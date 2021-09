Meilleure réponse: Oui, Tello prend en charge l’utilisation des points d’accès mobiles sur n’importe quel forfait avec données. Tello partage également vos données mobiles standard avec l’utilisation du point d’accès.

Tello prend-il en charge le point d’accès mobile ?

Tello est une excellente option pour ceux qui recherchent un forfait de téléphonie mobile bon marché grâce à son prix de départ bas et ses frais inclus, mais il n’a pas autant de fonctionnalités que certaines options postpayées. Heureusement, Tello inclut la prise en charge des points d’accès mobiles sur n’importe quelle configuration de forfait en vous permettant simplement de partager votre pool de données avec l’utilisation des points d’accès mobiles.

Cela inclut également l’option de données illimitées, mais vous devez garder un œil sur votre utilisation car vos vitesses seront sévèrement limitées à 25 Go d’utilisation au cours de votre période de facturation. Si vous avez un forfait de données limité, vos données peuvent être reportées au mois suivant, vous pouvez donc avoir plus que ce que votre forfait vous donne lorsque vous utilisez votre point d’accès.

Une fois que vous obtenez votre Tello SIM, la configuration d’un point d’accès mobile est aussi simple que d’entrer les paramètres de votre téléphone et d’activer la fonction de point d’accès mobile. Certains opérateurs et appareils appelleront cela le partage de connexion. Selon votre appareil, le partage de connexion peut également être utilisé via USB, Bluetooth ou un adaptateur Ethernet USB.

Un point d’accès mobile est un excellent moyen de connecter vos appareils lorsque vous êtes en déplacement. Par exemple, si vous avez décidé d’économiser de l’argent sur la version Wi-Fi d’une tablette comme la Galaxy Tab S7 FE, vous pouvez toujours vous connecter aux données de votre téléphone car Tello prend en charge la connexion par point d’accès mobile.

Bien que le partage de connexion puisse être excellent en cas de panne de votre connexion Internet principale, ce n’est pas un remplacement approprié pour une connexion Internet à domicile. Même les téléphones haut de gamme ne sont pas conçus pour cette charge de travail et ne seront pas aussi performants qu’un bon point d’accès mobile 5G.

Assurez-vous d’être couvert

La couverture de Tello utilise le réseau T-Mobile pour LTE et 5G. Bien que le LTE de T-Mobile soit suffisamment rapide pour la plupart des utilisations quotidiennes, vous obtiendrez probablement une bien meilleure expérience avec la 5G. Un point d’accès mobile dédié peut utiliser LTE pour une connexion très rapide grâce à des fonctionnalités telles que l’agrégation d’opérateurs, mais votre téléphone ne verra probablement pas ces vitesses.

La 5G, en particulier sur T-Mobile, peut facilement fournir plus de 300 Mbps si vous faites partie des plus de 165 millions de personnes couvertes par le réseau Ultra Capacity 5G.

Créez votre propre plan

Tello

Créez votre plan parfait avec le partage de connexion

Tello simplifie les choses avec un seul forfait entièrement personnalisable avec prise en charge de la 5G, SMS illimités et point d’accès mobile.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

discutez-en

Voici quelques-uns des meilleurs chatpads que vous pouvez récupérer pour PS4

Nos consoles ressemblent de plus en plus à des ordinateurs, à tel point que parfois, un clavier et une manette numériques ne suffisent plus. Voici donc quelques-uns de nos chatpads préférés pour votre PS4 afin de rendre la messagerie beaucoup plus facile.

Protégez les deux écrans

Vous allez vouloir un étui pour le Surface Duo pour le garder beau

Les options peuvent être minces pour le moment, mais que pouvez-vous attendre d’un appareil de première génération comme le Microsoft Surface Duo ? Ce monstre à double écran vise à augmenter votre productivité avec un système de charnière unique que nous n’avons jamais vu auparavant. Mais rendez-vous service, procurez-vous un étui pour que même un peu de poussière n’entravera pas votre expérience.