 et une perte de 65,4 % en 2019.

Enfin, son rendement sur le capital investi – une autre mesure financière clé – a également été très faible. Ces chiffres sont négatifs depuis 2015, avec une perte déclarée de 79,71 % en 2020.

Une entreprise doit voir un retour positif sur le capital investi pour survivre et créer de la valeur pour ses actionnaires. Idéalement, ce chiffre devrait également être supérieur à son coût moyen pondéré du capital (WACC).

Comme on le voit, Tellurian obtient de mauvais résultats sur toutes les mesures financières susmentionnées. Cela soulève la question : pourquoi l’action TELL s’est-elle redressée en 2021 ?

Actions TELL propulsées par la croissance du gaz naturel

La réponse pourrait être trouvée dans la croissance de son industrie. Un rapport de l’Agence internationale de l’énergie sur le marché du gaz naturel a détaillé les tendances observées sur le marché :

« La demande de gaz naturel devrait rebondir fortement en 2021 et continuera d’augmenter si les gouvernements ne mettent pas en œuvre des politiques fortes pour amener le monde sur la voie de zéro émission nette d’ici le milieu du siècle, selon un nouveau rapport de l’Agence internationale de l’énergie. . La demande mondiale de gaz devrait augmenter de 3,6% en 2021 avant de ralentir à un taux de croissance moyen de 1,7% au cours des trois années suivantes, selon le dernier rapport trimestriel de l’AIE sur le marché du gaz, qui fournit également de nouvelles prévisions à moyen terme. D’ici 2024, la demande devrait augmenter de 7 % par rapport aux niveaux d’avant Covid en 2019. »

Une croissance plus faible de la demande de gaz naturel après 2021 devrait également signifier une atténuation de la flambée des prix du gaz naturel observée ces derniers temps. Cette augmentation est due à la reprise économique mondiale, aux conditions météorologiques et aux perturbations de l’approvisionnement.

La bonne nouvelle pour Tellurian est qu’elle a signé plusieurs contrats à long terme pour livrer son gaz naturel liquéfié (GNL). Il existe un accord de 10 ans avec Vitol, un accord avec Royal Dutch Shell (NYSE :RDS.A, NYSE :RDS.B) et un contrat de 10 ans avec Gunvor Singapour.

Ces contrats ont rendu la direction de Tellurian très optimiste quant aux perspectives de revenus. Le vice-président exécutif du marketing et du commerce du GNL, Tarek Souki, a déclaré ce qui suit :

« Notre modèle économique crée une valeur significative pour Tellurian ; aux prix actuels du GNL, cet accord représente l’équivalent d’environ 12 milliards de dollars de revenus sur la durée de 10 ans de l’accord.

Deux facteurs à considérer pour Tellurian

Tellurian est désormais un pari prometteur mais risqué sur l’avenir du gaz naturel liquéfié. D’abord et avant tout, le projet Driftwood en est actuellement aux premières étapes du processus de construction. Cela ajoute beaucoup de risques et d’incertitudes quant au calendrier de son achèvement.

Une offre d’actions supplémentaire pourrait être nécessaire pour financer son développement. Cela nuira à la valeur intrinsèque des actions Tellurian – et une mauvaise performance n’est pas un argument solide en sa faveur.

Je considère l’action TELL comme un pari spéculatif. En dehors du bilan et de ses plans d’affaires, il a désormais une capitalisation boursière de 1,85 milliard de dollars. Tellurian se négocie à 49,29 fois son chiffre d’affaires 2020 de 37,43 millions de dollars, et c’est trop cher.

Sur les Penny Stocks et les Low-Volume Stocks : À de rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces « penny stocks » sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions un commentaire sur une action à faible volume qui peut être affectée par notre commentaire, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques.

À la date de publication, Stavros Georgiadis, CFA n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Stavros Georgiadis est titulaire de la charte CFA, analyste de recherche sur les actions et économiste. Il se concentre sur les actions américaines et a son propre blog boursier sur thestockmarketontheinternet.com/. Il a écrit dans le passé divers articles pour d’autres publications et peut être contacté sur Twitter et sur LinkedIn.