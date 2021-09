Tello vs Boost Mobile : De combien de données avez-vous vraiment besoin ?

Forfaits personnalisés

Tello

Grande internationale

Booster les mobiles

Tello se distingue en ne proposant que des plans personnalisés adaptés aux besoins de chaque client. Avec un choix de données allant jusqu’à 25 Go et des minutes et SMS illimités, à peu près tout le monde peut obtenir un excellent forfait sur Tello. Tello vous permet également de mettre à niveau ou de rétrograder votre plan à tout moment, donc si vous ne l’obtenez pas correctement la première fois, vous n’êtes pas bloqué.

À partir de 5$/mois. chez Tello

Avantages

Données LTE et 5G sur le réseau T-Mobile Les forfaits peuvent être personnalisés Prix de départ bas Hotspot inclus avec chaque forfait

Les inconvénients

Seulement 25 Go de données haute vitesse sur le forfait illimité

Boost Mobile a une excellente réputation en tant qu’alternative à faible coût avec une tonne de données. Les deux forfaits illimités incluent 35 Go de données haut débit, des données de point d’accès mobile et des prix plus bas pour les lignes supplémentaires. Boost est le meilleur choix pour une famille avec des données illimitées avec trois lignes ou plus, grâce aux remises lorsque vous ajoutez plus de lignes.

À partir de 15 $/mois. chez Boost Mobile

Avantages

Données LTE et 5G sur le réseau T-Mobile Excellents forfaits d’itinérance pour le Mexique Données Hotspot avec chaque forfait Économies sur plusieurs lignes

Les inconvénients

Seulement 35 Go de données haute vitesse sur le forfait illimité

Tello garde les choses simples et flexibles, permettant aux gens d’obtenir une excellente valeur, surtout s’ils n’utilisent pas beaucoup de données. Le forfait illimité de Tello avec 25 Go de données n’est pas le moins cher du marché, mais il présente quelques avantages intéressants, tels que l’utilisation du point d’accès afin que vous puissiez partager votre connexion avec vos autres appareils. Le plus petit forfait de données de Boost Mobile mobile comprend 2 Go de données pour seulement 15 $ par mois, ce qui est une bonne affaire, mais le meilleur rapport qualité-prix de Boost vient de ses forfaits familiaux illimités. Vous pouvez ajouter des lignes au plus petit forfait illimité pour 30 $ par mois, ce qui en fait une option de forfait familial solide.

Tello vs Boost Mobile : de nombreuses options de données

Il est possible d’obtenir un forfait Tello sans données et seulement 100 minutes de temps de conversation, et c’est bon marché à seulement 5 $ par mois. Tout forfait Tello avec minutes comprend également des SMS illimités. En comparaison, le plus petit forfait de Boost Mobile est de 2 Go avec appels et SMS illimités. En fait, tous les forfaits de Boost Mobile sont livrés avec des appels et des SMS nationaux illimités. Les plus grandes différences commencent à apparaître avec des données illimitées. Alors que Tello inclut 25 Go de données haut débit avec son forfait illimité, Boost Mobile porte ce nombre à 35 Go.

Si vous êtes un gros utilisateur, les 10 Go supplémentaires avec Boost sont une bonne option, mais ils sont plus chers à 50 $ par mois. Boost et Tello ont tous deux une remise de six mois avec 25 % de réduction sur Tello et 10 $ de réduction par mois avec une nouvelle ligne.

Tello Boost Mobile Network T-Mobile T-Mobile Données maximales 25 Go 35 Go 5G Oui Oui Hotspot inclus Oui Oui

Tello vs Boost Mobile : couverture identique aux USA

Tello et Boost Mobile utilisent T-Mobile pour leur couverture actuelle. Ils utilisaient également tous les deux Sprint. Avec un nouveau forfait sur le réseau T-Mobile, les deux opérateurs auront une couverture identique, y compris LTE et 5G si vous avez un téléphone compatible. Un téléphone 5G vous aidera à tirer le meilleur parti de l’un ou l’autre opérateur avec la couverture 5G de T-Mobile, atteignant 305 millions de personnes avec des vitesses 5G améliorées disponibles pour plus de 165 millions.

Étant donné que les deux opérateurs sont prépayés, vous pouvez facilement changer si vous trouvez que la couverture n’est pas optimale sur toute la ligne. C’est plus probable avec Boost Mobile puisqu’il appartient à Dish Wireless. Dish a conclu un nouvel accord avec AT&T pour une couverture future et travaille dur pour construire son propre réseau 5G avec des tests commençant à la mi-2021. Il vous faudra encore des années pour affecter les clients, mais cela vaut la peine d’être envisagé si vous recherchez une solution à long terme.

Tello vs Boost Mobile : les forfaits de Tello

Source : Joe Maring / Android Central

Pour créer votre forfait Tello, vous avez juste besoin de deux informations : la quantité de données dont vous avez besoin et le nombre de minutes dont vous avez besoin. Les SMS sont illimités sur tous les forfaits avec minutes de conversation. Pour avoir une bonne idée de la quantité de données dont vous avez besoin, vous pouvez consulter vos factures passées pour voir votre utilisation. Vous pouvez également commencer petit et mettre à niveau votre plan au besoin si vous n’êtes pas sûr du montant dont vous aurez besoin. Gardez à l’esprit que l’utilisation du Wi-Fi peut économiser beaucoup de données.

Tello’s propose des forfaits de données de 500 Mo, 1 Go, 2 Go, 4 Go, 6 Go, 8 Go et illimités. Unlimited est livré avec 25 Go d’utilisation à haute vitesse. Pour le temps de conversation, vous pouvez choisir entre 100, 300, 500 et minutes illimitées. Vous pouvez également choisir pas de données ou pas de minutes.

