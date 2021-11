TELL Stock: le rallye de Tellurian n’est pas terminé, alors forez pour la croissance future

Actions à Houston Terrien (NYSEAMÉRICAIN :RACONTER) surfent sur la vague du gaz naturel. Depuis la mi-août, l’action TELL affiche un gain de 65%. Son cours de bourse a plus que triplé depuis le début de l’année. Cependant, malgré une reprise pendant la majeure partie des trois mois, il reste bien en deçà de son sommet de 5,32 $ en juin. Alors, est-ce une action de gaz naturel à acheter ? Ou le rallye de Tellurian est-il susceptible de prendre fin ? Si la réaction du marché au rapport sur les résultats du troisième trimestre de la société le 3 novembre est un indicateur, l’action TELL continuera de rouler.

Source : Shutterstock

Au cœur de l’histoire de l’action Tellurian en 2021 concerne la demande croissante – et le prix – du gaz naturel. Mais ce n’est pas si simple. Cela implique également un cofondateur charismatique qui est considéré comme une sorte de gourou du GNL (gaz naturel liquéfié). Il y a plus qu’une bouffée d’action stock meme. Et l’entreprise est confrontée à un projet de production de GNL très capitalistique dans sa quête pour devenir un fournisseur mondial de gaz naturel.

Voici ce que vous devez savoir sur cette action classée « B » par Portfolio Grader.

Tellurian annonce ses résultats du troisième trimestre

Mercredi, Tellurian a publié ses résultats du troisième trimestre. La société a enregistré une perte nette diluée de 4 cents par action pour le trimestre. Les revenus du gaz naturel pour le trimestre se sont élevés à 15,6 millions de dollars, en hausse de 114 % d’un exercice à l’autre.

La grande histoire est qu’il a maintenant signé des accords pour trois millions de tonnes par an de GNL à partir de son usine de Driftwood LNG, qui n’a pas encore été construite. Elle dispose de près de 211 millions de dollars en espèces et équivalents sans aucune obligation d’emprunt. La société rapporte également qu’elle a mis en ligne la production de deux nouveaux puits de gaz naturel. Le PDG de la société, Octávio Simões, a déclaré :

« Nous nous sommes concentrés sur le financement de Driftwood LNG et prévoyons de notifier à Bechtel de procéder à la construction au début de 2022. »

Le gaz naturel est revenu d’entre les morts

Le catalyseur du grand mouvement de l’action TELL est la hausse rapide du prix du gaz naturel. En 2020, la pandémie a déclenché une baisse historique du prix du gaz naturel. Les investisseurs se sont impatientés avec Tellurian et ont puni son action.

Cet automne a vu un revirement, avec une flambée des prix du gaz naturel. Mieux encore – pour une entreprise comme Tellurian qui se concentre sur le marché de l’exportation – les prix ont augmenté plus fortement en Europe et en Asie qu’aux États-Unis, ce qui contribue à justifier le surcoût de la production de GNL. Les prix du gaz naturel atteignant désormais des niveaux record sur ces marchés d’outre-mer, le stock de TELL a été en mouvement.

Forte dépendance à l’histoire des fondateurs… et aux mèmes

L’un des facteurs à prendre en compte lorsque l’on regarde Tellurian est le rôle clé joué par le cofondateur Charif Souki. Il est considéré comme un pionnier de l’industrie américaine du GNL. Dans une entreprise précédente, il a construit le deuxième plus grand terminal d’exportation de GNL du comté et a devancé son entreprise devant une liste de sociétés énergétiques multinationales américaines dans le processus. Cet automne, il a reçu le United States Energy Award de la United States Energy Association pour ses contributions positives à l’industrie.

Tellurian pourrait ne pas faire construire son usine de production de GNL. La société peut être apparemment perpétuellement à la recherche de financement pour la construire – au point que les investisseurs sont devenus agités. Mais dans l’ensemble, l’expérience éprouvée de Souki est un énorme argument de vente qui ajoute une valeur considérable au stock de TELL.

Une autre variable à prendre en compte est l’état du stock de mèmes de TELL. Charif Souki n’hésite pas à partager ses réflexions sur les réseaux sociaux et publie fréquemment des mises à jour vidéo. Cette utilisation des médias sociaux a fait aimer Souki et Tellurian les investisseurs boursiers.

Sachez que cela peut potentiellement introduire une volatilité à court terme sur les actions TELL.

Résultat net sur TELL Stock

Le marché a clairement apprécié ce qu’il a vu du troisième trimestre de Tellurian. L’action TELL a clôturé la journée à 4,30 $, un pop de 7,3%. C’est un titre qui a un potentiel de croissance important. Tellurian doit encore construire son installation Driftwood LNG, mais s’il y parvient – ​​et le cofondateur Charif Souki y a fait ses preuves – il pourrait générer des rendements solides pour votre portefeuille pendant des années.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenaient (directement ou indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article.

