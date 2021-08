Telstra réduit de 500 AU $ sur les téléphones phares d’Apple et de Samsung

Nous avons vu un certain nombre de réductions sur la gamme iPhone 12 cette année, mais pour une journée seulement, Telstra propose certains des meilleurs à ce jour. La vente flash de Telstra a ramené l’iPhone 12 mini à seulement 699 AU $, ce qui représente une économie massive de 500 AU $.

Le reste de la gamme est également réduit, mais pas autant. Et si vous êtes un fan d’Android, il y a d’autres bonnes nouvelles : le Samsung Galaxy S21 Ultra a également vu son prix baisser de 500 AU, ce qui ramène le combiné premium à 1 348 AU.

Vous avez le choix de rembourser l’appareil sur 12 ou 24 mois, ou vous pouvez choisir de l’acheter directement. Il y a cependant une mise en garde ici – pour être éligible à ces remises, vous devrez coupler le combiné avec un forfait mobile Telstra.

Cependant, tous les plans de Telstra sont sans contrat de verrouillage, vous êtes donc libre de partir à tout moment (vous n’aurez qu’à payer le coût restant du combiné). Cela signifie que vous pouvez vous connecter à un forfait pendant un mois, puis quitter le navire si vous le souhaitez.

Et si vous êtes satisfait de votre smartphone, vous pouvez toujours jeter un œil à certains des autres produits Apple mis en vente par Telstra – l’iPad Air 4 est un point culminant particulier. N’oubliez pas que ces offres ne sont disponibles que jusqu’à minuit ce soir (5 août).

iPhone 12 mini (64 Go) | 1 199 AU $ 699 AU $ (économisez 500 AU$)

Nous dirions qu’il s’agit de la meilleure offre disponible sur l’ensemble de la vente. Telstra a réduit de 500 AU $ sur l’iPhone 12 mini, ce qui signifie que vous pouvez le récupérer pour seulement 699 AU $ – le prix le plus bas que nous ayons jamais vu. L’iPhone 12 mini partage en grande partie le même ADN que l’iPhone 12 standard, à l’exception de son petit écran de 5,4 pouces et de son prix moins cher.View Deal

iPhone 12 (64 Go) | 1 349 AUD 949 AU $ (économisez 400 AU$)

Si le mini 12 vous semble trop petit, Telstra a également réduit le prix de l’iPhone 12. Il a réduit le prix de 400 AU, vous pouvez donc acheter la version 64 Go du combiné pour 949 AU. Il a un écran de 6,1 pouces clair et net, et sa taille plus grande signifie qu’il s’intègre dans une batterie plus grande que le 12 mini, vous offrant plus d’heures de temps d’écran. Disponible dans une gamme de couleurs vives, dont le rouge, le vert, le bleu, le violet, le blanc ou le noir.Voir l’offre

iPhone 12 Pro (128 Go) | 1 699 AUD 1 549 $ AU (économisez 150 $ AU)

Alors que l’iPhone 12 ordinaire a une sensation de jeunesse, l’iPhone 12 Pro se sent nettement plus mature dans ses choix de couleurs noir, or, argent et bleu marine. Il a le même écran OLED de 6,1 pouces que le modèle régulier, mais vous constaterez qu’un troisième objectif a été ajouté à l’arrière – un téléobjectif. La remise n’est pas aussi bonne ici, mais vous pouvez économiser 150 $ AU sur le 12 Pro lors de la vente de Telstra.Voir l’offre

iPhone 12 Pro Max (128 Go) | 1 849 AUD 1 699 AUD (économisez 150 $ AU)

L’iPhone 12 Pro Max est le combiné le plus haut de gamme d’Apple et Telstra a retiré 150 $ AU sur l’appareil. Ce n’est pas le prix le moins cher que nous ayons vu – avec le plus bas autour de 275 AU $ – mais ce n’est vraiment pas un mauvais prix si vous voulez le récupérer maintenant. Ce téléphone phare est livré avec un écran OLED lumineux de 6,7 pouces et un puissant réseau de caméras, bien que les spécifications de la caméra ne soient que légèrement meilleures que celles du 12 Pro.Voir l’offre

Samsung Galaxy S21 Ultra (128 Go) | 1 848 AUD 1 348 AUD (économisez 500 AU$)

Si vous voulez le meilleur de ce que Samsung a à offrir, vous voudrez peut-être jeter un œil au Galaxy S21 Ultra. Il a un énorme écran de 6,8 pouces et nous sommes de grands fans de son taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est doté de cinq caméras et du meilleur zoom sur n’importe quel téléphone Android actuellement disponible. C’est un téléphone assez cher, mais Telstra a fait tomber un incroyable 500 AU $ de l’appareil dans toutes les couleurs.Voir l’offre

Samsung Galaxy S21 (128 Go) | 1 248 AUD 998 AU$ (économisez 250 AU$)

Telstra a également réduit le Galaxy S21 standard, qui est le téléphone phare d’entrée de gamme de Samsung. Ainsi, même s’il ne s’agit pas du meilleur des meilleurs, il contient toujours des caméras puissantes et d’excellentes performances dans un nouveau design magnifique. Dans l’ensemble, c’est un plaisir à utiliser et un excellent choix pour ceux qui veulent des fonctionnalités haut de gamme à un prix abordable. Maintenant, seulement 998 $ AU.Voir l’offre

iPad Air 4 (2020, 64 Go) | 1 099 AU$ 899 AU $ (économisez 200 AU$)

L’iPad Air 4 est une tablette stellaire, et il est livré avec de nombreuses fonctionnalités qui n’étaient auparavant disponibles que sur l’iPad Pro premium. C’est presque entièrement tout écran, avec le puissant chipset A14 Bionic sous le capot (la même puce au cœur de la gamme iPhone 12). Le plus bas que nous ayons vu baisser l’iPad Air 4 était de 769 AU $ le mois dernier, mais si vous cherchez à acheter maintenant, cette remise est la meilleure que vous puissiez trouver. Disponible dans toutes les couleurs.Voir l’offre

Apple AirPods avec étui de chargement (2019) | 249 AU $ 199 AU $ (économisez 50 $ AU)

Les AirPods d’Apple fonctionnent mieux avec d’autres appareils Apple, donc si vous voulez une paire de véritables écouteurs sans fil pour accompagner votre iPhone, iPad ou MacBook, ils valent la peine d’être pris en considération. La qualité audio est amusante et vivante, même si les basses peuvent être un peu décevantes. Telstra a retiré 50 AU $ des têtes, bien que vous puissiez actuellement les trouver un peu moins cher sur Amazon, où ils sont 188 $ AU.Voir l’offre