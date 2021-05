Tello vs Visible: quel est le meilleur pour vous?

Personnalisable et pas cher

Tello

Illimité et simple

Visible

Tello utilise le réseau de T-Mobile pour proposer plusieurs forfaits prépayés qui permettent aux clients d’économiser de l’argent en ne payant que ce dont ils ont besoin. Vous avez la possibilité de créer votre propre plan à partir de 5 $ par mois ou de choisir un plan qui comprend 1 Go de données illimitées et qui comprend des appels, des SMS et un point d’accès mobile gratuits.

À partir de 5 $ chez Tello

Avantages

Plusieurs forfaits au choix parmi les réseaux 4G LTE et 5G de T-Mobile à une seule ligne peu coûteux Appels gratuits vers le Mexique, le Canada, la Chine et la Roumanie Hotspot mobile gratuit

Les inconvénients

Limite de données de 25 Go sur un plan illimité Pas d’itinérance

Visible est un plan parfait pour les gros utilisateurs de données qui souhaitent une couverture Verizon. Ce plan prépayé n’inclut pas les contrats ou les frais cachés et est livré avec presque tout, y compris les données, les SMS, les conversations et le point d’accès mobile. Pour couronner le tout, vous pouvez économiser encore plus en vous inscrivant aux remises Party Pay.

40 $ chez Visible

Avantages

Réseau Verizon 4G LTE et 5G Un plan simple Point d’accès mobile gratuit (5 Mbps) Appels gratuits vers le Mexique, le Canada, Porto Rico et les îles Vierges américaines

Les inconvénients

Les données peuvent ralentir pendant la congestion Pas d’itinérance Pas de modules complémentaires internationaux

Tello et Visible sont deux des meilleurs forfaits de téléphonie cellulaire disponibles aujourd’hui. Bien que les deux opérateurs présentent en fait de nombreuses similitudes, la différence la plus frappante entre eux est le réseau qu’ils utilisent. Tello utilise T-Mobile tandis que Verizon utilise Verizon pour offrir la 4G LTE et la 5G à travers le pays. Vous pouvez décider lequel de ces transporteurs prépayés vous convient le mieux, en fonction de la couverture que vous obtenez. Un autre facteur à considérer est de savoir si vous avez besoin d’un forfait illimité et pourriez bénéficier de remises multilignes sur Visible. Si vous préférez personnaliser votre forfait et éviter de dépenser de l’argent en données, vous n’avez pas besoin de Tello.

Tello vs Visible: comment ces transporteurs se comparent-ils?

Tello et Visible proposent tous deux des forfaits illimités à un prix abordable et sont d’excellentes options si vous pouvez souscrire à un forfait prépayé. Tello propose un service sur le réseau de T-Mobile tandis que Visible utilise Verizon, et les deux opérateurs proposent des forfaits à un prix bien inférieur à celui que vous obtiendriez si vous vous inscrivez directement avec T-Mobile ou Verizon. Pour environ 40 $ par mois avec Tello ou Visible, vous pouvez obtenir un plan avec appels, SMS et données illimités, point d’accès mobile gratuit et appels internationaux vers quelques pays sélectionnés. Bien que Visible ne propose qu’un seul plan illimité, Tello vous offre la possibilité de créer votre propre plan ou d’acheter un plan de données prédéfini qui répond à vos besoins.

Tello Visible Network T-Mobile Verizon 5G Inclus Inclus Données Hotspot Inclus Inclus (5 Mbps) Durée minimum 1 mois 1 mois Durée maximum 1 mois 1 mois Données minimum Pas de données Illimité Données maximum Illimité (25 Go) Remises multi-lignes illimitées Non Oui (Party Pay )

Avec Tello et Visible, aucun contrat n’est requis et vous pouvez annuler à tout moment. Si vous constatez que vous avez besoin de plus ou moins de données avec Tello, vous pouvez également effectuer ces modifications à tout moment. Mais gardez à l’esprit que Visible inclut toutes les taxes et tous les frais dans les frais de 40 $ par mois, contrairement à Tello. Il offre également une remise multi-lignes qui peut être un excellent moyen d’économiser de l’argent si vous connaissez quelques personnes intéressées par Visible.

Tello vs Visible: les plans de Tello

Source: Joe Maring / Android Central

Tello propose aujourd’hui certains des forfaits de téléphonie cellulaire les moins chers, à partir de 5 $ par mois. Cet opérateur prépayé a un forfait pour tout le monde et vous permet de créer votre propre forfait ou de choisir parmi des options prêtes à l’emploi, y compris une option de 1 Go, 2 Go, 4 Go et illimitée. Si vous constatez que vous n’avez pas besoin de plusieurs minutes mais que vous utilisez une quantité moyenne de données, un forfait de 4 Go avec 100 minutes ne coûtera que 16 $ par mois. Malheureusement, les taxes et les frais ne sont pas inclus, mais c’est toujours une bonne affaire.

Source: Tello

Chaque plan Tello est livré avec un point d’accès mobile gratuit, et son plan illimité pour 39 $ par mois comprend les appels et les SMS illimités. Tant que vous achetez des minutes, le texte est gratuit. Heureusement, vous n’avez pas besoin d’un contrat et pouvez annuler ou modifier votre forfait à tout moment. Si vous voulez le plan illimité, gardez à l’esprit qu’une fois que vous avez consommé 25 Go de données, vous verrez des vitesses 2G plus lentes. Mais pour la plupart, la plupart des gens n’atteindront pas ce montant.

