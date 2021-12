Tello vs Cricket Wireless : quel forfait prépayé correspond à votre style de vie ?

Couper le gras

Tello

AT&T pour moins cher

Cricket sans fil

Tello facilite les économies avec des forfaits téléphoniques entièrement personnalisables avec des données bon marché. Fonctionnant sur le réseau T-Mobile, chaque forfait est livré avec un partage de connexion et peut être configuré jusqu’à un nombre illimité avec jusqu’à 25 Go de données. Tello est l’un des moyens les moins chers d’essayer T-Mobile 5G avec beaucoup de données pour la plupart des gens.

À partir de 5$/mois chez Tello

Avantages

Tarifs très avantageux Accès au point d’accès mobile T-Mobile LTE et 5G sur tous les forfaits Le forfait illimité est l’un des moins chers de l’industrie

Les inconvénients

Le forfait illimité ralenti à 25 Go Les forfaits manquent d’extras

Le cricket est une excellente alternative au prépayé AT&T avec une grande variété de forfaits avec un forfait illimité massif qui comprend des données premium illimitées. Vous pouvez également commencer petit avec aussi peu que 2 Go de données. Si vous souhaitez emmener toute la famille, la plupart des forfaits Cricket proposent également des économies multilignes pouvant aller jusqu’à cinq lignes.

À partir de 25 $/mois chez Cricket Wireless

Avantages

Économies familiales multilignes Vaste réseau AT&T LTE avec accès 5G Données premium illimitées disponibles Des forfaits données uniquement sont disponibles

Les inconvénients

Forfaits plus chers La compatibilité du téléphone est moins cohérente Point d’accès non inclus dans les forfaits de données

Tello et Cricket proposent tous deux un grand choix d’options de forfait, mais en ce qui concerne les forfaits plus petits, Tello est toujours moins cher. Cricket est livré avec quelques extras comme Cricket Call Defense pour aider à faire en sorte que le prix en vaille la peine, mais pour beaucoup, cela ne vaut pas le coût supplémentaire. Pour les forfaits plus importants, Cricket est une option beaucoup plus puissante avec plus de données que le forfait le plus important de Tello ainsi que des économies sur plusieurs lignes. Pourtant, tous les forfaits de Tello sont livrés avec une capacité de point d’accès, et son forfait illimité, bien que plus petit avec seulement 25 Go de données à haut débit, est suffisant pour la plupart des gens et beaucoup moins cher pour une seule ligne.

Tello vs Cricket Wireless : choisissez le bon réseau

Source : Samuel Contreras / Android Central

Tello était l’un des opérateurs qui utilisaient le réseau de Sprint avant que T-Mobile n’achète l’opérateur. Désormais, les nouvelles activations utiliseront le nouveau réseau T-Mobile, ce qui devrait permettre une meilleure couverture et des vitesses supérieures à celles du réseau Sprint. Non seulement cela, mais par rapport à AT&T et Verizon, T-Mobile a une avance significative dans le déploiement de la 5G. Si vous cherchez à tirer le meilleur parti de la connexion de votre téléphone 5G, le réseau T-Mobile est la voie à suivre, et Tello est l’un des moyens les plus abordables de s’y connecter.

Cricket est un opérateur détenu et exploité par AT&T, il utilise donc naturellement le réseau AT&T LTE et 5G. Alors que la couverture 5G d’AT&T est à la traîne par rapport à T-Mobile, sa couverture LTE est suffisamment forte pour que les clients disposent toujours d’une vitesse plus que suffisante pour le streaming et les médias sociaux. Même ainsi, tous les nouveaux plans Cricket sont livrés avec un accès 5G lorsque la couverture arrive et les limites de vitesse que Cricket appliquait ont été supprimées.

Ces deux opérateurs ont une excellente couverture, bien qu’il y ait toujours des zones mortes pour l’un ou l’autre opérateur, c’est donc une bonne idée d’essayer un nouveau réseau avec un téléphone déverrouillé afin que vous puissiez facilement changer si cela ne fonctionne pas.

Tello contre Cricket Wireless : les plans de Tello

Tello n’a pas de plans traditionnels et permet aux clients de choisir exactement la quantité de données dont ils ont besoin et le nombre de minutes dont ils ont besoin. Que vous cherchiez simplement à vous mettre en place avec suffisamment de minutes pour passer quelques appels par mois ou que vous ayez besoin de données illimitées, vous pouvez configurer un forfait à bon prix chez Tello.

Pendant des minutes, Tello démarre sans minutes, 100 minutes, 300 minutes, 500 minutes ou illimité. Tout forfait avec minutes comprend également des SMS illimités. Les données commencent de la même manière avec des mises à niveau vers 500 Mo, 1 Go, 2 Go, 4 Go, 6 Go, 8 Go et illimitées. Si vous choisissez le forfait illimité, votre vitesse sera réduite à des vitesses 2G pour le reste du mois si vous utilisez plus de 25 Go.

Tello a préconfiguré certains plans comme points de départ pour ses clients potentiels avec la possibilité de les personnaliser selon vos besoins, car vous découvrez exactement la quantité de données et le nombre de minutes que vous utilisez avec le service. Pour les familles, Tello permet la gestion de plusieurs lignes à partir d’un seul compte mais des économies supplémentaires ne sont pas accordées pour apporter plus de lignes.

Source : Tello

Tous les forfaits Tello sont fournis avec la prise en charge des points d’accès mobiles afin que vous puissiez partager vos données mobiles avec un appareil WI-Fi. Tello inclut également les appels internationaux vers plus de 60 pays, y compris certaines destinations populaires comme la Chine, le Mexique et l’Inde.

