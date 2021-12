Telltale Games travaille sur une adaptation en jeu vidéo de The Expanse

Telltale Games vient de lancer le tout premier aperçu de sa prochaine adaptation de The Expanse aux Game Awards 2021. Intitulé The Expanse: A Telltale Series, le jeu se concentrera sur Camina Drummer. Cara Gee, qui joue le batteur dans la version d’Amazon de la série, reprendra son rôle de Belter bien-aimée.

Vénéré pour les chéris critiques comme The Walking Dead, The Wolf Among Us et plus, Telltale est un studio extrêmement apprécié avec des fans du monde entier. En 2018, cependant, la société a été contrainte de fermer ses portes après avoir déposé son bilan. Pour cette raison, l’annonce qu’il est attaché à un projet basé sur quelque chose d’aussi grand que la série de science-fiction largement saluée d’Amazon sera probablement une bonne nouvelle pour des centaines de milliers de joueurs.

Pour ceux qui ne connaissent pas The Expanse, il s’agit également d’une adaptation d’un travail précédent dans un format différent, Amazon l’ayant réapproprié à partir d’une série de romans de James SA Corey. Il a longtemps été considéré comme la chose la plus proche de Mass Effect à la télévision – assez curieusement, Amazon travaille également sur une adaptation de cela.

L’adaptation de Telltale se déroulera avant les événements de l’émission télévisée d’Amazon et, comme indiqué ci-dessus, se concentrera sur le capitaine de la station Medina, Camina Drummer. « La vérité est la vérité », dit Drummer alors que la bande-annonce se termine. « La façon dont tu gères ça dépend de toi, bosmang. »

The Expanse: A Telltale Series est développé par Telltale et publié par Deck Nine en collaboration avec Alcon Interactive Group. Au moment de la rédaction, Telltale n’a pas spécifié de date de sortie pour le jeu, et nous n’avons obtenu aucune information sur les plates-formes sur lesquelles il arrivera.

Écrit par Cian Maher au nom de GLHF.