Telos lance EVM Mainnet, la première chaîne de couche 1 entièrement conforme à EVM

Telos a publié la première chaîne de couche 1 entièrement conforme à EVM de l’histoire, EVM Mainnet, a appris Invezz dans un communiqué de presse. Selon la source reconnue de l’industrie Blocktivity, Telos est l’une des plateformes de blockchain les plus actives au monde.

Telos EVM : plus rapide, moins cher et plus écologique qu’Ethereum

Telos EVM est une machine virtuelle Ethereum (ETH/USD) qui exécute les contrats Vyper et Solidity existants sans les modifier. Ethereum fait la même chose, mais il le fait 30 fois plus lentement. De plus, la capacité de Telos EVM est 100 fois supérieure à celle d’Ethereum et représente environ 1% des frais de gaz d’Ethereum.

Il consomme également ~ 31 mm fois moins d’énergie par transaction. Les développeurs peuvent implémenter leurs contrats intelligents Solidity sur Telos EVM sans modifier le code.

L’avenir du micro et macro commerce

Telos EVM résout un certain nombre de problèmes avec Ethereum 2.0, tels que l’isolement complet des opérateurs macro des premiers. Les mineurs d’Ethereum et les robots commerciaux utilisent l’exécution frontale pour augmenter leur propagation.

Cela a abouti à une pratique de plusieurs milliards de dollars consistant à s’engager dans une opération sur dérivés, options ou actions pour capitaliser sur la connaissance d’initié d’une importante transaction en attente qui affectera le prix de la devise ou du titre sous-jacent. La pratique empêche les investisseurs institutionnels d’investir de gros montants et d’embrasser l’espace crypto aussi pleinement qu’ils le pourraient autrement.

Douglas Horn, architecte en chef de Telos et auteur du livre blanc, note :

L’exécution frontale de DeFi devient encore plus complexe et carrément déprimante. Cela a commencé avec des individus utilisant des robots pour offrir des tarifs d’essence élevés pour sauter la ligne sur les transactions de grande valeur. Au fil du temps, les mineurs eux-mêmes ont inséré leurs propres transactions initiales tout en ne payant que les frais de gaz minimaux (les frais de gaz sont partagés avec les nombreux nœuds miniers travaillant pour un pool minier, tandis que le groupe d’opérateurs peut maintenir les frais d’exécution initiaux). Avec cela, les pools miniers qui exploitent la chaîne extraient cette valeur des utilisateurs sans leur consentement.

Tout le monde peut participer au trading DeFi

Désormais, tout le monde peut participer au trading DeFi car les frais de transaction de Telos EVM sont si faibles. La structure de gouvernance de Telos donne aux membres de la communauté et aux développeurs plus de contrôle sur la plate-forme que n’importe quelle blockchain analogique. Les développeurs peuvent utiliser les fonctionnalités de gouvernance via le moteur de gouvernance Telos Decide dans leurs propres DApps.

Le post Telos lance EVM Mainnet, la première chaîne de couche 1 entièrement compatible EVM est apparue en premier sur Invezz.