Telle une jeune fille, Maribel Guardia modèle une tenue coquette | INSTAGRAM

Grâce à cette belle tenue blanche et bleue la belle modèle, chauffeur Oui chanteuse costaricienne, Maribel Guardia a réussi à dorloter ses fans une fois de plus en montrant à quel point on peut la voir jeune et à quel point elle est belle tout au long de ses 62 ans.

Il s’agit d’un instantané que vous avez partagé via votre Instagram officiel dans lequel il a déjà dépassé plus de 75 000 likes grâce à toute l’attention qu’il reçoit de son public, qui n’est pas déçu et toujours conscient de son réseaux sociaux pour aller la soutenir.

Sur la photo, nous pouvons apprécier une fois de plus le beau modèle à l’aide d’un blouse blanche et un shorts de la même couleur, bien qu’avec des motifs différents, ce que d’ailleurs de nombreux utilisateurs ont remarqué et écrit, tout en posant sur le balcon de leur maison, où il a un fond plein de vie, car il est composé de nombreuses plantes qui donnent c’est une sensation de fraîcheur et une assez bonne oxygénation qui en fait l’un de vos endroits préférés dans votre maison.

Là aussi, vous pouvez prendre ces photographies dans lesquelles vous pouvez mettre en valeur votre silhouette d’une manière incroyable et Génial même pour ses plus grands fans quelques admirateurs qu’ils ne cessent d’apprécier sa beauté et qu’au fil des années ils la connaissent de plus en plus.

En fait, il a également reçu de nombreux commentaires en guise de félicitations, de flatterie et bien sûr quelques autres qui décident de partager des informations qu’ils ont récemment apprises sur Maribel.

De cette façon, tous les utilisateurs cherchent à aider la belle chanteuse à continuer à prendre soin d’elle à la maison, car comme nous le savons, elle a également changé les caméras de télévision pour celles qui sont désormais chargées de capturer son mannequin pour les différentes marques avec lesquelles elle œuvres, forme de promotion et de divertissement.

Et c’est que depuis que la situation mondiale a commencé, Maribel voulait être à l’intérieur de sa maison pour éviter toute contagion ou situation négative et elle a trouvé cette opportunité avec divers magasins qui lui envoient des ensembles de vêtements ou de robes directement chez elle en les promouvant via leurs réseaux sociaux et incitant de plus en plus de personnes à acheter.

Cette activité lui a permis d’éviter au maximum de sortir, même s’il convient de mentionner qu’il rend parfois visite à ses collègues de TODAY, l’émission matinale de Televisa à laquelle il a déjà participé et est également en tournée aux États-Unis.

Cependant, il n’y a pas lieu de s’inquiéter car Maribel Guardia prend grand soin d’elle même lors de sa tournée, elle a pris toutes les mesures nécessaires et grâce au fait qu’aux États-Unis la plupart de la population est déjà vaccinée, les événements peuvent continuer à être effectué avec beaucoup moins de problèmes.