Gardez à l’esprit que les forfaits Tello se renouvellent automatiquement tous les 30 jours.

Cricket a une structure de plan plus traditionnelle avec quatre plans principaux et deux plans de données uniquement. Les forfaits principaux commencent à 2 Go et 10 Go avec appels et SMS illimités. Ces forfaits n’incluent pas de point d’accès mobile mais se connecteront à la 5G si vous avez un téléphone compatible. Le forfait Unlimited Core à 55 $ permet des données illimitées ainsi qu’une utilisation au Mexique et au Canada. Ce forfait illimité propose également des SMS illimités vers 37 pays.

Si vous passez au forfait Illimité Plus à 60 $, vos données sont mises à niveau vers des données premium. Cela signifie que vos données seront une priorité plus élevée que les autres clients de Cricket et maintiendront vos vitesses de données plus cohérentes sur une tour encombrée. Ce plan comprend également 15 Go de données de point d’accès, 150 Go de stockage en nuage avec l’application myPhotoVault et HBO Max avec des publicités. Les deux forfaits illimités ont une qualité vidéo limitée à 480p.

Source : Grillon

Tous les forfaits Cricket sont fournis avec Cricket Call Defense pour vous protéger des appels frauduleux indésirables. Les forfaits 10 Go, Unlimited Core et Unlimited More permettent également de réaliser des économies lorsque vous apportez jusqu’à cinq lignes. Ces plans viennent également avec des économies à paiement automatique.

Les plans de données uniquement sont disponibles avec 20 Go ou 100 Go de données sur LTE ou 5G. Le forfait 20 Go coûte 35 $ et le forfait 100 Go coûte 55 $ par mois. Ces forfaits sont idéaux pour les appareils tels que le routeur sans fil Netgear LAX20, les points d’accès mobiles ou les tablettes qui nécessitent une carte SIM.

Tello vs Cricket Wireless : quels téléphones fonctionnent ?

Ces deux opérateurs fonctionnent avec la plupart des meilleurs téléphones Android que vous pouvez acheter, que vous les déverrouilliez ou auprès de l’opérateur. Certains téléphones plus anciens n’auront pas le même niveau de couverture que les appareils plus récents en raison du fait qu’AT&T et T-Mobile utilisent plusieurs bandes pour fournir LTE et 5G. Pour la plupart, les téléphones 5G doivent simplement prendre en charge la bande n5 pour le réseau 5G actuel d’AT&T et les bandes n71 et n41 pour T-Mobile 5G.

Néanmoins, il est préférable de vérifier votre IMEI auprès de l’opérateur avant de vous inscrire, juste pour être sûr. Vous pouvez trouver votre IMEI en saisissant *#06# dans les numéroteurs de la plupart des téléphones.

Si vous êtes prêt pour un nouveau téléphone, vous pouvez acheter un téléphone déverrouillé à apporter à l’opérateur pour plus de flexibilité ou en acheter un directement auprès de l’opérateur. Tello vend un certain nombre de téléphones de milieu de gamme neufs et reconditionnés. Cricket propose un niveau similaire de téléphones à vendre, bien qu’il propose un choix beaucoup plus important. Le cricket permet également le financement avec Affirm si vous ne voulez pas tout payer tout de suite. Gardez simplement à l’esprit que si vous achetez un téléphone auprès d’un opérateur, il est plus difficile de l’apporter à un autre opérateur sur toute la ligne s’il n’a pas été correctement déverrouillé ou si vous n’avez pas rempli les conditions de déverrouillage.

Tello vs Cricket Wireless : quel opérateur choisir ?

Source : Samuel Contreras / Android Central

Ces deux transporteurs ont des plans qui fonctionneront bien pour les utilisateurs légers et lourds. La plus grande question en matière de valeur est de savoir quelles caractéristiques vous importent le plus. Cricket propose des économies sur plusieurs lignes avec un forfait illimité plus avancé, bien qu’il soit un peu plus cher pour une seule ligne. Les extras comme HBO Max sont sympas mais ne compenseront pas la différence de prix. Néanmoins, si vous avez besoin de connecter quatre personnes ou plus, Cricket peut être un excellent choix.

Tello garde les choses simples et est par conséquent une recommandation facile pour ceux qui veulent simplement un opérateur qui les connecte, puis les laisse tranquilles. Tous ses plans sont livrés avec un point d’accès activé afin que vous puissiez utiliser vos données comme vous le souhaitez. Bien que son forfait illimité de 25 Go ne suffira pas à tout le monde, la plupart des utilisateurs n’auront aucun problème à se débrouiller avec les données et à moins de 40 $, c’est l’un des forfaits les moins chers du monde avec autant de données.

Couper le gras

Tello

Tout ce dont votre smartphone a besoin pour moins cher

Tello vous donne les outils dont vous avez besoin pour créer le forfait parfait avec jusqu’à 25 Go de données et une excellente couverture T-Mobile 5G.

AT&T pour moins cher

Cricket sans fil

Économisez de l’argent avec des remises multilignes sur le réseau d’AT&T

Le cricket est un excellent choix pour les familles avec ses remises multilignes et sa couverture AT&T fiable. Vous pouvez également souscrire à un forfait illimité et massif.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Grands choix

Le Galaxy S21 Ultra est le meilleur téléphone de T-Mobile

T-Mobile a beaucoup de téléphones sur sa liste, il est donc naturel que vous vous demandiez quel est le meilleur téléphone Android proposé par l’opérateur. Nous vous proposons les meilleures options que vous pouvez acheter dès maintenant.