Telstra lance un téléviseur Samsung gratuit avec les précommandes Galaxy Z Fold 3 et Flip 3

Après de nombreuses spéculations et un flot constant de fuites, le Samsung Galaxy Z Fold 3 et le Samsung Galaxy Z Flip 3 ont enfin été dévoilés, et ils sont désormais disponibles en précommande à partir du 12 août à 2 heures du matin AEST.

Si vous cherchez à vous procurer l’un de ces téléphones futuristes, Telstra propose l’une des offres de pré-commande les plus tentantes – lorsque vous vous inscrivez à l’un de ces téléphones et ajoutez un plan Telstra éligible, la compagnie de téléphone lancera un Samsung Smart TV 4K de 43 pouces gratuitement.

Pour être éligible à l’offre, vous devrez coupler le téléphone de votre choix avec un forfait Telstra Medium ou supérieur. Malheureusement, l’inscription au petit forfait le moins cher de Telstra ne comptera pas, et c’est probablement parce que l’accès au réseau 5G n’est pas inclus dans cette option.

Quant à la télé gratuite, ce sera un téléviseur Samsung AU8000 Crystal UHD de 43 pouces. Ce sont les moins chers que Samsung a sortis cette année et le modèle 43 pouces se vend 949 AU $, vous en avez donc pour votre argent avec l’offre.

L’offre de précommande est exclusive à Telstra et vous aurez jusqu’au 9 septembre pour vous inscrire. Si vous trouvez un autre détaillant avec une offre moins chère par téléphone, vous pouvez également toujours profiter de la correspondance de prix de sept jours de Telstra. Assurez-vous simplement d’utiliser le téléviseur avant le 15 octobre et de fournir une preuve d’achat.

Si vous n’êtes pas intéressé par la télévision gratuite et que vous préférez économiser de l’argent sonnant et trébuchant à la place, vous pouvez envisager l’offre de pré-commande d’Amazon. Lorsque vous achetez le Samsung Galaxy Z Fold 3 ou le Samsung Galaxy Z Flip 3 sur Amazon, vous recevez un crédit de magasin de 100 AU $ pour le détaillant, plus un cadeau bonus d’une valeur allant jusqu’à 299 AU $.

Que pouvez-vous vous attendre à payer ?

Heureusement, le Fold 3 et le Flip 3 sont tous deux moins chers que leurs prédécesseurs. Le Samsung Galaxy Z Fold 3 commencera à 2 499 AU $ pour le modèle 256 Go, ou 2 649 AU $ pour la version 512 Go. Associé au forfait Medium de Telstra, le minimum que vous paierez est de 169,13 AU $ par mois sur un contrat de 24 mois.

Vous paierez beaucoup moins pour le Samsung Galaxy Z Flip 3 – il coûte 1 499 AU $ pour l’option 128 Go ou 1 599 AU $ pour la variante 256 Go. Sur un forfait Telstra Medium, le minimum que vous paierez est de 127,46 AU $ par mois sur un contrat de 24 mois.