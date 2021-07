Tellement de pedigree d’espionnage, mais injustement oublié ⋆ .

]]>]]>

Tom Jolliffe revient sur The Fourth Protocol, un film d’espionnage étonnamment peu connu de l’époque de la guerre froide, bourré de pedigree d’espionnage…

L’ère de la guerre froide s’est étendue de l’après-Seconde Guerre mondiale jusqu’au début des années 90. Il y avait un sentiment perpétuel de malaise politique de l’Amérique, s’étendant à travers l’Europe, avec l’inquiétude imminente de l’Union soviétique en tant que superpuissance potentielle. Bien que la tension prédominante vienne de l’Est contre l’Ouest, de l’Amérique contre les Russes, la fuite a eu lieu entre les deux, alors que l’inquiétude croissante de la Troisième Guerre mondiale (et la perspective effrayante de l’Armageddon nucléaire) a gardé tout le monde sur le qui-vive. Pourtant, malgré toute cette tension, il y a eu une fuite… au cinéma. Dans les années 60, jusqu’aux années 80 en particulier, il y avait une production nettement prolifique de thrillers imprégnés de l’ère de la guerre froide. Autant d’espionnage et de batailles souterraines pour maintenir la paix fragile existant entre deux nations. Même lorsque le cinéma ne venait pas directement des États-Unis, le reste de l’Europe livrait toutes sortes de films d’espionnage, souvent avec la menace imminente de prises de contrôle hostiles par la Russie.

Dans les années 60, il s’agissait principalement de films d’espionnage. James Bond s’est même occupé des ennemis russes, devant maintenir au plus bas les opérations d’espionnage de la sauvegarde du monde. Tant d’espions et tant de fois le monde a été sauvé avec de simples mortels souvent parfaitement inconscients. Si ce n’était pas la Russie, c’était une tension continue provenant d’une Allemagne divisée ou d’États communistes. La liberté devait être protégée. Dans les années 80, c’était moins subterfuge et beaucoup plus manifeste. Qu’il s’agisse aube Rouge ou alors Invasion États-Unis, la prise de contrôle était dans votre visage, hostile et quand il s’agissait de Chuck Norris, le héros était un surhomme entièrement américain abattant ces satanés Russes avec un bazooka. Rambo est devenu l’enfant vedette de la politique de l’ère Reagan.

À la fin des années 80, James Bond était au milieu d’une réinvention de Timothy Dalton. Cela ne s’est pas entièrement déroulé comme prévu. Pendant ce temps, le genre tendu de film d’espionnage à combustion lente, le plus populaire dans les années 60, était en déclin. Avancez, Le quatrième protocole. Le film était vraiment un retour en arrière des années 60. Basé sur le roman de Frederick Forsyth, cela avait certainement le pedigree littéraire. Les œuvres de Forsyth se sont avérées intrinsèquement populaires pour l’adaptation au cinéma, le plus célèbre avec Jour du Chacal et Le dossier d’Odessa. Le réalisateur à la tête du projet était John Mackenzie. Mackenzie, un vétéran britannique très respecté, avait une feuille de route impressionnante et un penchant pour le cinéma élégant. Son œuvre la plus célèbre, Le long vendredi saint n’a peut-être pas traité d’espionnage, mais assurément de subterfuges, de violence et de prises de contrôle hostiles, car l’empire d’un gangster de Londres est ébréché par une faction de l’IRA. Sa capacité à mettre un style assuré sur un sujet graveleux et des ponctuations de violence percutantes ont fait de lui un choix parfait.

Ensuite, nous arrivons au casting. Michael Caine était bien versé dans le monde des espions dans le processus bureaucratique d’espionnage. Il avait joué Harry Palmer, l’espion qui doit remplir des papiers et gérer les mécanismes politiques des départements d’agences rivaux dans Le fichier Ippress. Bond ce n’était pas le cas. Alors vous avez un futur James Bond. Pierce Brosnan avait été jugé trop jeune pour le rôle de 007, avant que Dalton ne joue le rôle. Le destin reviendrait à Brosnan au début des années 90 bien sûr. Brosnan était bien établi grâce à Remington Steele, où son charme débonnaire bien adapté en faisait un candidat naturel pour Bond. Ironiquement, ici, il incarne un soldat russe et un poster du KGB. Il s’est vu confier une mission spéciale qui consiste à collecter des pièces au Royaume-Uni pour construire une bombe atomique et la faire exploser. C’est un acte de guerre, mais comme avec cette ère de subterfuge, sera épinglé sur une autre nation et un peu plus qu’un outil néfaste pour un mouvement de pouvoir politique au sein du KGB. Pour faire bonne mesure, nous obtenons Lalo Schifrin en tant que compositeur dont le CV impressionnant incluait également le spytastic, Mission impossible séries.

La distribution impressionnante du film est complétée par Joanna Cassidy et Ned Beatty. Maintenant… voici l’un des aspects litigieux. Malgré un casting lourd avec des caractères russes, pas un seul, sonne à distance russe. La plupart ont un accent britannique (ou américain dans le cas de Beatty). Ce n’était pas quelque chose de nouveau, et nous l’avons toujours dans les films maintenant, mais cela devient un peu choquant. Dans le cas de Brosnan, son soldat dit très peu sur le sol russe, mais pose un homme d’affaires britannique une fois côté UK, lui permettant de mettre un accent RP. Le film bouillonne bien, créant les niveaux de tension et d’énigme requis. Il a l’air fantastique aussi, tourné dans la portée par Phil Meheux (Le Long Vendredi Saint, Casino Royale). La partition de Schifrin est également convenablement atmosphérique.

Mackenzie parvient à maintenir une tension persistante sur le mijotage et le casting est bon. Caine est atypiquement charismatique. Fait intéressant, Caine était à bord en tant que producteur avec de grandes aspirations pour l’image. Son propre point de vue sur le film pourrait bien correspondre à ce que le public de l’époque pensait. Le film parlait trop. Il l’a décrit comme une image parlante et non comme une image animée. Il y a un élément de vérité à cela, bien que la capacité de Mackenzie à transmettre visuellement une tension croissante anime certainement les débats. Les rares moments d’action ont également du poids, et tout se termine par des moments de violence percutants. Le quatrième protocole n’est peut-être pas le meilleur film d’espionnage, mais il en a suffisamment dans sa distribution et son concept stellaires pour en faire une montre intrigante. Certes, c’est impeccablement mis en place et il semble un peu dommage que cela n’ait tout simplement pas trouvé beaucoup de public. Il n’a pas été particulièrement redécouvert non plus. Cependant, étant donné que le film provient des pages d’une chaudière Forsyth et met en vedette la star d’un classique de l’espionnage de Len Deighton et la future star de James Bond de Ian Fleming, il semble étrange que même un public de niche avec une prédilection pour les thrillers d’espionnage, ait Je n’ai pas ramassé celui-ci en plus grand nombre. Pas encore en tout cas…

