Tellement chaud que tu blesses mes sentiments est viral

« TELLEMENT CHAUD QUE TU ME FAIS BLESSE ! »

Nouvelle année, nouvelles chansons et sons viraux de TikTok partout sur la page For You. C’est ainsi que le cookie s’effondre ces jours-ci sur cette application, et j’accueille une nouvelle chanson que je suis incapable de sortir de ma tête à bras ouverts et les oreilles ouvertes. Si votre FYP ressemble un peu au mien, il sera actuellement plein à craquer de vidéos de créateurs faisant une étrange petite danse de traction sur bande sonore par un bop chargé de vocodeur. Mais qui chante réellement la chanson TikTok « get a little lonely » et d’où vient la danse ?

La chanson s’appelle So Hot You’re Hurting My Feelings

Avant d’aller plus loin, j’aimerais annoncer que cette chanson devenue virale sur TikTok est le moyen idéal pour commencer l’année, car c’est honnêtement l’une des meilleures chansons des 10 dernières années qui est passée sous le radar commercialement à moins vous êtes un grand fan de musique. La chanson est So Hot You’re Hurting My Feelings, de Caroline Polachek. Il est sorti en 2019 et il est tiré de son premier album sous son propre nom : Pang. Il a été acclamé par la critique.

Pourquoi ça devient viral et quelle est la tendance de la danse ?

La tendance de la danse dans la tendance de la chanson TikTok « get a little lonely » est la chorégraphie du clip So Hot You’re Hurting My Feelings. Cela commence dans une pose réfléchie sur une jambe, puis change de jambe en un mouvement de main de traction lorsqu’elle chante « rapprochez-vous un peu plus de moi », puis évolue vers un shimmy latéral et un fan de votre visage lorsqu’elle chante le titre de la chanson. Mignon, non ?

Ça devient viral parce que la tendance est facile à reproduire et la chanson est un bop. La suprématie de Caroline Polachek !

