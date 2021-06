Témoignage de Britney Spears sur sa tutelle

Britney Spears demande de retirer la tutelle de sa succession 1:54

(CNN espagnol) – Lors d’une audience publique au tribunal de Los Angeles, Britney Spears a témoigné virtuellement – par téléphone – sur la longue bataille de tutelle pour sa succession, qui est passée sous le contrôle de son père sur décision de justice en 2008.

La pop star de 39 ans s’est adressée à la juge de la Cour suprême Brenda Penny et a demandé la suspension de son père, Jamie Spears, en tant que tuteur de sa succession estimée à 60 millions de dollars l’année dernière.

Spears a parlé pendant plus de 20 minutes en lisant une lettre, et au cours de son audition, elle a exprimé sa colère, sa frustration et sa tristesse face à sa tutelle actuelle ordonnée par le tribunal.

“J’ai dit au monde que je suis heureux et que je vais bien”, a déclaré le chanteur à propos de l’arrangement en place depuis près de 13 ans. “Je suis traumatisé. Je ne suis pas content, je ne peux pas dormir. Je suis tellement en colère, c’est la démence », a-t-elle poursuivi.

Britney Spears s’exprimera devant le tribunal : quels sont les enjeux ? 3:03

Au cours de l’audience, Spears a déclaré : « Il s’est passé beaucoup de choses au cours des deux dernières années, la dernière fois que j’étais devant le tribunal. Je ne suis pas retourné au tribunal parce que je n’avais pas l’impression qu’ils m’écouteraient. Spears a poursuivi en disant qu’elle avait l’impression d’avoir été forcée de partir en tournée en 2018 et de se produire à Las Vegas pendant sa résidence.

Après avoir annoncé publiquement qu’elle mettrait en pause ses présentations, Spears a déclaré mercredi qu’on lui avait prescrit du lithium contre son gré.

C’est une drogue forte. Vous pouvez être mentalement endommagé si vous le prenez pendant plus de 5 mois. Je me sentais ivre, je ne pouvais même pas avoir une conversation avec ma mère ou mon père à propos de quoi que ce soit. Ils m’ont eu avec six infirmières différentes.

La chanteuse a critiqué la façon dont sa famille, y compris son père Jamie Spears, a géré sa tutelle et répondu à ses inquiétudes concernant ses soins.

“Ma famille n’a rien fait”, a-t-il déclaré. Tout ce que j’avais à faire [mi papá] c’était lui qui approuvait tout. Toute ma famille n’a rien fait.

C’est la première fois que Spears s’adresse au tribunal depuis que son avocat commis d’office, Samuel Ingham III, a déposé une demande de suspension de son père Jamie Spears en tant que tuteur de sa succession l’année dernière.

Britney Spears a qualifié sa tutelle ordonnée par le tribunal d'”abusive” et a déclaré qu’elle souhaitait simplement retrouver sa vie. La chanteuse a déclaré qu’elle aimerait demander la fin de la tutelle ordonnée par le tribunal sans la condition d’avoir à passer un examen de santé. Pour sa part, son avocat, Sam Ingham III, a déclaré que Spears ne lui avait pas encore ordonné de déposer officiellement cette demande en son nom.

Au cours de l’audience, Spears a également déclaré qu’elle souhaitait fonder une famille avec son petit ami, Sam Asghari.

Je veux pouvoir me marier et avoir un bébé. Ils m’ont dit que je ne pouvais pas me marier. J’ai un DIU à l’intérieur de moi, mais cette soi-disant équipe ne me laisse pas aller chez le médecin pour le retirer parce qu’ils ne veulent plus que j’aie d’enfants. Cette tutelle me fait beaucoup plus de mal que de bien.

Spears a ajouté qu’elle n’avait même pas été autorisée à voyager seule dans la voiture de son petit ami.

“J’aimerais pouvoir partager mon histoire avec le monde”, a-t-il déclaré. Je veux être entendu. M’avoir fait garder ça si longtemps n’est pas bon pour mon cœur. Je crains de ne pas être autorisé à être entendu. J’ai le droit d’utiliser ma voix. Mon avocat dit que je ne peux pas laisser le public savoir ce qu’ils m’ont fait… Je devrais pouvoir ne pas être sous tutelle. Les lois doivent changer. Madame, je travaille depuis l’âge de 17 ans. Je ne peux aller nulle part à moins de rencontrer quelqu’un chaque semaine dans un bureau. Je crois vraiment que cette tutelle est abusive, mais madame, il y a mille tutelles qui sont aussi abusives. Je veux mettre fin à la tutelle.

Spears a terminé ses commentaires en disant: «Je mérite d’avoir une pause de deux ou trois ans. Je me sens ouvert et je suis d’accord pour vous en parler. Je sens qu’ils sont unis contre moi, je me sens intimidée, exclue et seule. Je suis fatigué de me sentir seul Je mérite d’avoir les mêmes droits, d’avoir un enfant ou l’une de ces choses.

Chloe Melas, Veronica Rocha, Meg Wagner, Fernando Alfonso III et Mike Hayes ont contribué à ce rapport.