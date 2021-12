Telltale Games partage la mise à jour de fin d’année et les plans 2022

Telltale Games, le studio derrière The Wolf Among Us et plusieurs autres titres narratifs choisis, a publié une mise à jour de fin d’année annonçant certains de ses plans pour 2022 et au-delà. Le studio a partagé la nouvelle via Twitter plus tôt dans la journée, écrivant « Cela a été une année chargée et les choses ne vont que devenir plus excitantes à partir d’ici » avant de plonger dans leur gamme de projets en cours.

MISE À JOUR FIN 2021 :

Cela a été une année chargée et les choses ne feront que devenir plus excitantes à partir d’ici. Merci d’avoir été avec nous dans cette aventure jusqu’à présent – et nous avons hâte de voir la suite.

Passez un joyeux et sain reste des Fêtes et rendez-vous tous en 2022 ! pic.twitter.com/D7vzArpfBN – Telltale Games (@telltalegames) 21 décembre 2021AS

Selon Telltale Games, le studio utilise désormais un nouveau moteur – Unreal – alors qu’il commence la production d’un certain nombre de nouveaux titres. Parmi les nouveaux jeux sur lesquels travaille Telltale, citons The Wolf Among Us 2, la suite très attendue de The Wolf Among Us en 2013. Après être entré en pré-production en 2019, le studio est enfin entré en production sur le jeu, développant toute la saison à la fois.

En outre, Telltale a également annoncé son partenariat avec Deck Nine Games pour travailler sur The Expanse: A Telltale Series, un jeu narratif se déroulant dans le monde de la série Amazon du même nom. Telltale a déclaré qu’il partagerait plus sur le jeu dans le prochain numéro de Game Informer, ainsi qu’un peu plus sur The Wolf Among Us 2.

Cette mise à jour de fin d’année intervient deux ans après que la société a annoncé sa « renaissance » après la fermeture du studio en 2018. Bien que la fermeture du studio ait été dévastatrice, ce n’était guère inattendu compte tenu de l’histoire des licenciements et des poursuites judiciaires de Telltale, que vous pouvez lire dans notre chronologie complète détaillant ce qui est arrivé au studio de Californie du Nord.

En tant que tel, le rythme actuel des opérations de Telltale a déjà suscité des inquiétudes, car une partie de ce qui a conduit à sa fermeture était à quel point ses employés étaient étirés. Telltale a déjà répondu à ces commentaires en écrivant : « L’un des fondements du nouveau Telltale est la production durable. Nous nous concentrons sur le fait de le faire plus intelligemment (et mieux). Faites équipe avec Deck Nine pour créer The Expanse. »

L’un des fondements du nouveau Telltale est la production durable. Nous nous concentrons sur le fait de faire cela plus intelligemment (et mieux). Faites équipe avec Deck Nine pour créer The Expanse.

Nous en parlerons (et plus encore) dans le prochain numéro de Game Informer.

Merci! – Telltale Games (@telltalegames) 21 décembre 2021

Depuis sa réouverture, Telltale a sorti un titre jusqu’à présent – ​​une nouvelle version en mode Shadows de son jeu Batman: The Telltale Series.