Tello prend-il en charge la 5G ? | Android Central

Meilleure réponse: Oui, Tello utilise le réseau T-Mobile pour ses clients, y compris le support LTE et 5G. Tous les forfaits Tello sont compatibles avec la 5G, mais vous devrez peut-être mettre à niveau votre téléphone pour l’utiliser.

Tello prend-il en charge la 5g ?

Tello utilise le réseau T-Mobile pour toute sa connectivité avec une prise en charge complète LTE et 5G. Bien que certains clients avec des activations Tello plus anciennes puissent toujours utiliser le réseau Sprint, ces personnes seront bientôt transférées vers le réseau T-Mobile avec une mise à niveau du téléphone ou peuvent avoir déjà été déplacées s’ils ont un téléphone compatible.

Pour accéder à la 5G sur Tello, vous aurez besoin d’un téléphone capable d’utiliser le réseau 5G de T-Mobile, c’est-à-dire la bande n71 pour la plupart des couvertures et n41 pour des vitesses améliorées. La plupart des meilleurs téléphones Android disponibles aujourd’hui prennent en charge ce réseau, y compris les téléphones Samsung Galaxy S20 et S21, 5G Google Pixels et même les téléphones iPhone 12. Il existe également des téléphones Android moins chers avec 5G, comme le OnePlus Nord N200 5G vendu par Tello.

Le réseau 5G de T-Mobile couvre 305 millions d’Américains et ne ralentit pas avec une expansion continue. Le réseau s’accélère également car T-Mobile s’efforce de mettre à niveau davantage de ses tours avec la bande n41. T-Mobile a la meilleure couverture 5G du pays grâce à quelques paris 5G corrects avec son propre spectre de 600 MHz et le spectre de 2,5 GHz qu’il a obtenu de Sprint.

Tous les forfaits Tellos bénéficient d’un accès égal à la 5G tant qu’il y a une couverture et que le téléphone est compatible avec le réseau. Cela a permis à Tello de créer l’un des meilleurs forfaits de téléphonie mobile pour les utilisateurs légers avec la flexibilité nécessaire pour s’adapter aux utilisateurs plus lourds. Cependant, gardez à l’esprit que le plus grand forfait de données de Tello ne contient que 25 Go de données. Ainsi, même si la 5G peut augmenter votre vitesse de connexion, elle ne vous apportera plus de données.

Tous les forfaits ont la 5G

Tello

Créez un forfait personnalisé avec jusqu’à 25 Go de données haut débit

Tello a un forfait pour presque tout le monde avec votre choix de minutes de conversation et de données sur le réseau T-Mobile avec LTE et 5G.