Contrairement aux forfaits T-Mobile de base, Tello n’offre pas d’itinérance internationale. Cela signifie que vous devrez acheter une nouvelle carte SIM si vous prévoyez de voyager à l’étranger. Vous pouvez cependant appeler quelques pays à l’étranger, dont le Canada, le Mexique, la Chine et la Roumanie. Si vous devez appeler une autre destination, vous pouvez le faire via Pay As You Go tant que vous achetez des crédits. La plupart des appels commencent à moins d’un cent par minute, mais les tarifs peuvent varier.

Bien que Tello ne dispose pas de tous les avantages ou des fonctionnalités internationales d’un autre forfait de téléphonie cellulaire, il peut offrir un service peu coûteux sur un réseau fantastique. Mais avant de vous inscrire, vous devez vérifier votre couverture. Avec plusieurs options de forfait, Tello facilite le choix d’un forfait qui vous convient et ne vous incitera pas à payer pour plus de données que ce dont vous avez besoin. Construire votre propre plan peut également être un excellent moyen d’économiser de l’argent sur toute la ligne.

Tello vs Visible: les plans de Visible

Visible est un opérateur prépayé sur le réseau de Verizon et propose un forfait illimité à 40 $ par mois. Bien que vos données puissent ralentir pendant les périodes de congestion, c’est toujours un prix beaucoup plus bas que ce que vous paieriez avec Verizon. En plus des données, des appels et des SMS illimités, vous bénéficierez d’un point d’accès mobile illimité à 5 Mbps et d’appels gratuits vers le Mexique, le Canada, Porto Rico et les îles Vierges américaines.

Source: visible

Même si 40 $ par mois est déjà une très bonne affaire, Visible offre un moyen de réduire encore plus votre facture mensuelle via Party Pay. Si vous pouvez trouver jusqu’à quatre personnes pour rejoindre une fête, chaque facture est réduite à 25 $ par mois. Ce n’est pas idéal pour un plan familial puisque chaque compte paie séparément, mais c’est quelque chose à considérer.

Une mise en garde avec Visible est qu’il n’offre pas d’itinérance, que ce soit au niveau national ou international. Si vous prévoyez de voyager en dehors de votre zone de couverture, assurez-vous qu’un service irrégulier occasionnel ne sera pas trop un problème. Visible n’a pas accès aux tours 3G de Verizon et ne vous permet pas non plus de vous déplacer lorsque vous voyagez à l’étranger. Cela étant dit, c’est toujours un excellent plan pour un gros utilisateur de données qui souhaite une excellente couverture Verizon sans être surchargé.

Tello vs Visible: quels téléphones fonctionneront?

Source: Android Central

Avant de vous inscrire auprès de l’un ou l’autre opérateur, vous devez décider si vous prévoyez d’apporter votre propre appareil ou d’en acheter un nouveau. Si vous souhaitez apporter votre propre appareil, vous devez vous assurer qu’il est déverrouillé, prend en charge VoLTE et est compatible avec le réseau respectif.

Pour Visible, vous pouvez vous diriger vers un vérificateur de compatibilité sur son site Web pour vérifier si votre appareil déverrouillé fonctionnera sur son réseau en tapant votre numéro IMEI. Vous pouvez également voir cette liste de tous les téléphones iPhone et Android compatibles avec Visible. Si vous espérez acheter un nouveau téléphone via Visible, vous pouvez également le faire facilement sur son site Web. Voici quelques-uns des meilleurs téléphones à prendre en compte par Visible, notamment le Google Pixel 4a et le Samsung Galaxy S20.

Si vous souhaitez amener votre appareil à Tello, vous pouvez également le faire à condition qu’il s’agisse d’un appareil GSM prenant en charge VoLTE et compatible avec le réseau T-Mobile. Vous pouvez vérifier en ligne la compatibilité en saisissant votre numéro IMEI. Si vous cherchez à acheter un appareil de Tello, la sélection n’est pas aussi large que celle de Visible, mais vous pourrez toujours mettre la main sur certains modèles Apple et Android populaires.

Tello vs Visible: Lequel devriez-vous obtenir?

Si vous cherchez à économiser de l’argent et que vous n’utilisez pas vraiment autant de données, Tello est le meilleur choix pour vous. Un forfait avec 4 Go de données et des appels et des SMS illimités ne vous coûtera que 19 $ par mois. Vous pouvez également créer votre propre plan avec la quantité de données ou de minutes qui vous convient à partir de 5 $ par mois.

Si vous êtes quelqu’un qui consomme beaucoup de données et bénéficie d’une excellente couverture Verizon, Visible offre une meilleure valeur. Il n’y a pas de limite de données sur le plan illimité, contrairement à Tello, ce qui signifie que vous n’aurez jamais trop à vous soucier de la diffusion en continu. De plus, si vous pouvez vous inscrire à Party Pay, vous pourrez économiser encore plus sur votre facture mensuelle.

Moins est plus

Tello

Construisez votre propre plan pour économiser

Tello propose certains des forfaits les moins chers et vous pouvez même créer le vôtre pour répondre à vos besoins en matière de données. C’est un excellent moyen d’économiser sans sacrifier la couverture T-Mobile.

Données infinies

Visible

Pas de limites

Le plan de Visible comprend des données de conversation, de texte, de données et de point d’accès illimitées sur le réseau de Verizon, sans aucune limite de données. Vous pouvez économiser davantage en vous inscrivant à Party Pay.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.