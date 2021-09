Telles révèle des paroles de sagesse derrière la gloire du dernier souffle de Man Utd

in

Alex Telles admet qu’il est intervenu pour tenter de calmer Cristiano Ronaldo dans les minutes qui ont précédé son spectaculaire vainqueur du temps additionnel contre Villarreal.

Il semblait que le butin serait partagé lors de la deuxième journée de la Ligue des champions. Paco Alcacer avait donné l’avantage aux Espagnols à la 53e minute avant que Telles n’égalise sept minutes plus tard. Mais, cinq minutes après le début du temps additionnel, Ronaldo licencié après le licenciement de Jesse Lingard envoyer les fidèles au foyer en délire.

Le résultat signifie que l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer occupe la troisième place du groupe F, à égalité de trois points avec les Young Boys. Ronaldo a connu un superbe retour à United.

Le skipper portugais a marqué trois buts en Premier League en autant de sorties. Et il était également sur la feuille de match alors que les Red Devils ont été battus 2-1 par les Young Boys.

Telles a déclaré qu’il pouvait sentir la frustration s’accumuler chez la superstar au fur et à mesure que les minutes s’écoulaient mercredi. Et le Brésilien a avoué qu’il avait un mot discret à l’oreille de l’ancienne star du Real Madrid pour le garder concentré.

“Donc, c’était la première fois que je jouais avec lui”, a-t-il déclaré à TNT Sports, selon The Express. « En dehors du terrain, nous avons déjà cette relation plus étroite parce que nous parlons portugais.

«Et cinq minutes avant, il était un peu contrarié que nous ne lui ayons pas donné de balles. J’ai dit ‘ça va arriver, ça va arriver, reste concentré car ça va arriver’. Et dès que je suis parti, Ronaldo n’a pas besoin de grand-chose, non ?

« On connaît sa qualité, on la voit au quotidien. Il n’a donc fallu qu’un seul ballon dans la surface et il nous a donné la victoire. C’est un rêve.”

Une connexion portugaise aide Telles à mettre un sac étourdissant

Telles n’a pas vu beaucoup d’action pour United depuis son arrivée de Porto en octobre dernier. L’arrière gauche n’a fait que huit départs dans l’élite et 24 apparitions dans toutes les compétitions.

Il a été principalement utilisé en Europe et cela a été une histoire similaire ce terme. Mais il n’a montré aucun effet néfaste d’un manque d’action lors de l’égalisation au Théâtre des Rêves.

Et il semble qu’il n’ait pas été le seul joueur à donner des conseils pendant le concours. L’ancien défenseur de Galatasaray a révélé une brève conversation avec Bruno Fernandes a ouvert la voie à la volée.

“Il m’a dit d’aller jusqu’au bord de la boîte et qu’il allait la mettre en place pour que je tire”, a-t-il ajouté. «Et tout le monde sait que j’aime vraiment arriver à ce ballon pour tirer de l’extérieur. J’ai déjà marqué des buts comme ça.

“Il s’agit donc de profiter de la qualité, de croire et d’être heureux.”