Source : Tello

Tello a également préconfiguré quelques plans pour ceux qui recherchent un bon point de départ.

Source : Tello

Tello propose également des appels internationaux avec une prise en charge de 60 pays pour tout forfait avec minutes. Vos minutes sont utilisées au tarif normal avec les appels internationaux sur Tello.

Tello offre actuellement aux nouveaux clients 25 % de réduction pendant les six premiers mois. Cela fait de Tello un excellent moyen d’obtenir beaucoup de données sur le réseau T-Mobile avec la possibilité de passer à un autre opérateur si cela ne fonctionne pas pour vous.

Tello vs Boost Mobile : les forfaits Boost Mobile

Les plans de Boost peuvent sembler un peu plus simples avec seulement cinq options principales. Le plus petit forfait, disponible uniquement pour les nouveaux clients, comprend 2 Go de données pour 15 $ par mois. Il existe également un forfait de 5 Go à 25 $ pour les nouveaux clients. Tous les forfaits Boost Mobile sont livrés avec des appels et des SMS nationaux illimités. L’augmentation du forfait de 10 Go contient suffisamment de données pour la plupart des gens et ne coûte que 35 $ par mois.

Passant aux forfaits illimités, Boost comprend 35 Go de données haut débit avec 12 Go de données de point d’accès mobile sur le forfait plus petit de 50 $ et 30 Go sur le forfait de 60 $. Les forfaits illimités sont un peu chers par rapport à Tello, mais ils proposent également des réductions multilignes pour les familles. Sur le plus petit forfait, les lignes supplémentaires ne coûtent que 30 $ par mois et 40 $ par mois sur le plus grand forfait. Avec trois lignes ou plus, Boost devient une meilleure valeur que Tello.

Source : Boost Mobile

Le forfait illimité à 50 $ est également disponible pour 40 $ par mois pendant les six premiers mois. Vous pouvez également obtenir trois lignes pour 30 $ par mois après votre premier paiement de 100 $.

Boost propose également l’un des meilleurs forfaits pour les personnes qui doivent se rendre au Mexique. Le supplément Todo Mexico pour 5 $ par mois comprend des appels illimités vers et depuis le Mexique et 8 Go de données en itinérance au Mexique. Il existe d’autres modules complémentaires internationaux pour les appels internationaux et de nombreux services complémentaires. Ces services complémentaires vont de la sécurité Internet et de l’assurance des appareils à la télémédecine.

Tello vs Boost Mobile : obtenez le bon téléphone

Source : Daniel Bader / Android Central

Grâce au réseau T-Mobile, à peu près n’importe quel téléphone déverrouillé fonctionnera sur l’un de ces opérateurs. Si vous êtes prêt pour un nouveau téléphone, vous pouvez vous procurer l’un des meilleurs téléphones Android déverrouillés et l’emporter avec vous si vous choisissez de changer d’opérateur.

Vous pouvez également acheter un téléphone directement auprès de l’un ou l’autre des opérateurs. Tello reste concentré sur les téléphones bon marché, ses seuls nouveaux téléphones étant des appareils de milieu de gamme. Boost propose une bonne sélection d’appareils Android et iOS, avec certains appareils haut de gamme inclus comme le Galaxy Z Flip 3 disponibles. Gardez à l’esprit que ces téléphones doivent être actifs sur Boost Mobile pendant 12 mois avant de pouvoir être déverrouillés.

Tello vs Boost Mobile : lequel choisir ?

Source : Joe Maring / Android Central

Boost Mobile a beaucoup de valeur pour les gros utilisateurs et, pour les familles, il est fermement en tête. Les forfaits illimités de Boost contiennent suffisamment de données, même pour les gros utilisateurs. Boost a également un sérieux avantage en ce qui concerne les modules complémentaires, que vous recherchiez des extras ou des services de sécurité. Pourtant, Boost est plus cher pour les utilisateurs légers et moyens sans offrir d’autres avantages significatifs pour ces utilisateurs.

Tello a un plan pour tout le monde et parvient à maintenir le prix suffisamment bas pour que même les utilisateurs légers puissent économiser de l’argent. Les petits forfaits de données de Tello sont une valeur fantastique par rapport aux opérateurs postpayés et à presque tous les autres opérateurs prépayés. Si vous avez besoin d’une option Big Data, Tello l’a, mais sa plus grande force réside dans ses plans de données plus petits adaptés précisément à vos besoins.

Forfaits personnalisés

Tello

Créez le forfait de données parfait

Tello propose des plans personnalisés avec de nombreux choix pour les utilisateurs légers et intensifs avec l’utilisation du point d’accès sur le réseau T-Mobile.

Grande internationale

Booster les mobiles

Beaucoup de données, même au Mexique

Boost Mobile propose une gamme raisonnable de forfaits de données avec une option illimitée de 35 Go ainsi que d’excellents modules complémentaires internationaux.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Obtenir ce dont vous avez besoin

Ne soyez pas le seul à avoir une webcam patate pour ces appels en visioconférence

Que vous soyez en vidéoconférence toute la journée ou que vous souhaitiez simplement discuter en vidéo avec vos amis ou votre famille, vous aurez besoin d’une webcam solide. Il y a de fortes chances que celui intégré à votre ordinateur portable vous fasse ressembler davantage à une pomme de terre, mais il existe d’excellentes webcams que vous pouvez obtenir sur Amazon pour améliorer la qualité de la vidéo et plus encore.